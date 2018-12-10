Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Главные новости дня. РПЛ ушла на трехмесячный перерыв, «Вильярреал» уволил тренера за три дня до матча со «Спартаком»

    Главные новости дня. РПЛ ушла на трехмесячный перерыв, «Вильярреал» уволил тренера за три дня до матча со «Спартаком»

    «Ахмат» победил «Арсенал»; чемпионат ушел на трехмесячный перерыв.

    Болельщик, напавший на Глушакова: «Перед Денисом извиняться не буду. Перед клубом хотелось бы».

    «Вильярреал» объявил об уходе Кальехи с поста главного тренера. В четверг испанцы сыграют со «Спартаком».

    «Спартак» не выиграл ни одного из 11-ти последних матчей у команд, сменивших тренера накануне.

    Gazzetta dello Sport включила Сорокина в команду недели в Европе.

    УЕФА назвал 50 игроков, претендующих на попадание в сборную года.

    22-летний Коман может завершить карьеру из-за травмы.

    Экс-тренер Павлюченко Реднапп в 71 год выиграл реалити-шоу. По его телу бегали крысы и жуки.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.12.2018 23:13
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +172

      Каток по eggs 11 декабря 2018, 02:00

      Спартак, свежий и бодрый, тебя ждёт Динамо Киев.
      Давай, Спартак, организуешь встречу на нейтральной полосе?
      Честный футбол -давай!
      Шахтёр Донецк - тебя ждёт ЦСКА. Давай, вызов принимай!
      Освежим кровь, снова начнём дружить с футбола

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 11 декабря 2018, 01:16

      Удачи Спартаку!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 11 декабря 2018, 00:02

      Хорошо ли это для Спартака?..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3754

      Yev 10 декабря 2018, 23:23

      Любой серии приходит конец. Спартак (да, собственно, как и все наши команды в Европе) - вперёд!!!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 