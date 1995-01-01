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    «Енисей» попросил перенести матч 18-го тура РПЛ с «Ростовом» в Химки

    Матч 18-го тура чемпионата России между «Енисеем» и «Ростовом» может быть перенесен в Химки. Об этом сообщил тренер красноярской команды Егор Титов.

    – Первый домашний матч РПЛ в 2019 году играем с «Ростовом» третьего марта. Скорее всего, придется снова куда-то ехать, так как в Красноярске будет нефутбольная погода. В Тюмень встречу переносить нет смысла, там так же вряд ли в начале марта еще будет тепло. Попросили руководство перенести игру в Химки, так как после сборов проще добраться до Москвы.

    – Думаете, пойдут «Енисею» навстречу?

    – А почему нельзя играть в Химках? Можем с удовольствием пригласить ростовчан в Красноярск. Но кому от этого будет лучше?

    Матч «Енисей» – «Ростов» запланирован на 3 марта 2019 года.

    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии12
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      Рейтинг: +2511

      vgarakh 1 час назад

      Лучше в Ростов перенести, хоть народ на стадионе будет.

      0
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      Рейтинг: +993

      giluxa1963 2 часа назад

      у нас настроили стадионов которые готовы принять этот матч Калининград например

      0
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      Рейтинг: +962

      alex kidn 4 часа назад

      А в Ростов не хотите перенести, там 3 марта по-любому тепло будет

      0
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    • ...
      Рейтинг: +623

      den161 4 часа назад

      а в химках 3 марта тепло будет? Больше стадионов нет что ли?

      0
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      Рейтинг: +202

      uS_Number oNe 5 часов назад

      Кто состалял расписание, они же ведь незнали что в Красноярске бывает холодно и снег....

      1
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      Рейтинг: +5320

      FanatSerj 5 часов назад

      Приезжайте к нам в Ростов, с радушием примем, болельщиков уж точно больше будет, а от билетов денюшка в Енисей пойдет, да и как показывает практика с Локо, выездная домашняя игра это далеко не слив, а даже наоборот.

      0
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      Рейтинг: +2228

      пряник929 5 часов назад

      А что не в Сочи?

      1
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      Рейтинг: +448

      Untitled-1 6 часов назад

      ну кто мог знать, что будет холодно!

      1
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      Рейтинг: +627

      pegas1276 > Untitled-1 3 часа назад

      это точно, кто же мог знать, мы же живём же на другой планете...

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      Рейтинг: +627

      pegas1276 7 часов назад

      я всё понять не могу, когда енисей вышел в вышку, учитывая климатические условия региона, что нормальный календарь составить нельзя было или как...
      такое чувство, что в москве точно не знают, как живет россия за уралом, или всё было сделано спецом, ну чтобы развить шумиху, вот смотрите, зачем нам команды из-за мкада, там же никаких условий для футбола...

      3
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      Рейтинг: +718

      Юрий Б. 7 часов назад

      Руки оторвать надо составителю календаря

      3
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