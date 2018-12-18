Главные новости дня. Апелляцию Кокорина и Мамаева отклонили, Моуринью уволен из «Манчестер Юнайтед»

Апелляция на продление ареста Кокорина и Мамаева – отклонена.

Измайлов станет гендиректором «Спартака», Родионов – спортивным директором.

«Спартак» не будет продлевать контракт с Еременко.

«Спартак» может забрать обратно Гулиева за миллион евро.

«Енисей» хочет сыграть с «Ростовом» в Химках в 18 туре РПЛ.

Дюков может стать главой РФС, а Геркус – РПЛ.

Корнаухов стал директором академии ЦСКА.

«МЮ» отправил Моуринью в отставку.

Гвардиола хочет приобрести в «Манчестер Сити» Иско.

Месси получил пятую «Золотую бутсу». Это рекорд.