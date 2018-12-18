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    Месси вручили юбилейную пятую «Золотую бутсу»

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси получил «Золотую бутсу» – награду, вручаемую футболисту, забившему наибольшее количество голов в своей лиге среди игроков всех европейских чемпионатов в течение сезона.

    В кампании-2017/18 аргентинец записал на свой счет 34 гола в Примере. Он на два мяча опередил форварда «Ливерпуля» Мохамеда Салаха, отличившегося 32 раза в АПЛ.

    Для Месси эта «Золотая бутса» – пятая в карьере. На втором месте нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду, выигрывавший приз четыре раза.

    Источник: Официальный твиттер ФК «Барселона»

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    18.12.2018 18:19
    Комментарии4
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      Рейтинг: +499

      Fin035 17 часов назад

      Месси на легке не напрягаясь, играет в основном на игроков, но все равно умудряется быть на голову выше всех остальных! Лео знает, все Азы футбола!)

      1
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      Рейтинг: +760

      Харченко 18 часов назад

      Не последняя.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3820

      subbotaspartak 19 часов назад

      Две на ноги, две на руки,
      Пятую на что от скуки?

      1
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      Рейтинг: +8474

      афоня72 20 часов назад

      Заслужил!!!

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