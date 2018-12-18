Главные новости дня. Апелляцию Кокорина и Мамаева отклонили, Моуринью уволен из «Манчестер Юнайтед»

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    Источник: Бомбардир.ру

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    18.12.2018 20:40
    Комментарии3
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      Рейтинг: -6

      avroshov 9 часов назад

      Народ я нарыл способ как без спорта и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, этo рeальнo самый лeнивый и быстрый спосoб пoхудeть и подкачаться, просто надел и включил. А сейчас его можно купить в 2 раза дешевле чем я покупал, я вот купил еще 3 на подарок. Вот подробно в моем блоге ---- http://tok.pw/miopres

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      Рейтинг: +2537

      ЮНик 18 часов назад

      Смешно и грустно... Новость про отставку Моуринью, которая в заголовках всех мировых футбольных СМИ номер один, здесь почему-то идёт второй после Кокоши и Мамоши. Хотя место для очередной двухтысячной "сногшибательной новости" разве что в рубрике "коротко о разном". За -дол-ба-ли! Более точное определение тут "запикивают".

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      Рейтинг: +16807

      vick-north-west 18 часов назад

      Новость про Гулиева уже удалена.

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