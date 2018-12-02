Сборная России – в группе с Бельгией и Шотландией в квалификации к Евро-2020

Сегодня в Дублине прошла жеребьевка отборочного этапа Евро-2020. Сборная России из второй корзины попала в группу I.

Соперниками россиян станут команды Бельгии, Шотландии, Кипра, Казахстана и Сан-Марино.

1-й тур пройдет с 21 по 23 марта 2019 года.

Россия узнала соперников по отбору на Евро-2020. Сложно, но проходимо

Большой вопрос по сборной России сейчас – натурализованные футболисты. Ари – вызвали заслуженно? 5 легионеров за 3 года – нормально? Лимит – он зачем тогда нужен? Обсуждаем все это в новом выпуске подкаста, послушайте:

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