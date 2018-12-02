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    • Сборная России – в группе с Бельгией и Шотландией в квалификации к Евро-2020

    Сборная России – в группе с Бельгией и Шотландией в квалификации к Евро-2020

    Сегодня в Дублине прошла жеребьевка отборочного этапа Евро-2020. Сборная России из второй корзины попала в группу I.

    Соперниками россиян станут команды Бельгии, Шотландии, Кипра, Казахстана и Сан-Марино.

    1-й тур пройдет с 21 по 23 марта 2019 года.

    Россия узнала соперников по отбору на Евро-2020. Сложно, но проходимо

    Большой вопрос по сборной России сейчас – натурализованные футболисты. Ари – вызвали заслуженно? 5 легионеров за 3 года – нормально? Лимит – он зачем тогда нужен? Обсуждаем все это в новом выпуске подкаста, послушайте:

    Где еще слушать подкаст: ютуб, вконтакте, ссылка для айфонов, ссылка для андроидов.

    Источник: УЕФА

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    02.12.2018 14:47
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    Комментарии75
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    • ...
      Рейтинг: +1293

      каа 2 декабря 2018, 21:10

      Очень неудобные для России соперники... Бельгия - скоростная и техничная...Шотландия - силовая и вязкая ... остальные закрытые, но Казахи и Киприоты могут и удивить именно в игре с Россией...
      Но будем верить что у нас все игроки будут в норме... - только тогда мы сможем сыграть достойно с каждой из них...

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 2 декабря 2018, 21:00

      С лысым тренером не выйдут. Туп очень.

      0
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      Рейтинг: +748

      Kokmarov 2 декабря 2018, 20:47

      Казалось бы группа легкая, второе место без вариантов наше, но..... наша сборная может отстоять с Бельгией в гостях , а потом проиграть дома Кипру. Лучше б группа посильней была, а то если не выйдем ваще позорно будет. Будем болеть за наших с пристрастием. Россияяяяя впееееред!

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      Рейтинг: -5

      Govy 2 декабря 2018, 20:26

      Ну наконец то появилась мотивация освободить двух балбесов....и взять адекватного тренера.......

      0
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      Рейтинг: +10

      Totti523 2 декабря 2018, 20:09

      Бельгийцев можно обыграть. Сложно, но можно. Вот,как бы шотландцам и казахам не .....ть?! Не легко везде нашим будет.

      0
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      Рейтинг: +5532

      SPACE TRUCKIN 2 декабря 2018, 19:41

      та норм группа...от Бельгии можно получить...остальных надо обыгрывать...

      1
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      Рейтинг: +597

      Gornostay > SPACE TRUCKIN 2 декабря 2018, 20:43

      Поддерживаю!

      1
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      Рейтинг: +7798

      mihail200606 2 декабря 2018, 19:39

      Ой,бл.. Страшно представить, что бельгийцы с нашей защитой делать будут..

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      Рейтинг: +1608

      koli4ka > mihail200606 2 декабря 2018, 20:09

      Представь Лукаку, делающего... *аку!!!

      0
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      Рейтинг: +493

      Звезда запаса 2 декабря 2018, 19:31

      И это сложная группа? На группу А посмотрите - там вообще непонятно, кто будет вторым, а кто последним.

      0
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      Рейтинг: +1026

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 2 декабря 2018, 19:25

      "Всё пропало: гипс снимают, клиент уезжает."

      2
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      Рейтинг: +2382

      kazak161 2 декабря 2018, 19:24

      Пока я Русский или Россиянин я буду болеть за Россию,удачи НАШЕЙ СТРАНЕ!!!!!!!!!!

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      Рейтинг: +2382

      kazak161 > Вот оно чё Михалыч 2 декабря 2018, 19:49

      Причем здесь бугор?ты сам понял что написал?

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