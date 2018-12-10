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    • РПЛ. «Ахмат» победил «Арсенал»; чемпионат ушел на трехмесячный перерыв

    РПЛ. «Ахмат» победил «Арсенал»; чемпионат ушел на трехмесячный перерыв

    В последнем матче 17 тура РПЛ встретились «Ахмат» и «Арсенал». Чеченцы одержали минимальную победу благодаря бразильцу Раванелли – он забил победный мяч.

    «Ахмат» поднялся на восьмое место в таблице, а туляки опустились на 11-е. РПЛ уходит на трехмесячную паузу.

    Чемпионат России. РПЛ. 17-й тур

    Ахмат (Грозный) – Арсенал (Тула) – 2:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Раванелли, 34; 2:0 – Мбенг, 90+5.

    «Ахмат»: Городов, Уциев, Семенов, Мохаммади, Анхель, Иванов, Бериша (Мбенг, 71), Раванелли, Исмаэл (Родолфо, 88), Думбия, Митришев (Садулаев, 90+1).

    «Арсенал»: Левашов, Комбаров, Григилава, Беляев, Альварес (Ожегович, 90), Мохаммед, Мирзов, Бакаев, Костадинов (Горбатенко, 79), Джорджевич, Кангва (Крикуненко, 71).

    Предупреждения: Семенов, 31; Иванов, 55; Раванелли, 65; Исмаэл, 81; Мбенг, 87; Уциев, 90+3 – Костадинов, 4; Бакаев, 55; Мирзов, 60; Мохаммед, 65; Григалава, 86; Горбатенко, 88.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.12.2018 21:23
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +4305

      Zubo 10 декабря 2018, 22:29

      Смотри Богданыч, Ахмат победил Арсенал , ты видел, а мы про56енили , конечно Арсеналу с Ахматом играть неохота, никакой мотивации, вот "наказать бабло" вот это интересно, показать что в Туле ребята не хуже, но смотри Арсенал когда хочет мотивацию может найтить, а мы нет, и Ахмат может , а мы нет...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101394

      zigbert 10 декабря 2018, 22:11

      В действиях Арсенала не было огонька.

      1
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      Рейтинг: +13

      Санчес Яйва яйва 10 декабря 2018, 21:43

      Молодцы!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 10 декабря 2018, 21:42

      Запасёмся "валидолом", французский ещё по берегу до лучших времён и будем смотреть европейские чемпионаты по футболу и другие виды спорта.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +449

      Сенситив 10 декабря 2018, 21:32

      вот и врёте, админы, судя по вашей же таблице, ждём матч Оренбург - Крылья уже третий день...))

      0
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      Рейтинг: +17247

      vick-north-west > Сенситив 11 декабря 2018, 00:14

      1 АПРЕЛЯ БУДЕТ

      0
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      Рейтинг: +9050

      vladik12 10 декабря 2018, 21:24

      Будем скучать.

      1
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