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    • Экс-директор «Краснодара»: «Роман Еременко может переехать в Краснодар. Игрок без пяти минут свободный агент»

    Экс-директор «Краснодара»: «Роман Еременко может переехать в Краснодар. Игрок без пяти минут свободный агент»

    Бывший спортивный директор «Краснодара» Алексей Зинин написал в социальной сети, что сейчас решается вопрос о переходе полузащитника «Спартака» Романа Еременко в стан южан. Красно-белые не намерены продлевать контракт с финном, который истекает в декабре.

    «В декабре вроде бы должно решиться, подпишет ли «Краснодар» без пяти минут свободного агента Еременко. Роман – тонкий штучный игрок, который за время простоя прибавил физически.

    С другой стороны, у «быков» наконец-то установился победный баланс во всем. А подобный трансфер может его нарушить», – считает Зинин.

    Еременко осенью вышел с двухлетней дисквалификации за употребление кокаина.

    Источник: Твиттер Алексея Зинина

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    04.12.2018 23:58
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +2533

      Krasnodar 123 5 декабря 2018, 15:21

      В Краснодаре ему нечего делать, еще наш молодняк научит всяким глупостям!

      0
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      Рейтинг: +1494

      geroin161 5 декабря 2018, 13:38

      А зачем он Крс-у нужен?

      0
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      Рейтинг: +28

      СпарткКомандаГандонов 5 декабря 2018, 11:43

      хорошая замена мамаеву

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +28

      СпарткКомандаГандонов > СпарткКомандаГандонов 5 декабря 2018, 11:44

      а так в этом плане у еременко одна возможность возвращаться в казань к Бердыеву

      0
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      Рейтинг: +5604

      Mazai-NN 5 декабря 2018, 11:29

      Ерема хороший игрок. Это не Глушаков которого тоже к нам сватали этой зимой. Поживем увидим.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +101394

      zigbert 5 декабря 2018, 09:52

      Переходить в Краснодар для него не будет никакого смысла. В основной состав ему не пробиться.

      2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 5 декабря 2018, 09:51

      Зачем Р.Еременко нужен Краснодару, он никому не нужен, вон спартак
      разобрался в игроке и освобождается от него. Пусть едет к маме с папой
      в Финляндию и занимается воспитанием детей своих.

      1
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      Рейтинг: +7155

      владимир миронов 5 декабря 2018, 09:24

      Зачем? В команде отличная атмосфера, а паршивая овца испортит все стадо. Думаю, Галицкий не пойдет на это.

      3
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 5 декабря 2018, 08:42

      Свободный агент -- ещё не аргумент, чтобы его подписывать. Тем более его 2-х летний простой и репутация, как и возраст не делают его желанным в ведущих командах страны.

      2
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 5 декабря 2018, 07:59

      кто же это навязывает???

      0
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      Рейтинг: +1970

      Niko 5 декабря 2018, 06:50

      Краснодару он точно не нужен! Старый уже, репутация никакая, иуда и наркоман....
      а главный вопрос по по нему и нужно было так обсирать свою репутацию? Много бабла что ли заработал в спаме? Надо везти его куда нить в китай.

      1
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