Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Главные новости дня. Россия узнала соперников в отборе на Евро-2020, Глушаков забил «Локомотиву»

    Главные новости дня. Россия узнала соперников в отборе на Евро-2020, Глушаков забил «Локомотиву»

    Соперниками России в отборе на Евро-2020 станут команды Бельгии, Шотландии, Кипра, Казахстана и Сан-Марино.

    Голы Сулейманова и Игнатьева помогли «Краснодару» победить «Урал».

    «Спартак» в меньшинстве удержал победу над «Локомотивом» и поднялся на четвертое место. В матче забил Глушаков.

    «Ростов» в большинстве не смог обыграть ЦСКА; Влашич не реализовал пенальти.

    «Ливерпуль» в добавленное время вырвал победу над «Эвертоном». Там ошибся Пикфорд.

    «Арсенал» забил четыре гола и одержал волевую победу над «Тоттенхэмом». Обамеянг оформил дубль.

    «Барселона» обыграла «Вильярреал» и возглавила таблицу.

    The Times: Де Хеа недоволен предложенными «МЮ» условиями по контракту и покинет команду в 2020 году.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.12.2018 22:53
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 