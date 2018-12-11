Агент: «Спартак» решает, оставлять ли Еременко. К Роману есть интерес от других клубов»

Агент полузащитника «Спартака» Романа Еременко Марко Трабукки поговорил о будущем финна. Ранее «Бомбардир» писал, что хавбек может перейти в «Краснодар».

– Останется ли Роман в «Спартаке»?

– Решения нет. У «Спартака», руководства клуба и тренерского штаба, есть время на принятие решения.

Роман будет рад продолжить карьеру в «Спартаке», ему нравится работать с Олегом Кононовым, нравится атакующий стиль команды.

– Есть ли другие варианты, если сотрудничество со «Спартаком» прервется?

– Да. Если Роман не останется в «Спартаке», есть заинтересованность со стороны других клубов.