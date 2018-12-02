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    • РПЛ. «Ростов» в большинстве не смог обыграть ЦСКА; армеец Влашич не реализовал пенальти

    РПЛ. «Ростов» в большинстве не смог обыграть ЦСКА; армеец Влашич не реализовал пенальти

    Завершился матч 16 тура РПЛ между «Ростовом» и ЦСКА. Команды не смогли поразить ворота друг друга. На 55 минуте пенальти не забил футболист гостей Никола Влашич – спас голкипер.

    Москвичи остались на третьей позиции в таблице, ростовчане – на пятой. Последний раз коллективы играли между собой в нулевую ничью в Ростове-на-Дону в 2013 году.

    Чемпионат России. РПЛ. 16-й тур

    Ростов (Ростов-на-Дону) – ЦСКА (Москва) – 0:0 Текстовая онлайн-трансляция

    «Ростов»: Песьяков, Паршивлюк, Логашов, Сигурдссон, Ингасон, Вилюш, Гацкан, Ионов (Шомуродов, 80), Юсупов, Зуев, Сигурдарсон.

    ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Магнуссон, Бекао, Набабкин, Фернандес, Обляков, Бистрович, Влашич (Бийол, 90+2), Сигурдссон (Кучаев, 67), Нисимура (Чалов, 56).

    Предупреждения: Юсупов, 49; Зуев, 56 – Влашич, 4; Обляков, 49; Щенников, 64.

    Удаления: нет – Обляков, 89.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Песьяков – герой! Он взял пенальти и доиграл матч с травмой

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.12.2018 18:21
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    Комментарии34
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      Рейтинг: +3611

      Axe111 2 декабря 2018, 23:18

      В каком бл*дь большинстве!!!!!!!! ЗА 3 МИНУТЫ ДО КОНЦА МАТЧА??????!!!!!!! ЧТО ЗА ОЧЕРЕДНОЙ УБОГИЙ ЗАГОЛОВОК

      0
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      Рейтинг: +101394

      zigbert 2 декабря 2018, 21:32

      Какое уж там большинство. Игрока удалили на 89 минуте.

      2
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 2 декабря 2018, 21:06

      Армеец Влашич - колхозник!

      0
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      Рейтинг: +777

      belarus-gomel 2 декабря 2018, 20:25

      в большинстве????? последние 3-4 минуты???


      дааааааааааааааа

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 2 декабря 2018, 19:17

      Всё в этой игре было, кроме голов...

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +7970

      BarStep 2 декабря 2018, 18:53

      Пока нет VAR - футбольный Бог справедливо рассудил ситуацию с пендалем... На поражение Ростов сегодня ну уж точно не наиграл.. А так, убойно смотрелся матч...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21292

      derrik2000 2 декабря 2018, 18:36

      Прямо скажу - не скучал.
      Спасибо обеим командам за не зря проведённое время при просмотре матча.

      7
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    • ...
      Рейтинг: +2382

      kazak161 2 декабря 2018, 18:34

      Можно подумать Ростов играл весь матч в большинстве

      8
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      Рейтинг: +1251

      CskaMoscovv 2 декабря 2018, 18:33

      Эхх, жаль. Очередная потеря очков...

      3
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      Рейтинг: +9050

      vladik12 > CskaMoscovv 2 декабря 2018, 18:42

      Так вам и надо. Не наиграли. Команда имени кумыса.

      0
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      Рейтинг: +2382

      kazak161 > CskaMoscovv 2 декабря 2018, 18:45

      Так и я про тоже,сколько моментов имел Ростов!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +229

      MrZLOba > vladik12 2 декабря 2018, 19:42

      Иди глушакова в жопу поцелуй он год забил

      0
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      Рейтинг: +222

      ЗЖМ 2 декабря 2018, 18:33

      **** Соккер... "в большинстве!!" про табун бы не так написали!! сдохните СМИ болото мочквы!!!

      4
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