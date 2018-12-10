РПЛ. «Ахмат» победил «Арсенал»; чемпионат ушел на трехмесячный перерыв

В последнем матче 17 тура РПЛ встретились «Ахмат» и «Арсенал». Чеченцы одержали минимальную победу благодаря бразильцу Раванелли – он забил победный мяч.

«Ахмат» поднялся на восьмое место в таблице, а туляки опустились на 11-е. РПЛ уходит на трехмесячную паузу.

Чемпионат России. РПЛ. 17-й тур

Ахмат (Грозный) – Арсенал (Тула) – 2:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Раванелли, 34; 2:0 – Мбенг, 90+5.

«Ахмат»: Городов, Уциев, Семенов, Мохаммади, Анхель, Иванов, Бериша (Мбенг, 71), Раванелли, Исмаэл (Родолфо, 88), Думбия, Митришев (Садулаев, 90+1).

«Арсенал»: Левашов, Комбаров, Григилава, Беляев, Альварес (Ожегович, 90), Мохаммед, Мирзов, Бакаев, Костадинов (Горбатенко, 79), Джорджевич, Кангва (Крикуненко, 71).

Предупреждения: Семенов, 31; Иванов, 55; Раванелли, 65; Исмаэл, 81; Мбенг, 87; Уциев, 90+3 – Костадинов, 4; Бакаев, 55; Мирзов, 60; Мохаммед, 65; Григалава, 86; Горбатенко, 88.

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