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    «Манчестер Юнайтед» уволил Моуринью

    «Манчестер Юнайтед» объявил об увольнении Жозе Моуринью с поста главного тренера.

    Португалец возглавил команду в мае 2016 года. В первый же сезон «МЮ» под его руководством выиграл Кубок английской лиги и Лигу Европы.

    По итогам кампании-2017/18 «Юнайтед» финишировал вторым в АПЛ и вышел в Лигу чемпионов-2018/19, где успешно преодолел групповой раунд и вышел в плей-офф.

    В текущем розыгрыше чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» набрал 26 очков после 17-ти туров и занимает шестую строчку в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на 19 баллов.

    Три кубка и скандалы. Чем запомнился Моуринью в «МЮ»

    Источник: Официальный сайт ФК «Манчестер Юнайтед»

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    Сегодня, 12:52
    Комментарии70
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      Рейтинг: +16934

      gol_kak_sokol 1 минуту назад

      Ау, местная Фратрия - начинайте прессовать и требовать отставки руководства МЮ, и чтобы немедленно прогнали этого негодяя Погбу.

      0
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      Рейтинг: +10

      Лес-ник 4 минуты назад

      Мне кажется месяца 2 назад уже можно было.Если Венгеру предложат,тот наверно откажет или нет?

      0
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      Рейтинг: +11

      Aleks_Aleks 17 минут назад

      Во дела, не дотянул до нового года

      1
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      Рейтинг: +43

      99-й 18 минут назад

      В турцию максимум теперь. Ну там Галатасарай, Бешикташ... к списанным звездам.

      0
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      Рейтинг: +478

      sandutzu 29 минут назад

      Ура!!! Ура!!! Ура!!!

      0
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      Рейтинг: +1047

      gor77 33 минуты назад

      М-дя! После ухода сэра Алекса Фергюсона, "Юнайтед" с тренерами колбасит по полной. Расставание с Большими тренерами не всегда проходит гладко.
      В лондонском "Арсенале" пока всё получается.
      Так что - ждём-с!!!

      0
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      Рейтинг: +3137

      3a zenit 40 минут назад

      запускайте уток про Зенит!

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      Рейтинг: +356

      babenko1977 44 минуты назад

      Давно было пора на выход

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      Рейтинг: +1359

      САДЫЧОК 45 минут назад

      Очень странно , Маур вёл себя в последнее время ! То ли специально сливал , то ли просто плохое руководство командой ?!

      1
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      Рейтинг: +1325

      maygli 50 минут назад

      Интересно, кто первым успеет его ухватить?!?

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