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    • РПЛ. «Спартак» в меньшинстве удержал победу над «Локомотивом» и поднялся на четвертое место

    РПЛ. «Спартак» в меньшинстве удержал победу над «Локомотивом» и поднялся на четвертое место

    «Спартак» обыграл «Локомотив» в матче 16-го тура РПЛ со счетом 2:1. Голы в составе красно-белых забили полузащитник Денис Глушаков (первый гол в этом сезоне Премьер-лиги) и форвард Луис Адриано.

    У железнодорожников голом отметился форвард Джефферсон Фарфан. Нападающий Федор Смолов не реализовал пенальти.

    «Спартак» с 67-й минуты играл в меньшинстве после удаления защитника Николая Рассказова.

    «Спартак» с 25-ю очками поднялся на четвертое место в таблице, «Локомотив» с тем же количеством очков идет строчкой ниже.

    Чемпионат России. РПЛ. 14-й тур

    Спартак (Москва) – Локомотив (Москва) – 2:1 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Глушаков, 5; 2:0 – Адриано, 37; 2:1 – Фарфан, 80.

    «Спартак»: Ребров, Комбаров, Кутепов, Джикия, Рассказов, Глушаков, Мельгарехо (Ломовицкий, 66), Фернандо (Тимофеев, 42), Ханни (Петкович, 73), Зе Луиш, Адриано.

    «Локомотив»: Гилерме, Игнатьев, Кверквелия, Чорлука (Фернандеш, 62), Рыбус, И. Денисов (Баринов, 46), Крыховяк, Ан. Миранчук (Эдер, 77), Ал. Миранчук, Фарфан, Смолов.

    Предупреждения: Глушаков, 62 – Денисов, 14; Чорлука, 45; Баринов, 58; Кверквелия, 90+2.

    Удаление: Рассказов, 67 – нет.

    Нереализованный пенальти: нет – Смолов, 69.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Кононов уже изменил «Спартак». Там феерит игрок, который не нравился Каррере

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.12.2018 20:58
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    Комментарии152
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 3 декабря 2018, 13:43

      "Валидолъ", в этот раз, не смог слить весь матч в самом конце встречи, потому как этого не смог допустить его нынешний соперник "Шпальный Конфуз",который и сам был не очень против такого дивного результата в свою сторону. Интрига,однако!

      1
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      Рейтинг: +29412

      JTherry 3 декабря 2018, 12:34

      победа всегда приятна, а в дерби - приятна вдвойне, а победа в меньшинстве над Локо, с которым уже второй раз 10 на 11 играем, втройне приятна!!!

      0
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      Рейтинг: +883

      Spartak №1 3 декабря 2018, 09:44

      Секрет победы прост. Локо с самого начало выходит в десятером, а Спартаковцев вышло 13. Считаю Спартак, 11 игроков+1 Болелы + 1 Смолов = 13, после удаления играли 12-10

      2
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 3 декабря 2018, 08:17

      Правда непонятно что привнес в игру команды Кононов?????

      2
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      Рейтинг: +3609

      александр п > RedWhiteFans2 3 декабря 2018, 08:49

      Подтянул физику ,запретил Комбарову бессмысленно навешивать,ввёл в основу Глушакова и Ханни ,они разницу и сделали,игру то смотрел?

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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > александр п 3 декабря 2018, 11:38

      Кто разницу сделал? Глушаков и Ханни??? Не смеши. Разницу сделал Смолов.
      Глушак с Ханни мячик друг с другом не поделили и привезли пенальти. А гол забили после того, как Глушак побежал прессинговать защитника, оставив свою зону, не добежал и побежал обратно. В этот момент от этого же защитника пошла передача на нападающего.
      Ханни, конечно же сделал пару передач и пробил по воротам, но первый гол был забит после рикошета. А второй гол на совести защиты Локо. Да и Гиля слабенько сыграл, неуверенно.

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      Рейтинг: +222

      johnny983 > RedWhiteFans2 3 декабря 2018, 11:44

      Видно, что пытаются играть в касание и быстрее, но пока лишь только пытаются.

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      Рейтинг: +3609

      александр п > Владислав Vlad 3 декабря 2018, 13:00

      А голы Спартак с чьих передач забил? И первый гол весьма мастерски ,кто забил? Смешно требовать поставить игру за две недели,там где её не смогли поставить за два года.Не удивлюсь если Спартак обыграет Вильяреал на выезде.

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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > александр п 3 декабря 2018, 17:47

      Мастерски? Не Глушаков, а Рональдиньо прям.
      Ткнул головой, а Гиля зачем-то в другой угол упал.)))) Причём был рикошет при подаче.
      За два года Спартак взял золото и бронзу, плюс суперкубок. А Кононов только пришёл и петь ему дифирамбы пока рановато.
      Но за-то можно сказать Спартаковской молодёжи - ребята, скоро вам в аренду. Минимум до 2020 года.)))
      А Вильярреал не такая уж и сильная команда, что бы ехать за поражением. Но за-то у них нет Смолова.)))

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      Рейтинг: +3609

      александр п > Владислав Vlad 3 декабря 2018, 21:53

      Это и есть мастерство,выжать из эпизода всё. Кононовский Арсенал разгромил только что Зенит.А Карреру что то не кто не жаждет нанять,с чего бы это?

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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > александр п 3 декабря 2018, 23:30

      А при чём здесь Каррера? Мы говорим про игру, где тренер Кононов. И почему ты вдруг решил, что Арсенал - Кононовский? Там другой тренер. Ведь Спартак не Рианчовский? Или Рианчовский, если Арсенал Кононовский????
      Мастерство - это когда рассчитываешь силы на всю игру. А не на 10 минут.

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      Рейтинг: +3609

      александр п > Владислав Vlad 4 декабря 2018, 07:19

      Игру Арсенала поставил Кононов,за отсутствие игры и плохую физическую форму ответственны Каррера с Рианчей.

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      Рейтинг: +5736

      Дядя Серёжа 3 декабря 2018, 08:14

      А Рассказов то спас...

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      Рейтинг: +678

      vodomut 3 декабря 2018, 07:34

      к зиме проснулись

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      Рейтинг: +3673

      АртурZaСМ 3 декабря 2018, 06:00

      Мало кто знает, но на самом деле трансфер Смолова состоялся не в Локомотив, а в Спартак...)))

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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov > АртурZaСМ 3 декабря 2018, 08:50

      Смолов - троянский конь Спартачей...))

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      Рейтинг: +1167

      Caniggia 3 декабря 2018, 05:55

      По справедливости должна быть минимум ничейка, если бы товарищ Смолов не играл за Спартак.

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      Рейтинг: +434

      Cherembas 3 декабря 2018, 05:45

      наконец то,уважуха

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      Рейтинг: +965

      arok 3 декабря 2018, 03:29

      Поздравляю Спартачей с победой в дерби!!!!Глушаков красава, хорош кашмарить парня!!!! Кононову успехов!!!!

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