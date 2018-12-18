Главные новости дня. Апелляцию Кокорина и Мамаева отклонили, Моуринью уволен из «Манчестер Юнайтед»

Народ я нарыл способ как без спорта и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, этo рeальнo самый лeнивый и быстрый спосoб пoхудeть и подкачаться, просто надел и включил. А сейчас его можно купить в 2 раза дешевле чем я покупал, я вот купил еще 3 на подарок. Вот подробно в моем блоге ---- http://tok.pw/miopres
Апелляция на продление ареста Кокорина и Мамаева – отклонена.
Измайлов станет гендиректором «Спартака», Родионов – спортивным директором.
«Спартак» не будет продлевать контракт с Еременко.
«Спартак» может забрать обратно Гулиева за миллион евро.
«Енисей» хочет сыграть с «Ростовом» в Химках в 18 туре РПЛ.
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Корнаухов стал директором академии ЦСКА.
«МЮ» отправил Моуринью в отставку.
Гвардиола хочет приобрести в «Манчестер Сити» Иско.
Месси получил пятую «Золотую бутсу». Это рекорд.