Прядкин – о VAR: «Все зависит от готовности видеоассистентов. Пока допущен только Карасев»

Глава РПЛ Сергей Прядкин рассказал о перспективах введения видеоповторов в матчах чемпионата.

– Ваш прогноз: в следующем сезоне в чемпионате России будет VAR?

– Если смотреть на ситуацию с оптимизмом, то, наверное, может. Но не понимаю пока, успеем ли к старту, или же только ко второй части. Все зависит от готовности видеоассистентов. Насколько мне известно, у нас пока в качестве видеоассистента допущен только Карасев – он проходил специальное обучение, курсы ФИФА. Пока у нас было два или три тренировочных занятия в Краснодаре.

Думаю, что если VAR будет внедрена, то наличие на стадионе этой системы обязательно нужно прописать в техническом регламенте – в том числе исходя из этого должна проходить сертификация арен. Причем клуб, который выходит в высший дивизион, будет обязан установить VAR на своем стадионе