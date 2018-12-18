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    «СЭ»: Еременко покинет «Спартак»

    Сегодня прошло заседание совета директоров «Спартака». По информации «Спорт-Экспресса», руководство клуба решило досрочно разорвать соглашение с полузащитником Романом Еременко.

    Игрок летом присоединился к «Спартаку» на правах свободного агента. В октябре он провел первый матч после двухлетней дисквалификации за употребление кокаина.

    В текущем сезоне футболист сыграл в семи матчах во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

    Ранее агент игрока заявил, что другие клубы интересуются Еременко.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.12.2018 19:28
    Комментарии57
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      Рейтинг: +4177

      Mazai-NN 3 часа назад

      Буду рад увидеть его в Краснодаре..

      0
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      Рейтинг: +223

      Вадим 1972 4 часа назад

      Двоякое чувство. С одной стороны хочется, чтобы привлекали как можно больше своих молодых и талантливых воспитанников, а с другой стороны, вот как раз такой опытный игрок явно каши не испортил бы.
      Я думаю без работы он не останется и как бы руководство Спартака ещё не пожалело о своём решении не продлевать контракт с Ерёменко.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +41931

      zigbert 4 часа назад

      Все же жаль расставаться с таким футболистом. Он еще прибавит.

      3
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      Рейтинг: +2021

      arzamas 4 часа назад

      Я никогда не "видел" Еременко в Спартаке. Его переход туда меня удивил. Пришло время Роману исправить эту ошибку. В РПЛ есть клубы где он может быть полезным. Например, в Ростове.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +784

      Jack24 6 часов назад

      нормального игрока не продляют, а глушака оставляют

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1694

      Краса 8 часов назад

      Очень жаль

      3
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      Рейтинг: +3209

      prezent2017 15 часов назад

      Результативное действие было - гол в свои ворота.

      0
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      Рейтинг: +1321

      vka1970 15 часов назад

      Очень жаль.
      Лучше б Глушака выкинули и с Поповым контракт расторгли.
      Хотя коли Измайлов опять банкует, за стол с такими шулерами лучше не садиться.

      5
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      Рейтинг: +950

      sobaka120982 17 часов назад

      Вот и расплата пришла за свою подлость

      3
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      Рейтинг: +1560

      Ще Гевара 18 часов назад

      Ерёменко, конечно не тот, что был до дисквала, но он технарь, а при всех внутрикомандных и соответственно внутриматчевых раскладах выглядел белой вороной, потому-что ему не с кем было сыграть, а скорее люди понимали, что он их сильнее и намеренно на него не реагировали, такое к сожалению бывает.

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      Рейтинг: +631

      Театрал > Ще Гевара 17 часов назад

      Увы, но это не так. Красивая сказка

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