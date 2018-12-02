АПЛ. «Арсенал» забил четыре гола и одержал волевую победу над «Тоттенхэмом». Обамеянг оформил дубль

В лондонском дерби встретились «Арсенал» и «Тоттенхэм». Хозяева уступали по ходу матча, но сумели добыть три очка. Дублем отметился форвард Пьер-Эмерик Обамеянг.

Благодаря победе «Арсенал» опередил «Тоттенхэм» в турнирной таблице и стал четвертым. Гости заканчивали игру в меньшинстве.

Чемпионат Англии. АПЛ. 14-й тур

Арсенал – Тоттенхэм – 4:2 (1:2)

Голы: 1:0 – Обамеянг, 10 (с пенальти); 1:1 – Дайер, 30; 1:2 – Кейн, 34 (с пенальти); 2:2 – Обамеянг, 56; 3:2 – Лаказетт, 74; 4:2 – Торрейра, 77.

Удаления: нет – Вертонген, 85 (вторая ж.к.).

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