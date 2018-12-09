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    • Тренер «Славии» – о россиянине Комличенко: «Николай превратился в убийцу. За ним следят зарубежные клубы»

    Тренер «Славии» – о россиянине Комличенко: «Николай превратился в убийцу. За ним следят зарубежные клубы»

    Главный тренер «Славии» Йиндрших Трпишовски после матча 18 тура чемпионата Чехии против «Млады Болеслав» (3:2) поговорил о форварде соперника Николае Комличенко. Специалист ранее работал с россиянином в «Словане» из Либереца.

    «Помню, как мы посмотрели его и привезли в Либерец из Краснодара. Потом наши футбольные пути разошлись. Сегодня был уже пятый раз, когда мои команды играли против него. До этого Комличенко никогда не забивал моим клубам, и сегодня эта серия могла продолжиться. Однако этого не случилось, в конце матча он забил нам дважды.

    Конечно, он прогрессирует, вырос во многих отношениях, и его игра вышла на новый уровень. Можно сказать, он превратился в убийцу: если вы хотя бы на секунду оставите его без внимания и дадите пространство, он забьeт. Знаю, что к нему большой интерес. Зарубежные клубы следят за ним», – сказал тренер.

    Комличенко – лучший бомбардир текущего сезона чемпионата Чехии. В его активе 17 голов.

    Источник: Чемпионат.com

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    09.12.2018 10:50
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2888

      absent32 9 декабря 2018, 11:35

      красавчик)))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +301

      Konyshev_RW 9 декабря 2018, 11:08

      Главное в Россию не возвращаться, если на самом деле чего то стоит, пусть растет, и переходит в топ чемпионат.

      10
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