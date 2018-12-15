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    • Прядкин – о VAR: «Все зависит от готовности видеоассистентов. Пока допущен только Карасев»

    Прядкин – о VAR: «Все зависит от готовности видеоассистентов. Пока допущен только Карасев»

    Глава РПЛ Сергей Прядкин рассказал о перспективах введения видеоповторов в матчах чемпионата.

    – Ваш прогноз: в следующем сезоне в чемпионате России будет VAR?

    – Если смотреть на ситуацию с оптимизмом, то, наверное, может. Но не понимаю пока, успеем ли к старту, или же только ко второй части. Все зависит от готовности видеоассистентов. Насколько мне известно, у нас пока в качестве видеоассистента допущен только Карасев – он проходил специальное обучение, курсы ФИФА. Пока у нас было два или три тренировочных занятия в Краснодаре.

    Думаю, что если VAR будет внедрена, то наличие на стадионе этой системы обязательно нужно прописать в техническом регламенте – в том числе исходя из этого должна проходить сертификация арен. Причем клуб, который выходит в высший дивизион, будет обязан установить VAR на своем стадионе

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.12.2018 18:28
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +46

      Авторитет1 16 декабря 2018, 10:01

      Куда написать о своем желание работать видео ассистентом рефери?
      Даже бы курсы мог бы пройти обучения??

      1
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      Рейтинг: +7155

      владимир миронов 16 декабря 2018, 00:23

      Как всЁ запущенно. Даже введение VAR не гарантирует качество судейства. Оказывается, в России появился новый Фигаро-это карасев. А есть выражение,что нет незаменимых людей. Есть!!! Это карасев, гений, на которого надо молиться.

      2
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      Рейтинг: +33712

      oyabun 15 декабря 2018, 22:23

      Я может чего не понимаю? Так подскажите мне. Какие курсы? Какое обучение? Подходишь к монитору и рассматриваешь внимательно видеоповтор. Чему тут обучать?!

      1
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      Рейтинг: +4356

      Yurok161 > oyabun 16 декабря 2018, 00:17

      Ну ты как первый день в армии))А отмывать деньги где РПЛ будет? ))

      0
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      Рейтинг: +585

      ProstoPolzovatel 15 декабря 2018, 21:05

      А когда обсуждали введение VAR с клубами, вы этот вопрос не поднимали что ли? Постыдитесь, не смешите народ

      2
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      Рейтинг: +585

      ProstoPolzovatel > ProstoPolzovatel 15 декабря 2018, 21:09

      Кстати, а если бы Краснодар добровольно не установил VAR? Гоняли бы весь судейский корпус в Европу обучаться? Может поэтому и судят странно, что заслуженный отпуск слетел))))

      1
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      Рейтинг: +101395

      zigbert 15 декабря 2018, 20:46

      Что теперь один Карасев судить будет?

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +585

      ProstoPolzovatel > zigbert 15 декабря 2018, 21:07

      Видимо будет из Москвы один все матчи тура отсматривать, возможно, вместе с Егоровым)))

      1
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      Рейтинг: +4356

      Yurok161 15 декабря 2018, 20:19

      Зря только деньги на VAR выкинут.Достаточно Егорова:-"Раз судья назначил,значит пенальти был!VAR,как и трактовка любого судьи,будет зависеть от статуса команды и ее покровителя.

      2
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      Рейтинг: +4356

      Yurok161 > Yurok161 15 декабря 2018, 20:24

      С одной поправочкой)Раньше достаточно было зарядить только главного арбитра,а теперь всю бригаду придется))Ждем очередного повышения тарифа на газ))))

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      Рейтинг: +1214

      латунный сепаратист 15 декабря 2018, 19:35

      пи-зд-ец****** и тут карась всё куплено

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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 15 декабря 2018, 18:45

      для половина клубов это не реальная задача а ФНЛ и подавно да и карась чему он там научился то? только свистеть в свисток

      3
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      Рейтинг: +1212

      fanchik 15 декабря 2018, 18:44

      Всех уважаемых инспекторов матчей автоматом перевести видеосудьями,чтобы корректировали спорные моменты.С VAR инспектора не нужны (многим не понятно их роль),видео повторы решат эту проблему

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      Рейтинг: +679

      life85 15 декабря 2018, 18:41

      Желающих выйти в РПЛ станет меньше ...

      1
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