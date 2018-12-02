РПЛ. «Ростов» в большинстве не смог обыграть ЦСКА; армеец Влашич не реализовал пенальти

Завершился матч 16 тура РПЛ между «Ростовом» и ЦСКА. Команды не смогли поразить ворота друг друга. На 55 минуте пенальти не забил футболист гостей Никола Влашич – спас голкипер.

Москвичи остались на третьей позиции в таблице, ростовчане – на пятой. Последний раз коллективы играли между собой в нулевую ничью в Ростове-на-Дону в 2013 году.

Чемпионат России. РПЛ. 16-й тур

Ростов (Ростов-на-Дону) – ЦСКА (Москва) – 0:0 Текстовая онлайн-трансляция

«Ростов»: Песьяков, Паршивлюк, Логашов, Сигурдссон, Ингасон, Вилюш, Гацкан, Ионов (Шомуродов, 80), Юсупов, Зуев, Сигурдарсон.

ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Магнуссон, Бекао, Набабкин, Фернандес, Обляков, Бистрович, Влашич (Бийол, 90+2), Сигурдссон (Кучаев, 67), Нисимура (Чалов, 56).

Предупреждения: Юсупов, 49; Зуев, 56 – Влашич, 4; Обляков, 49; Щенников, 64.

Удаления: нет – Обляков, 89.

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Песьяков – герой! Он взял пенальти и доиграл матч с травмой