«Спартак» не выиграл ни одного из 11-ти последних матчей у команд, сменивших тренера накануне

«Вильярреал» сегодня объявил об увольнении Хавьера Кальехи с поста главного тренера. В четверг, 13 декабря, испанская команда встретится со «Спартаком» в игре заключительного шестого тура группового раунда Лиги Европы.

В последний раз москвичи побеждали команду, сменившую тренера накануне, при Олеге Романцеве в 2002 году. Тогда был обыгран «Зенит» со счетом 4:3.

В последующих 11-ти встречах с подобными соперниками красно-белые потерпели девять поражений и дважды сыграли вничью.

Для выхода в плей-офф Лиги Европы «Спартаку» нужна только победа. Матч состоится на поле «Вильярреала» в четверг, 13 декабря.