Болельщик, напавший на Глушакова: «Перед Денисом извиняться не буду. Перед клубом хотелось бы»

Такой метод недопустим. Но что делать когда никто не хочет заниматься этой проблемой.
Болельщик «Спартака» Мирослав Голунов заявил, что не собирается приносить извинения капитану москвичей Денису Глушакову за то, что напал на него во время матча пятого тура группового раунда Лиги Европы с «Рапидом» (1:2).
Голунов выбежал на поле и попытался ударить полузащитника. Его арестовали на 10 суток и в течение пяти лет запретили посещать игры.
– За то время, что вы провели под арестом, осознали, поступили вы правильно или нет?
– Я не желаю не о чем. Как там было? Было хорошо. Были книги, ребята подвозили сигареты и гостинцы. Познакомился с ребятами, которые сидели со мной. Все адекватные. Было более-менее комфортно.
– Есть желание извиниться перед Глушаковым?
– Перед Глушаковым извиняться не буду. Единственное, перед клубом хотелось бы.
– Кто-то выходил на вас из клуба?
– Нет, никто не выходил.
– А болельщики, «Фратрия»?
– Болельщиков очень много поддерживало все это время. Пишут до сих пор. Сообщений столько, что я еще не разобрал все СМС.
– Вам запрещен вход на трибуны. Где будете смотреть матчи «Спартака»?
– Думаю, буду смотреть матчи «Спартака» в каком-нибудь пабе с болельщиками.
– Один из тех, кто поддержал вас публично – Евгений Кафельников. Есть ли у вас контакт с ним и намерены ли вы увидеться?
– С Кафельниковым еще не общался. Но ищу, как выйти на него. Очень хочу поблагодарить его.
– «Спартак» за то время, что вы провели под арестом, одержал пару побед. Изменилось ли ваше отношение к клубу за это время?
– Нет. Моя позиция не изменилась. Я бы хотел через вас сказать большое спасибо тем, кто поддерживал меня. И тем, кто не поддерживал, тоже большое спасибо. Хочется меньше слов. Встретимся с болельщиками и поговорим.
В четвертом выпуске подкаста говорили про конфликт Глушакова со «Спартаком», влияние соцсетей на русский футбол и в целом на российское общество. А еще – про сериал «Американские боги», не удивляйтесь, это тоже связано с соцсетями!
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