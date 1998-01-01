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    Корнаухов возглавил академию ЦСКА

    Бывший защитник ЦСКА Олег Корнаухов стал директором клубной академии армейцев. Об этом в своем телеграме сообщил главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов.

    43-летний футболист выступал за москвичей с 1998 по 2003 годы. В составе ЦСКА в 1998 году он стал серебряным призером чемпионата России, а в 1999-м выиграл бронзовые медали. В 2002 году вместе с армейцами завоевал Кубок страны.

    В последнее время Корнаухов работал старшим тренером ЦСКА-2.

    Источник: Телеграм-канала Василия Конова

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +419

      amazonaws 1 час назад

      Поздравляем Олега Корнаухова с назначением на должность директора клубной академии ЦСКА.
      Желаем ему и академии ЦСКА больших футбольных достижений!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +570

      SIRIUS 2002 1 час назад

      Удачи Олегу!

      3
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