РПЛ. «Спартак» в меньшинстве удержал победу над «Локомотивом» и поднялся на четвертое место

«Спартак» обыграл «Локомотив» в матче 16-го тура РПЛ со счетом 2:1. Голы в составе красно-белых забили полузащитник Денис Глушаков (первый гол в этом сезоне Премьер-лиги) и форвард Луис Адриано.

У железнодорожников голом отметился форвард Джефферсон Фарфан. Нападающий Федор Смолов не реализовал пенальти.

«Спартак» с 67-й минуты играл в меньшинстве после удаления защитника Николая Рассказова.

«Спартак» с 25-ю очками поднялся на четвертое место в таблице, «Локомотив» с тем же количеством очков идет строчкой ниже.

Чемпионат России. РПЛ. 14-й тур

Спартак (Москва) – Локомотив (Москва) – 2:1 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Глушаков, 5; 2:0 – Адриано, 37; 2:1 – Фарфан, 80.

«Спартак»: Ребров, Комбаров, Кутепов, Джикия, Рассказов, Глушаков, Мельгарехо (Ломовицкий, 66), Фернандо (Тимофеев, 42), Ханни (Петкович, 73), Зе Луиш, Адриано.

«Локомотив»: Гилерме, Игнатьев, Кверквелия, Чорлука (Фернандеш, 62), Рыбус, И. Денисов (Баринов, 46), Крыховяк, Ан. Миранчук (Эдер, 77), Ал. Миранчук, Фарфан, Смолов.

Предупреждения: Глушаков, 62 – Денисов, 14; Чорлука, 45; Баринов, 58; Кверквелия, 90+2.

Удаление: Рассказов, 67 – нет.

Нереализованный пенальти: нет – Смолов, 69.

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