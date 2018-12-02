РПЛ. Голы Сулейманова и Игнатьева помогли «Краснодару» победить «Урал»

В матче 16-го тура РПЛ «Краснодар» дома победил «Урал» (2:0). Голы забили Магомед-Шапи Сулейманов и Иван Игнатьев.

«Краснодар» набрал 32 очка и остался на втором месте в турнирной таблице. «Урал» – шестой.

Чемпионат России. РПЛ. 16-й тур

Краснодар – Урал (Екатеринбург) – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Сулейманов, 57; 2:0 – Игнатьев, 76.

«Краснодар»: Крицюк, Петров, Мартынович, Рамирес, Спайич, Газинский, Перейра (Голубев, 84), Классон, Вандерсон (Куэва, 32), Ари (Сулейманов, 51), Игнатьев.

«Урал»: Годзюр, Меркулов, Кулаков, Балажиц, Ароян, Фидлер, Димитров (Араторе, 83), Бавин (Егорычев, 80), Бикфалви, Эль Кабир, Панюков (Ильин, 53).

Предупреждения: Петров, 23; Куэва, 62; Сулейманов, 69; Классон, 88 – Ароян, 22.

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