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    • «Спартак» – «Локомотив». Глушаков впервые в этом сезоне забил в РПЛ

    «Спартак» – «Локомотив». Глушаков впервые в этом сезоне забил в РПЛ

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков открыл счет в матче 16-го тура РПЛ против «Локомотива» (1:0, первый тайм).

    Игрок забил на 5-й минуте встречи. Это его первый гол в сезоне в РПЛ, он провел за красно-белых десять матчей.

    «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Хватит травить Глушакова. Дайте ему шанс

    Спартак – Локомотив. 1:0. Денис Глушаков, Российская Премьер-Лига, 16 тур 02.12.2018 от МАТЧ ПРЕМЬЕР на Rutube.

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.12.2018 19:18
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +898

      kliker 3 декабря 2018, 01:22

      Сейчас любая хорошая игра Глушакова , а сегодня он сыграл очень хорошо, это подтверждение для болельщиков, что он сливал тренера и матчи. Оказывается, он не разучился играть, а играет как хочет в конкретный момент (сегодня хотел играть хорошо).

      0
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      Рейтинг: +5072

      Т34 2 декабря 2018, 23:50

      Глушаков забил гол!!! Это событие года, первый гол за сезон? За такие деньги, которые им платят, они должны забивать в каждой игре и не по одному. Не помню, кто там говорил, вроде бы Губерниев, что забьет Глушаков несколько хет-триков и болельщики ему все простят. До хет-триков он, пожалуй, не дорос, но за сезон, если напряжется, может и забьет тройку голов. Только сколько бы голов он не забил, его мастерство (которого, честно говоря нет) не сгладит ту внутреннюю сущность, которая возмутила красно-белых болельщиков. Он перечеркнул к себе хорошее, а порой и даже восторженное, в период борьбы за золотые медали, отношение многочисленных поклонников футбола. Ничего не возникает просто так, из ничего, так же, как и не исчезает бесследно.

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      Рейтинг: +143

      kepим 2 декабря 2018, 23:02

      Все равно на букву г

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 2 декабря 2018, 22:23

      Гроссмейстерский гол. Не являюсь таким уж большим поклонником таланта Глушакова, но факт остаётся фактом!

      1
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      Рейтинг: +14956

      vka1970 2 декабря 2018, 21:56

      Глушаков сегодня забил гол. 2 декабря 2018 года.
      А прошлый гол он забил ровно год назад - 1 декабря 2017 года.
      Ну раз в год , как говорится...
      Секте Глушакова привет.
      Ждите ещё год.

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      Рейтинг: +3311

      Опорник84 2 декабря 2018, 21:06

      Давай забивай и все недоброжелатели замолчат! Играешь за СПАРТАК,играй на победу!

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 2 декабря 2018, 21:04

      Капитан должен и обязан!

      1
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 2 декабря 2018, 20:55

      всю ночь в сауне отмечать будет)

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      Рейтинг: +1060

      makson_klim > Chesn0k 2 декабря 2018, 21:41

      тебе не пофиг

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      Рейтинг: +1214

      латунный сепаратист 2 декабря 2018, 20:34

      федя за спартак играет наверно на мясо поставил

      -1
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      Рейтинг: +481

      sergey610 2 декабря 2018, 20:32

      Заслуженный мастер спорта в своём репертуаре. ПОЗОР!

      1
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      Рейтинг: +1214

      латунный сепаратист > sergey610 2 декабря 2018, 20:34

      на кол его .

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