«СЭ»: Еременко покинет «Спартак»

Сегодня прошло заседание совета директоров «Спартака». По информации «Спорт-Экспресса», руководство клуба решило досрочно разорвать соглашение с полузащитником Романом Еременко.

Игрок летом присоединился к «Спартаку» на правах свободного агента. В октябре он провел первый матч после двухлетней дисквалификации за употребление кокаина.

В текущем сезоне футболист сыграл в семи матчах во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

Ранее агент игрока заявил, что другие клубы интересуются Еременко.