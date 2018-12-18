Месси вручили юбилейную пятую «Золотую бутсу»

Месси на легке не напрягаясь, играет в основном на игроков, но все равно умудряется быть на голову выше всех остальных! Лео знает, все Азы футбола!)
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси получил «Золотую бутсу» – награду, вручаемую футболисту, забившему наибольшее количество голов в своей лиге среди игроков всех европейских чемпионатов в течение сезона.
В кампании-2017/18 аргентинец записал на свой счет 34 гола в Примере. Он на два мяча опередил форварда «Ливерпуля» Мохамеда Салаха, отличившегося 32 раза в АПЛ.
Для Месси эта «Золотая бутса» – пятая в карьере. На втором месте нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду, выигрывавший приз четыре раза.
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— FC Barcelona (@FCBarcelona) 18 декабря 2018 г.
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— FC Barcelona (@FCBarcelona) 18 декабря 2018 г.