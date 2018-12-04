Экс-директор «Краснодара»: «Роман Еременко может переехать в Краснодар. Игрок без пяти минут свободный агент»

Бывший спортивный директор «Краснодара» Алексей Зинин написал в социальной сети, что сейчас решается вопрос о переходе полузащитника «Спартака» Романа Еременко в стан южан. Красно-белые не намерены продлевать контракт с финном, который истекает в декабре.

«В декабре вроде бы должно решиться, подпишет ли «Краснодар» без пяти минут свободного агента Еременко. Роман – тонкий штучный игрок, который за время простоя прибавил физически.

С другой стороны, у «быков» наконец-то установился победный баланс во всем. А подобный трансфер может его нарушить», – считает Зинин.

Еременко осенью вышел с двухлетней дисквалификации за употребление кокаина.