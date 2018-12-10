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    • УЕФА назвал 50 игроков, претендующих на попадание в сборную года

    УЕФА назвал 50 игроков, претендующих на попадание в сборную года

    УЕФА на официальном сайте запустил голосование за попадание в символическую команду 2018 года. В нем принимают участие 50 футболистов.

    Проголосовать за игроков могут все желающие.

    Вратари: Алисон («Ливерпуль»), Уго Льорис («Тоттенхэм»), Кейлор Навас («Реал»), Ян Облак («Атлетико»), Марк-Андре тер Стеген («Барселона»);

    Защитники: Жорди Альба («Барселона»), Джорджо Кьеллини («Ювентус»), Хосе Хименес, Диего Годин, Люка Эрнандес (все – «Атлетико»), Йозуа Киммих («Бавария»), Калиду Кулибали («Наполи»), Костас Манолас («Рома»), Марсело, Серхио Рамос, Рафаэль Варан (все – «Реал»), Жерар Пике, Самуэль Умтити (оба – «Барселона»), Джон Стоунс («Манчестер Сити»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»);

    Полузащитники: Каземиро, Иско, Тони Кроос, Лука Модрич (все – «Реал»), Кевин де Брюйне, Давид Силва (оба – «Манчестер Сити»), Эден Азар, Н'Голо Канте (оба – «Челси»), Джеймс Милнер («Ливерпуль»), Сауль Ньигес («Атлетико»), Димитри Пайет, Флориан Товен (оба – «Марсель»), Миралем Пьянич («Ювентус»), Поль Погба («Манчестер Юнайтед»), Иван Ракитич («Барселона»);

    Нападающие: Гарет Бэйл («Реал»), Эдинсон Кавани, Килиан Мбаппе, Неймар (все – «ПСЖ»), Пауло Дибала, Криштиану Роналду (оба – «Ювентус»), Эдин Джеко («Рома»), Роберто Фирмино, Садио Мане, Мохамед Салах (все – «Ливерпуль»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Гарри Кейн («Тоттенхэм»), Роберт Левандовски («Бавария»), Лионель Месси, Луис Суарес (оба – «Барселона»).

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    10.12.2018 17:33
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +334

      maratagliulin 10 декабря 2018, 21:47

      С половиной претендентов не согласен

      0
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    • ...
      Рейтинг: +30

      Украина для Геев 10 декабря 2018, 18:53

      Немного не правильный список, надо добавить туда!
      Защитники: Жорди Альба («Барселона»), Джорджо Кьеллини («Ювентус»), Хосе Хименес, Диего Годин, Люка Эрнандес (все – «Атлетико»), Йозуа Киммих («Бавария»), Калиду Кулибали («Наполи»), Костас Манолас («Рома»), Марсело, Серхио Рамос, Рафаэль Варан (все – «Реал»), Жерар Пике, Самуэль Умтити (оба – «Барселона»), Джон Стоунс («Манчестер Сити»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Егор Сорокин (Рубин Казань);

      0
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      ...
      Рейтинг: +139

      veksus > Украина для Геев 10 декабря 2018, 19:46

      хорошая попытка "Сорокин" :D

      0
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    • ...
      Рейтинг: +101394

      zigbert 10 декабря 2018, 18:46

      Не хотят замечать в Европе Дзюбу.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +2115

      upiter622 10 декабря 2018, 18:36

      Я опечален!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 10 декабря 2018, 17:46

      Акинфеева и Дзюбу -в отвал.?
      Я его ...этого Уефа маму мотал ..

      7
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    • ...
      Рейтинг: +25055

      bset 10 декабря 2018, 17:40

      Мудко, где россияне? Кажется твой лимит не работает.

      12
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      ...
      Рейтинг: +2420

      zritelx > bset 10 декабря 2018, 18:26

      И зачем тогда лимит, стыдоба, такое ощущение что все страны представлены кроме России, а если посмотреть сколько денег идет от государства в клубы , то где результаты, и куда ушли деньги.

      1
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      ...
      Рейтинг: +25055

      bset > zritelx 10 декабря 2018, 18:32

      Чтобы зарплаты поднять и цены на россиян до небес. Ну и заодно этим отбить желание играть в Европе. Так хотя бы за деньгами поехали бы. А то тут получают зарплаты больше, чем некоторые звезды.

      1
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      ...
      Рейтинг: +2420

      zritelx > bset 10 декабря 2018, 18:49

      `Куда ушли деньги- вышел с сайта и прочитал что Улюкаев , бывший министр 150 лямов штрафа заплатил, а ведь он экономику курировал, в том числе и к выделением денег на спорт имел отношение, откуда у госчиновника такие деньги, смеюсь -все знают ответ-заработаны честным, непосильны трудом.

      2
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      Рейтинг: +1126

      richi > zritelx 10 декабря 2018, 22:08

      Огромные деньги тратятся государством на клубы?
      Да, для нас - обычных россиян не маленькие. Бюджет каждого из ТОП 20 европейских клубов выше, чем бюджет всей РПЛ, да наверное и всего российского футбола. А так, да, несколько не нужных стадионов построили, деньги освоили, теперь обслуживать будут. А обслуживание самого дешевого стадиона 300 млн руб в год. Опять же при работе.

      0
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      Рейтинг: +1126

      richi > zritelx 10 декабря 2018, 22:10

      Зарплата Игоря Сечина в государственной компании РОСНЕФТЬ - 4,5 миллиона рублей в день.

      0
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      Рейтинг: +2420

      zritelx > richi 10 декабря 2018, 22:19

      Cечин наемный менеджер, получает бонусы, премии и т.д., а Улюкаев госслужащий , у министра зарплата отнюдь не несколько миллионов.

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      Рейтинг: +1126

      richi > zritelx 11 декабря 2018, 22:47

      В нашей стране найдется достаточно менеджеров, которые справятся с работой Сечина не хуже, но в 100 раз дешевле.

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      Рейтинг: +1126

      richi > zritelx 11 декабря 2018, 22:48

      Не пришло время ответить тем, кто нанял Сечина за такую зарплату?

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