Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков открыл счет в матче 16-го тура РПЛ против «Локомотива» (1:0, первый тайм).

Игрок забил на 5-й минуте встречи. Это его первый гол в сезоне в РПЛ, он провел за красно-белых десять матчей.

«Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Хватит травить Глушакова. Дайте ему шанс

Спартак – Локомотив. 1:0. Денис Глушаков, Российская Премьер-Лига, 16 тур 02.12.2018 от МАТЧ ПРЕМЬЕР на Rutube.