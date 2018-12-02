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    • РПЛ. Голы Сулейманова и Игнатьева помогли «Краснодару» победить «Урал»

    РПЛ. Голы Сулейманова и Игнатьева помогли «Краснодару» победить «Урал»

    В матче 16-го тура РПЛ «Краснодар» дома победил «Урал» (2:0). Голы забили Магомед-Шапи Сулейманов и Иван Игнатьев.

    «Краснодар» набрал 32 очка и остался на втором месте в турнирной таблице. «Урал» – шестой.

    Чемпионат России. РПЛ. 16-й тур

    Краснодар – Урал (Екатеринбург) – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Сулейманов, 57; 2:0 – Игнатьев, 76.

    «Краснодар»: Крицюк, Петров, Мартынович, Рамирес, Спайич, Газинский, Перейра (Голубев, 84), Классон, Вандерсон (Куэва, 32), Ари (Сулейманов, 51), Игнатьев.

    «Урал»: Годзюр, Меркулов, Кулаков, Балажиц, Ароян, Фидлер, Димитров (Араторе, 83), Бавин (Егорычев, 80), Бикфалви, Эль Кабир, Панюков (Ильин, 53).

    Предупреждения: Петров, 23; Куэва, 62; Сулейманов, 69; Классон, 88 – Ароян, 22.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.12.2018 15:52
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    Комментарии30
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      Рейтинг: +101394

      zigbert 2 декабря 2018, 22:01

      Краснодар показал красивый футбол. С победой быки!!!

      3
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      Рейтинг: +19

      Flinder 2 декабря 2018, 21:23

      Скоро ребята подтянутся в сборную)

      0
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      Рейтинг: +748

      Kokmarov 2 декабря 2018, 20:58

      Молодцы что продали Смолова. Только что матч с Локо досмотрел...

      1
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      Рейтинг: +7155

      владимир миронов 2 декабря 2018, 19:54

      Такая игра тяжелобольного на ноги поставит,спасибо,ребята. И если судейская мафия не будет мешать,то обставим "Зенит" с его многомиллионным бюджетом

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 2 декабря 2018, 19:03

      Краснодар демонстрирует яркую атакующую игру и второй тайм это их стихия. Выходящий на замену парнишка Сулейманов без гола не уходит. Удачно вписывается в игру выходя со скамейки.

      4
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      Рейтинг: +1389

      Fin035 2 декабря 2018, 18:16

      Наконец то наш футбол стал двигаться в правильном направлении! Наигрывать молодежь в Чемпионате, это шаг вперед в ЕвроКубки! Огромный лайк тем тренерам, которые делают прогресс в нашем футболе, а не просто просиживают в Чемпионате за зарплату! Удачи всем нашим командам и вперед на Европу!

      3
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      Рейтинг: +2813

      Бугимен 2 декабря 2018, 18:14

      …:::★☆★ ★☆★:::…С ПОБЕДОЙ КРАСНОДАР…:::★☆★ ★☆★:::…Голы: 1:0 – Сулейманов, 57; 2:0 – Игнатьев, 76.ПАРНИ ВООБЩЕ МОЛОДЦЫ,ТАК ДЕРЖАТЬ!!!˙•٠•●Ƹ̴Ӂ̴Ʒ●•٠•˙

      4
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 2 декабря 2018, 18:08

      Краснодар сейчас лучший в РПЛ! Особенно радует молодёжь!

      4
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      Рейтинг: +1749

      Retiremen_VMF 2 декабря 2018, 17:28

      Краснодар после Шлимова абсолютно другая команда, это команда тренера. Сегодня Мусаев обыграл Парфенова. Урал, сильная команда, не проходная, но сегодня не хватило их. Задумка у быков была лучше. Очень радует молодежь. И выход Голубева внес положительную динамику. Но как изменилась команда с выходом на поле Шапи!!!! Ну и фееричный гол Игнатьева! Если парни не перегорят, ох держись соперник...
      Всех с прекрасной победой!!!

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      Рейтинг: +7155

      владимир миронов > Retiremen_VMF 2 декабря 2018, 19:42

      Спасибо ребятам за хорошее настроение. К сожалению, не все зависит от ребят,есть еще судейская мафия,которая может все угробить.

      4
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      Рейтинг: +2382

      kazak161 2 декабря 2018, 17:27

      Не в обиду Питерцам но Краснодар больше достоин чемпионства,думаю Краснодар или Зенит станет чемпионом!

      6
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