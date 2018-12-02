Сборная России – в группе с Бельгией и Шотландией в квалификации к Евро-2020

Очень неудобные для России соперники... Бельгия - скоростная и техничная...Шотландия - силовая и вязкая ... остальные закрытые, но Казахи и Киприоты могут и удивить именно в игре с Россией...
Но будем верить что у нас все игроки будут в норме... - только тогда мы сможем сыграть достойно с каждой из них...
Сегодня в Дублине прошла жеребьевка отборочного этапа Евро-2020. Сборная России из второй корзины попала в группу I.
Соперниками россиян станут команды Бельгии, Шотландии, Кипра, Казахстана и Сан-Марино.
1-й тур пройдет с 21 по 23 марта 2019 года.
Россия узнала соперников по отбору на Евро-2020. Сложно, но проходимо
Большой вопрос по сборной России сейчас – натурализованные футболисты. Ари – вызвали заслуженно? 5 легионеров за 3 года – нормально? Лимит – он зачем тогда нужен? Обсуждаем все это в новом выпуске подкаста, послушайте:
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