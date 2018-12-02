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    Песьяков – герой! Он взял пенальти и доиграл матч с травмой


    4
    Голосов: 6
    02.12.2018 18:20
    ЦСКА так и не смог забить вратарю «Ростова».

    В игре «Ростова» и ЦСКА (0:0) было много потенциальных героев. Только в стартовых составах команд появились пять исландцев, которые вышли на разных позициях. Во второй раз в сезоне оказался в старте и японец Нисимура, а лучший бомбардир РПЛ Чалов неожиданно остался в запасе. Игра по-настоящему оживилась именно с выходом Чалова, но перед этим случился определяющий момент в матче.

    Игроки ЦСКА заработали право на пенальти. Бить пошел Влашич и не смог обыграть Песьякова.

    Видео взято с официального канала «Матч ТВ» на YouTube

    Вот так отреагировали болельщики:

    На 70-й минуте у Песьякова начались проблемы. Он намертво взял мяч после удара Чалова, но попросил медицинскую помощь. Оказалось, что у голкипера «Ростова» проблемы с плечом. Это было только началом – через несколько минут Песьяков столкнулся с собственным защитником и снова оказался на газоне. Там он хватался уже за бедро, но до конца игры все-таки достоял и не пропустил. В этом матче он отбил пять ударов в створ.

    Забавно, что в этом сезоне основным вратарем «Ростова» долго был Илья Абаев. Песьяков играет в основе примерно месяц, пропустил по два гола от «Краснодара» и «Зенита», но все равно нравится болельщикам. В матчах с «Динамо» и «Зенитом» фанаты признавали Песьякова лучшим игроком «Ростова», а с такой самоотдачей он точно заслуживает их признания. Во многом из-за игры вратаря «Ростов» остается вторым по надежности обороны в РПЛ (10 пропущенных голов), первый – ЦСКА (7 мячей). В таблице между командами по-прежнему три очка, но борьба за еврокубки опять усложнилась.

    Текстовый онлайн матча «Ростов» – ЦСКА

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Ростов»
    Рейтинг: 4 Голосов: 6
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +1450

      WhiteEgon 3 декабря 2018, 13:11

      Жаль, что Медведев в погоне за длинным рублем ушел в Локо. Мог бы сейчас основным быть...

      1
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      Рейтинг: +1494

      geroin161 > WhiteEgon 3 декабря 2018, 17:45

      Скорее всего ему так лучше))) Он сидит, а деньги капают)

      2
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      ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga > WhiteEgon 4 декабря 2018, 18:40

      Забудьте про Медведева! Там % попаданий в створ был очень низким и больше всего работала защита! Тогда Ростов был строго оборонительной командой! Медведев вовремя понял, что он НИКАКОЙ вратарь и ушел за баблом в Локомотив, где даже 3-ю позицию выиграть не может! Не не хочет, а НЕ МОЖЕТ! Он выбрал деньги, а не карьеру вратаря!

      0
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      Рейтинг: +1450

      WhiteEgon > Serjoga 5 декабря 2018, 09:33

      Ну, вообще вратарь руководит защитой..
      Я согласен, что несколько хороших проведенный матчей это не показатель, но парень молодой, мог и дальше развиваться.

      0
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > WhiteEgon 5 декабря 2018, 19:25

      Но не захотел!

      0
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      Рейтинг: +1163

      Karpathian 2 декабря 2018, 20:12

      Ростов из экс-спартаковских вратарей делает крутых мужиков, Джанаев, Песьяков.

      4
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      Рейтинг: +5926

      Павелий > Karpathian 3 декабря 2018, 02:08

      Спартак вообще делает большое, важное и нужное дело для российского футбола.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1163

      Karpathian > Павелий 3 декабря 2018, 09:11

      какое, например?)

      1
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      ...
      Рейтинг: +5926

      Павелий > Karpathian 3 декабря 2018, 09:33

      1. Растит молодёжь (одна из лучших в стране академий).
      2. Развивает игроков (практически все, кто ушёл из Спартака, набрались опыта и раскрылись новыми красками в других командах).
      3. Готовит тренеров (5 текущих тренеров РПЛ играли в Спартаке, Черчесов, Бушманов, Писарев).
      4. Поддерживает своих ветеранов.

      3
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      Рейтинг: +1163

      Karpathian > Павелий 4 декабря 2018, 18:07

      1. Кто из молодежи выстрелил в последнее время, кроме Игнатова?
      2. Так может это потому, что Спартак не дает развиваться?
      3. Никакой зависимости нет тут от клуба.
      4. Своих же.
      Но в целом, я согласен с твоими доводами, как ни крути - Спартак - имя.

      0
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      Рейтинг: +1368

      Taps 2 декабря 2018, 19:01

      Могут же команды играть без негров;
      любо-дорого смотреть.

      7
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