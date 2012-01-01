«Мутко против»: «Дюков может возглавить РФС, Геркус – РПЛ, а Кержаков – стать спортивным директором РФС»

Спонсор Российского футбольного союза «Новатэк» не спешит продлевать контракт с РФС по причине выборов президента организации. Газовая компания может отказаться от сотрудничества с союзом, если его возглавит председатель совета директоров «Зенита» и генеральный директор ПАО «Газпром нефть» Александр Дюков.

«Новатэк» не горит продлевать спонсорский контракт с РФС из-за выборов президента союза – им может стать руководитель «Газпром нефти» Александр Дюков. Прекрасный для газового «Новатэка» расклад – спонсировать контору, которой руководит их конкурент на рынке сырья. Именно поэтому дата исполкома и перенесли – чтобы утрясти спорные моменты.

Но шанс, что стороны договорятся очень маленький. Один из вариантов: РФС возглавит Илья Геркус [генеральный директор «Локомотива»], но лишь номинально – за всe будет отвечать Дюков. Подобная история тоже слабо привлекает «Новатэк». Есть еще предложение – Дюков возглавляет РФС, а Геркусу отдадут Премьер-лигу.

В российском футболе пришло время Питера. Один из основных кандидатов на пост главы РФС Александр Дюков – товарищ питерский. Кандидат на РПЛ Илья Геркус – аналогично. Матчи на ЧЕ-2020 в России будут играться только в Питере. Но это еще не все.

Один из основных претендентов на пост спортивного директора РФС – Александр Кержаков [старший тренер юношеской сборной России U-17]. Если Саша попадет, весь российский футбол перейдет, фактически, под контроль северной столицы», – сообщает телеграм-канал «Мутко против».