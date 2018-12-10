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    • Болельщик, напавший на Глушакова: «Перед Денисом извиняться не буду. Перед клубом хотелось бы»

    Болельщик, напавший на Глушакова: «Перед Денисом извиняться не буду. Перед клубом хотелось бы»

    Болельщик «Спартака» Мирослав Голунов заявил, что не собирается приносить извинения капитану москвичей Денису Глушакову за то, что напал на него во время матча пятого тура группового раунда Лиги Европы с «Рапидом» (1:2).

    Голунов выбежал на поле и попытался ударить полузащитника. Его арестовали на 10 суток и в течение пяти лет запретили посещать игры.

    – За то время, что вы провели под арестом, осознали, поступили вы правильно или нет?

    – Я не желаю не о чем. Как там было? Было хорошо. Были книги, ребята подвозили сигареты и гостинцы. Познакомился с ребятами, которые сидели со мной. Все адекватные. Было более-менее комфортно.

    – Есть желание извиниться перед Глушаковым?

    – Перед Глушаковым извиняться не буду. Единственное, перед клубом хотелось бы.

    – Кто-то выходил на вас из клуба?

    – Нет, никто не выходил.

    – А болельщики, «Фратрия»?

    – Болельщиков очень много поддерживало все это время. Пишут до сих пор. Сообщений столько, что я еще не разобрал все СМС.

    – Вам запрещен вход на трибуны. Где будете смотреть матчи «Спартака»?

    – Думаю, буду смотреть матчи «Спартака» в каком-нибудь пабе с болельщиками.

    – Один из тех, кто поддержал вас публично – Евгений Кафельников. Есть ли у вас контакт с ним и намерены ли вы увидеться?

    – С Кафельниковым еще не общался. Но ищу, как выйти на него. Очень хочу поблагодарить его.

    – «Спартак» за то время, что вы провели под арестом, одержал пару побед. Изменилось ли ваше отношение к клубу за это время?

    – Нет. Моя позиция не изменилась. Я бы хотел через вас сказать большое спасибо тем, кто поддерживал меня. И тем, кто не поддерживал, тоже большое спасибо. Хочется меньше слов. Встретимся с болельщиками и поговорим.

    В четвертом выпуске подкаста говорили про конфликт Глушакова со «Спартаком», влияние соцсетей на русский футбол и в целом на российское общество. А еще – про сериал «Американские боги», не удивляйтесь, это тоже связано с соцсетями!

    Где еще слушать подкаст: ютуб, вконтакте, ссылка для айфонов, ссылка для андроидов.

    Источник: Sport24

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    10.12.2018 12:52
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    Комментарии11
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    • ...
      Рейтинг: +101394

      zigbert 10 декабря 2018, 17:57

      Такой метод недопустим. Но что делать когда никто не хочет заниматься этой проблемой.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14956

      vka1970 10 декабря 2018, 16:10

      Выбегание болелы не поддерживаю, но во всём остальном с парнем, солидарен.Вычищать надо клуб.Желательно с хлоркой.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +887

      sined1951 10 декабря 2018, 14:34

      Хорошо бы, если бы этот горе-болельщик уплатил бы штраф Спартака, который ему начислит КДК.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3

      vaserto 10 декабря 2018, 14:18

      Мужики, как ваши ставки? Не очень?
      Я сайт нашел, king-ball.ru работают с 2013 года за прошлые две недели с БК вывел две котлеты купюрами по 5к. Советую всем кто ищет в сети нормальных капперов. Знаете сколько я раз обжегся в поисках адекватных прогнозистов...? Этих советую! Если бы мне их кто то посоветовал как я вам, хотя бы годик назад. Сейчас бы уже на майбахе ездил. Всем Добра и горы денег!

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1021

      Фотон 10 декабря 2018, 14:07

      Неадекват выбежал на поле, причем в международном матче, пытался ударить игрока, кто бы это ни был, а из него делают чуть ли не героя. Интервью берут, звонки и прочее. Идиотизм.

      6
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    • ...
      Рейтинг: +25055

      bset 10 декабря 2018, 13:56

      Куда денег скинуть на лечение?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3173

      Путник 13 10 декабря 2018, 13:40

      Страна всегда отличалась дураками ..и плохими дорогами..Дураки часто становились святыми ..парадокс.

      6
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    • ...
      Рейтинг: +291

      Burtaze 10 декабря 2018, 13:33

      прямо напал...прямо с ножом....раздули...берегите мух...из них можно сделать слонов...десять суток отмычал за нарушение порядка..ну и пора за это всё забыть...

      4
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      Рейтинг: +5736

      Дядя Серёжа 10 декабря 2018, 12:58

      Перед папой извинись, за кого бы он не болел.

      2
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      Рейтинг: +6257

      subbotaspartak > Дядя Серёжа 10 декабря 2018, 14:40

      А папа, если прочитал,
      Подзатыльник сыну дал?

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      Рейтинг: +495

      Олег Колесов > subbotaspartak 10 декабря 2018, 15:21

      Тут не подзатыльник нужен, а ремень с бляхой.

      0
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