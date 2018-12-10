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    • «Спартак» не выиграл ни одного из 11-ти последних матчей у команд, сменивших тренера накануне

    «Спартак» не выиграл ни одного из 11-ти последних матчей у команд, сменивших тренера накануне

    «Вильярреал» сегодня объявил об увольнении Хавьера Кальехи с поста главного тренера. В четверг, 13 декабря, испанская команда встретится со «Спартаком» в игре заключительного шестого тура группового раунда Лиги Европы.

    В последний раз москвичи побеждали команду, сменившую тренера накануне, при Олеге Романцеве в 2002 году. Тогда был обыгран «Зенит» со счетом 4:3.

    В последующих 11-ти встречах с подобными соперниками красно-белые потерпели девять поражений и дважды сыграли вничью.

    Для выхода в плей-офф Лиги Европы «Спартаку» нужна только победа. Матч состоится на поле «Вильярреала» в четверг, 13 декабря.

    Источник: Твиттер Alexey Z. Spectre

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    10.12.2018 16:28
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +17247

      vick-north-west 11 декабря 2018, 00:19

      Строчка "Уралмаш"(Свердловск), 1972 - 5:1 - особо информативна. Правда, кто тренер был у свердловчан, не разобрать.

      0
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      Рейтинг: +915

      спанчес > vick-north-west 13 декабря 2018, 19:37

      кто подебил?

      0
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      Рейтинг: +678

      Пастырь 10 декабря 2018, 19:44

      Рано или поздно любая серия заканчивается. Мы все надеемся что она закончится в четверг победой Спартака.

      2
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      Рейтинг: +1212

      fanchik 10 декабря 2018, 19:10

      Спартак выиграет и начнет свою положительную традицию, обыгрывать команды, где тренер поменялся

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +915

      спанчес > fanchik 13 декабря 2018, 19:37

      поменялся накануне

      0
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      Рейтинг: +101394

      zigbert 10 декабря 2018, 18:34

      Такие традиции надо менять.

      3
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      Рейтинг: +800

      Театрал 10 декабря 2018, 17:04

      Любые традиции рано или поздно заканчиваются

      1
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      Рейтинг: +14956

      vka1970 10 декабря 2018, 16:50

      Вильяреал что то знает.

      2
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 10 декабря 2018, 16:47

      на этот раз нарушим традицию Кононов в курсе этого

      3
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