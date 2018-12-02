Главные новости дня. Россия узнала соперников в отборе на Евро-2020, Глушаков забил «Локомотиву»

Соперниками России в отборе на Евро-2020 станут команды Бельгии, Шотландии, Кипра, Казахстана и Сан-Марино.

Голы Сулейманова и Игнатьева помогли «Краснодару» победить «Урал».

«Спартак» в меньшинстве удержал победу над «Локомотивом» и поднялся на четвертое место. В матче забил Глушаков.

«Ростов» в большинстве не смог обыграть ЦСКА; Влашич не реализовал пенальти.

«Ливерпуль» в добавленное время вырвал победу над «Эвертоном». Там ошибся Пикфорд.

«Арсенал» забил четыре гола и одержал волевую победу над «Тоттенхэмом». Обамеянг оформил дубль.

«Барселона» обыграла «Вильярреал» и возглавила таблицу.

The Times: Де Хеа недоволен предложенными «МЮ» условиями по контракту и покинет команду в 2020 году.