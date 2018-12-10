Главные новости дня. РПЛ ушла на трехмесячный перерыв, «Вильярреал» уволил тренера за три дня до матча со «Спартаком»

«Ахмат» победил «Арсенал»; чемпионат ушел на трехмесячный перерыв.

Болельщик, напавший на Глушакова: «Перед Денисом извиняться не буду. Перед клубом хотелось бы».

«Вильярреал» объявил об уходе Кальехи с поста главного тренера. В четверг испанцы сыграют со «Спартаком».

«Спартак» не выиграл ни одного из 11-ти последних матчей у команд, сменивших тренера накануне.

Gazzetta dello Sport включила Сорокина в команду недели в Европе.

УЕФА назвал 50 игроков, претендующих на попадание в сборную года.

22-летний Коман может завершить карьеру из-за травмы.

Экс-тренер Павлюченко Реднапп в 71 год выиграл реалити-шоу. По его телу бегали крысы и жуки.