«Манчестер Юнайтед» уволил Моуринью

«Манчестер Юнайтед» объявил об увольнении Жозе Моуринью с поста главного тренера.

Португалец возглавил команду в мае 2016 года. В первый же сезон «МЮ» под его руководством выиграл Кубок английской лиги и Лигу Европы.

По итогам кампании-2017/18 «Юнайтед» финишировал вторым в АПЛ и вышел в Лигу чемпионов-2018/19, где успешно преодолел групповой раунд и вышел в плей-офф.

В текущем розыгрыше чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» набрал 26 очков после 17-ти туров и занимает шестую строчку в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на 19 баллов.

Три кубка и скандалы. Чем запомнился Моуринью в «МЮ»