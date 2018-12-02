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    • АПЛ. «Арсенал» забил четыре гола и одержал волевую победу над «Тоттенхэмом». Обамеянг оформил дубль

    АПЛ. «Арсенал» забил четыре гола и одержал волевую победу над «Тоттенхэмом». Обамеянг оформил дубль

    В лондонском дерби встретились «Арсенал» и «Тоттенхэм». Хозяева уступали по ходу матча, но сумели добыть три очка. Дублем отметился форвард Пьер-Эмерик Обамеянг.

    Благодаря победе «Арсенал» опередил «Тоттенхэм» в турнирной таблице и стал четвертым. Гости заканчивали игру в меньшинстве.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 14-й тур

    Арсенал – Тоттенхэм – 4:2 (1:2)

    Голы: 1:0 – Обамеянг, 10 (с пенальти); 1:1 – Дайер, 30; 1:2 – Кейн, 34 (с пенальти); 2:2 – Обамеянг, 56; 3:2 – Лаказетт, 74; 4:2 – Торрейра, 77.

    Удаления: нет – Вертонген, 85 (вторая ж.к.).

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.12.2018 18:59
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +19

      tatarchik85 3 декабря 2018, 05:14

      Матч - бомба!!! Надеюсь эта победа придаст еще больше уверенности пушкарям, что несомненно должно повлиять на их турнирное положение.

      0
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      Рейтинг: +6913

      батог 2 декабря 2018, 21:33

      +++++!!!

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 2 декабря 2018, 19:25

      Надо хоть голы и голевые моменты сегодня посмотреть. А завтра в 15:30 на Матч ТВ в повторе этот матч посмотреть.

      2
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      Рейтинг: +1466

      Marley Bob 2 декабря 2018, 19:18

      Уже сейчас можно с уверенностью сказать что Арсенал угадал с Эмери.будущее у команды с ним вселяет в поклонников пушкарей немалый оптимизм.

      4
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      Рейтинг: +56

      Kanonir-9 2 декабря 2018, 19:16

      Слава богу!!! Матч огонь, давно такой игры не видел, Пушкари ещё раз доказали что они достойны этой победы, не опустили руки после 1-го тайма и бились до конца.

      1
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      Рейтинг: +9050

      vladik12 2 декабря 2018, 19:10

      Завидую тем, кто смотрел. Крутой матч.

      1
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      Рейтинг: +1307

      21082014 2 декабря 2018, 19:08

      настоящий кайф получен от игры!все в ней было:два пенальти,удаление,судейский косячок,обилие голов из которых хотелось бы отметить второй Обамеянга!Праздник настоящего футбола.спасибо.

      4
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      Рейтинг: +1532

      starche 2 декабря 2018, 19:07

      Великолепная игра!!! Браво пушкари!!! Уругвайский малыш просто чудо! Ребята, а ведь НАСТОЯЩИЙ футбол прекрасен!

      2
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      Рейтинг: +421

      LMI 2 декабря 2018, 19:02

      ДАааааааааааааааааааа! Просто супер. Охренительно рад за нашего уругвайского микрика. Обаме так держать и дальше

      3
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