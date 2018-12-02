Сейчас любая хорошая игра Глушакова , а сегодня он сыграл очень хорошо, это подтверждение для болельщиков, что он сливал тренера и матчи. Оказывается, он не разучился играть, а играет как хочет в конкретный момент (сегодня хотел играть хорошо).
Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков открыл счет в матче 16-го тура РПЛ против «Локомотива» (1:0, первый тайм).
Игрок забил на 5-й минуте встречи. Это его первый гол в сезоне в РПЛ, он провел за красно-белых десять матчей.
«Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Хватит травить Глушакова. Дайте ему шанс
Спартак – Локомотив. 1:0. Денис Глушаков, Российская Премьер-Лига, 16 тур 02.12.2018 от МАТЧ ПРЕМЬЕР на Rutube.