«Енисей» попросил перенести матч 18-го тура РПЛ с «Ростовом» в Химки

Матч 18-го тура чемпионата России между «Енисеем» и «Ростовом» может быть перенесен в Химки. Об этом сообщил тренер красноярской команды Егор Титов.

– Первый домашний матч РПЛ в 2019 году играем с «Ростовом» третьего марта. Скорее всего, придется снова куда-то ехать, так как в Красноярске будет нефутбольная погода. В Тюмень встречу переносить нет смысла, там так же вряд ли в начале марта еще будет тепло. Попросили руководство перенести игру в Химки, так как после сборов проще добраться до Москвы.

– Думаете, пойдут «Енисею» навстречу?

– А почему нельзя играть в Химках? Можем с удовольствием пригласить ростовчан в Красноярск. Но кому от этого будет лучше?

Матч «Енисей» – «Ростов» запланирован на 3 марта 2019 года.