«Манчестер Юнайтед» уволил Моуринью

Ау, местная Фратрия - начинайте прессовать и требовать отставки руководства МЮ, и чтобы немедленно прогнали этого негодяя Погбу.
«Манчестер Юнайтед» объявил об увольнении Жозе Моуринью с поста главного тренера.
Португалец возглавил команду в мае 2016 года. В первый же сезон «МЮ» под его руководством выиграл Кубок английской лиги и Лигу Европы.
По итогам кампании-2017/18 «Юнайтед» финишировал вторым в АПЛ и вышел в Лигу чемпионов-2018/19, где успешно преодолел групповой раунд и вышел в плей-офф.
В текущем розыгрыше чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» набрал 26 очков после 17-ти туров и занимает шестую строчку в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на 19 баллов.
Три кубка и скандалы. Чем запомнился Моуринью в «МЮ»