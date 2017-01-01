Суд отклонил жалобу на продление ареста Кокорину и Мамаеву. Футболисты останутся в СИЗО до 8 февраля

Суд отклонил апелляцию адвокатов нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева на продление ареста футболистов. Они пробудут в СИЗО до 8 февраля.

В октябре Кокорин и Мамаев были арестованы на два месяца по статьям «Побои» и «Хулиганство» за то, что стали участниками двух драк в Москве, в результате которых пострадали люди. 5 декабря Тверской суд продлил их пребывание под стражей до 8 февраля. Защита футболистов подала апелляцию на это решение, но сегодня суд оставил его в силе.