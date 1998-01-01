Корнаухов возглавил академию ЦСКА

Бывший защитник ЦСКА Олег Корнаухов стал директором клубной академии армейцев. Об этом в своем телеграме сообщил главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов.

43-летний футболист выступал за москвичей с 1998 по 2003 годы. В составе ЦСКА в 1998 году он стал серебряным призером чемпионата России, а в 1999-м выиграл бронзовые медали. В 2002 году вместе с армейцами завоевал Кубок страны.

В последнее время Корнаухов работал старшим тренером ЦСКА-2.