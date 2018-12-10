УЕФА назвал 50 игроков, претендующих на попадание в сборную года

УЕФА на официальном сайте запустил голосование за попадание в символическую команду 2018 года. В нем принимают участие 50 футболистов.

Проголосовать за игроков могут все желающие.

Вратари: Алисон («Ливерпуль»), Уго Льорис («Тоттенхэм»), Кейлор Навас («Реал»), Ян Облак («Атлетико»), Марк-Андре тер Стеген («Барселона»);

Защитники: Жорди Альба («Барселона»), Джорджо Кьеллини («Ювентус»), Хосе Хименес, Диего Годин, Люка Эрнандес (все – «Атлетико»), Йозуа Киммих («Бавария»), Калиду Кулибали («Наполи»), Костас Манолас («Рома»), Марсело, Серхио Рамос, Рафаэль Варан (все – «Реал»), Жерар Пике, Самуэль Умтити (оба – «Барселона»), Джон Стоунс («Манчестер Сити»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»);

Полузащитники: Каземиро, Иско, Тони Кроос, Лука Модрич (все – «Реал»), Кевин де Брюйне, Давид Силва (оба – «Манчестер Сити»), Эден Азар, Н'Голо Канте (оба – «Челси»), Джеймс Милнер («Ливерпуль»), Сауль Ньигес («Атлетико»), Димитри Пайет, Флориан Товен (оба – «Марсель»), Миралем Пьянич («Ювентус»), Поль Погба («Манчестер Юнайтед»), Иван Ракитич («Барселона»);

Нападающие: Гарет Бэйл («Реал»), Эдинсон Кавани, Килиан Мбаппе, Неймар (все – «ПСЖ»), Пауло Дибала, Криштиану Роналду (оба – «Ювентус»), Эдин Джеко («Рома»), Роберто Фирмино, Садио Мане, Мохамед Салах (все – «Ливерпуль»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Гарри Кейн («Тоттенхэм»), Роберт Левандовски («Бавария»), Лионель Месси, Луис Суарес (оба – «Барселона»).