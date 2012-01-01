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    «Мутко против»: «Дюков может возглавить РФС, Геркус – РПЛ, а Кержаков – стать спортивным директором РФС»

    Спонсор Российского футбольного союза «Новатэк» не спешит продлевать контракт с РФС по причине выборов президента организации. Газовая компания может отказаться от сотрудничества с союзом, если его возглавит председатель совета директоров «Зенита» и генеральный директор ПАО «Газпром нефть» Александр Дюков.

    «Новатэк» не горит продлевать спонсорский контракт с РФС из-за выборов президента союза – им может стать руководитель «Газпром нефти» Александр Дюков. Прекрасный для газового «Новатэка» расклад – спонсировать контору, которой руководит их конкурент на рынке сырья. Именно поэтому дата исполкома и перенесли – чтобы утрясти спорные моменты.

    Но шанс, что стороны договорятся очень маленький. Один из вариантов: РФС возглавит Илья Геркус [генеральный директор «Локомотива»], но лишь номинально – за всe будет отвечать Дюков. Подобная история тоже слабо привлекает «Новатэк». Есть еще предложение – Дюков возглавляет РФС, а Геркусу отдадут Премьер-лигу.

    В российском футболе пришло время Питера. Один из основных кандидатов на пост главы РФС Александр Дюков – товарищ питерский. Кандидат на РПЛ Илья Геркус – аналогично. Матчи на ЧЕ-2020 в России будут играться только в Питере. Но это еще не все.

    Один из основных претендентов на пост спортивного директора РФС – Александр Кержаков [старший тренер юношеской сборной России U-17]. Если Саша попадет, весь российский футбол перейдет, фактически, под контроль северной столицы», – сообщает телеграм-канал «Мутко против».

    Источник: Телеграм-канал «Мутко против»

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    Сегодня, 13:14
    Комментарии17
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    • ...
      Рейтинг: +265

      JTherry 59 минут назад

      российский футбол под колпаком у Питера - это карма... потому он и в жопе!!!

      2
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      ...
      Рейтинг: +569

      Нас Много > JTherry 41 минуту назад

      Глядите шире, товарищ...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +419

      amazonaws 1 час назад

      Все претенденты достойны быть назначены на выдвигаемые должности.
      По заслугам и футбольная честь!
      Нам останется только поздравить с назначением.
      Прядкина и Мутко надо МЕНЯТЬ!
      Спасибо им за работу, но пришло время им уйти!
      Надо двигаться ВПЕРЁД, а не топтаться на месте.
      Александр Дюков достойно сможет руководить нашим футболом!
      Илья Геркус – аналогично и достойно будет развивать РПЛ!


      1
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      Рейтинг: +3204

      prezent2017 1 час назад

      Не пускать Газпрому Новатэк в трубу, только и всего!

      0
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      ...
      Рейтинг: +15187

      kykyi > prezent2017 1 час назад

      Ты сам то понял, что написал?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +273

      Файдаэн 1 час назад

      Спасибо, теперь я окончательно убедился, что новость о конфликте Сёмина с футболистами Локо - большая жёлтая утка.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +743

      ALEX ML 1 час назад

      Это единственный путь к чемпионству зени

      3
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      Рейтинг: +3204

      prezent2017 > ALEX ML 1 час назад

      Московские шампиньоны 3-х последних лет прекрасно себя показали заняв последние места во всех еврокубках.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4723

      parevg 1 час назад

      У нас вся страна под контролем северной столицы. Ничего нового...
      Президент, премьер, глава газпрома и тд и тп.

      2
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      ...
      Рейтинг: +3204

      prezent2017 > parevg 1 час назад

      Давай под контроль южной перейдем, Хачкалы или Грозного. Москва все равно ни на что не способна.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +260

      Аден 1 час назад

      ну-у, такими темпами глядишь зенитец и смогет чемпиёном стать.
      По другому то не получается.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +15187

      kykyi 1 час назад

      Путинские кореша по "Бандитскому Петербургу". Далеко пойдем.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +178

      Spartak Piter 1 час назад

      Ну и все прощай футбол. В Питере у нас убили футбол полностью. всех задавили. Теперь добьют всю страну.

      3
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      Рейтинг: +3365

      ilichkadr > Spartak Piter 1 час назад

      В Москве отпели, заколотили в ящик и похоронили........

      0
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      Рейтинг: +8975

      bset 1 час назад

      А оно когда-нибудь уходило? Мудко - Питер, Фурсенко - Питер. Когда у нас в стране в принципе уходило время Питера в последний раз? В 90-е, когда Ельцин был? Ну так такого больше не будет)

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      Рейтинг: +3365

      ilichkadr > bset 1 час назад

      Дюков -Питер, Геркус-Питер, Кержаков -Питер......«Мутко против» -Питер, «Новатэк» -Питер.

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      Рейтинг: +8975

      bset > ilichkadr 46 минут назад

      А ты сам случаем не Питер?....

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