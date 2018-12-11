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    • Агент: «Спартак» решает, оставлять ли Еременко. К Роману есть интерес от других клубов»

    Агент: «Спартак» решает, оставлять ли Еременко. К Роману есть интерес от других клубов»

    Агент полузащитника «Спартака» Романа Еременко Марко Трабукки поговорил о будущем финна. Ранее «Бомбардир» писал, что хавбек может перейти в «Краснодар».

    – Останется ли Роман в «Спартаке»?

    – Решения нет. У «Спартака», руководства клуба и тренерского штаба, есть время на принятие решения.

    Роман будет рад продолжить карьеру в «Спартаке», ему нравится работать с Олегом Кононовым, нравится атакующий стиль команды.

    – Есть ли другие варианты, если сотрудничество со «Спартаком» прервется?

    – Да. Если Роман не останется в «Спартаке», есть заинтересованность со стороны других клубов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.12.2018 01:27
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +187

      maxpav 11 декабря 2018, 11:22

      А другие это кто да кто? Луч-Энергия и Мордовия? Где еще остались не "отоваренные" игроки?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +101394

      zigbert 11 декабря 2018, 10:42

      По тем матчам ,которые провел Роман за Спартак ,трудно определить его потенциал. Полных матчей он еще не проводил. Но его не мешало бы протестировать хотя бы год.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 11 декабря 2018, 08:34

      в оболонь его

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12624

      Вомбат > bumer_moscow 11 декабря 2018, 11:01

      Оболони русский оккупант не нужен. Финское гражданство не искупает вины за наличие российского.

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 11 декабря 2018, 08:27

      Считаю надо оставлять.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +3311

      Опорник84 11 декабря 2018, 06:53

      Рома конечно игрок классный, но двух годичный простой, как скажется, вопрос!

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +966

      Харченко 11 декабря 2018, 03:04

      Надоел уже этот Еременко.

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +14956

      vka1970 11 декабря 2018, 02:33

      Хорошо бы если б оставили.
      Качественный игрок.
      Да и приемственность поколений.
      Папа его за нас не один год отпахал.

      8
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      Рейтинг: +33712

      oyabun > 22 raza chemp 11 декабря 2018, 07:40

      А тут вообще вопрос непростой. С одной стороны вроде Кононов делает ставку на стариков, а с другой у него и Максименко и Рассказов и Ломовицкий тоже выходят играть. Так что похоже баланс соблюдается. И один Еременко здесь погоды никак не сделает. А игрок качественный, навряд ли кто с этим будет спорить. Хорошо бы оставить, не разорятся на нем Федун и Ко.

      4
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      Рейтинг: +3609

      александр п > oyabun 11 декабря 2018, 08:46

      Кононов делает ставку на лучших,но не забывает при этом про поддержание конкуренции и о ротации.На моей памяти все разговоры про ставку на молодёжь и строительство новой команды,просто отмазки тренеров не способных дать результат.Не припомню что бы Реал,Барса и прочие топы делали ставку на молодёжь или ветеранов.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +14956

      vka1970 > 22 raza chemp 11 декабря 2018, 09:47

      Это правильный старпёр.Без гонору и пахарь.
      Ему бы ещё физику подтянуть, вообще бы цены не было.

      1
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      Рейтинг: +14956

      vka1970 > 22 raza chemp 13 декабря 2018, 19:40

      Ну вот пусть сорвётся, тогда и поглядим.А пока претензий к нему нет.Как и запросов по зарплате тоже.Не буди лихо, пока оно тихо.

      0
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      Рейтинг: +1743

      GermanVo 11 декабря 2018, 01:44

      Мне лично понравился настрой и физическая форма Романа в матчах, где он выходил.

      7
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      Рейтинг: +306

      Bobafett 11 декабря 2018, 01:40

      Баба с возу (с)...

      -1
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