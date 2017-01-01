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    Суд отклонил жалобу на продление ареста Кокорину и Мамаеву. Футболисты останутся в СИЗО до 8 февраля

    Суд отклонил апелляцию адвокатов нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева на продление ареста футболистов. Они пробудут в СИЗО до 8 февраля.

    В октябре Кокорин и Мамаев были арестованы на два месяца по статьям «Побои» и «Хулиганство» за то, что стали участниками двух драк в Москве, в результате которых пострадали люди. 5 декабря Тверской суд продлил их пребывание под стражей до 8 февраля. Защита футболистов подала апелляцию на это решение, но сегодня суд оставил его в силе.

    Источник: Телеграм-канал Breaking Mash

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    Комментарии27
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      Рейтинг: +3813

      subbotaspartak 9 минут назад

      К играм Лиги Европы откинутся,
      Играть наверно примутся.

      0
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      Рейтинг: +1359

      САДЫЧОК 55 минут назад

      Вообще в этой истории ОМЕРЗИТЕЛЬНО ВСЁ !..То , что два болвана избивают ! И избивают , оказывается головы ( которые типа нельзя бить ! )...а если бы эти чудики избили васю Пупкина-то ничего бы не было !

      3
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      Рейтинг: +21

      Украина для Геев 1 час назад

      УРА. УРА. УРА!!!!

      0
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      Рейтинг: +21

      Украина для Геев > Украина для Геев 1 час назад

      ВИНОВНЫЕ ДОЛЖНЫ СИДЕТЬ!! ДАЕШЬ ПРАВОСУДИЕ ВСЕМ!!!

      -1
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      Рейтинг: +21

      Украина для Геев > Украина для Геев 1 час назад

      после 8 февраля их арест нужно продлить до 1 апреля и потом пригласить Валдиса Пельша чтобы тот объявил им то вы свободны а все это была программа РОЗЫГРЫШ! и дарит им цветы и бокал шампанского!

      -2
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      Рейтинг: +3204

      prezent2017 1 час назад

      Либерасты от правосудия совсем распоясались.

      0
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      Рейтинг: +66

      Sergey_LM 1 час назад

      Если подростку в Перми дали почти 10 лет колонии за нападение, то этим еще сидеть очень долго....

      0
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      Рейтинг: +50

      serhio80 1 час назад

      Т. Е. Когда два дня бегали от освидетельствования думали прокатит? Щас же выкатят вам все экспертизы

      3
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      Рейтинг: +457

      Sergil 1 час назад

      Если бы ДЕПУТАТ избил обычного человека - всё бы замяли (Как в случае с родственничком Кадырова), а как депутата пнули, так вони на всю страну вплоть от Путинского кореша-усатика до всяких "экспертов" и клеймо убийц и неадекватов, которые в любой момент могут напасть на обычных граждан. Стыдно за государство, в котором всё решают деньги. Из них теперь сделали козлов отпущения, чтобы народ отвлёкся от насущных российских бед

      0
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      Рейтинг: +937

      Фотон 1 час назад

      Все , наверное, идет к тому, что вместо миллионов зарплаты, хлопцев пошлют куда то далеко работать за бесплатно.

      1
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      Рейтинг: +7151

      vladimir-7 1 час назад

      Другого решения суда никто и не ожидал. Главная шестеренка механизма
      крутанула, а сателлиты продолжили вращение и будут продолжать пустое вращение выходного вала. Паразитический механизм в действии. Вот так
      и во всем в нашей стране.

      -2
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      Рейтинг: +550

      Театрал > vladimir-7 1 час назад

      Не нравится страна- эмигрируй. Делов-то

      1
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      Рейтинг: +7151

      vladimir-7 > Театрал 1 час назад

      А ты уже?

      0
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      Рейтинг: +550

      Театрал > vladimir-7 1 час назад

      Нет. Но огульно поливать свою страну занятие дерьмовое

      2
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      Рейтинг: +7151

      vladimir-7 > Театрал 56 минут назад

      Страну никто не поливает, а вот хозяина и его вертикаль
      власти этой страны, критикуют.

      0
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      Рейтинг: +3137

      3a zenit 2 часа назад

      Зениту нужно разрывать контракт с кокошей,чтоб была наука будущим у е б а нам которые потеряют голову от больших денег.

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