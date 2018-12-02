Примера. «Барселона» обыграла «Вильярреал» и возглавила таблицу

Вильярреал сыграл безвольный матч, и даже так у Барсы были проблемы. Попади тогда игрок не в штангу, а в ворота, и привет 0-1 на Камп Ноу в начале первого тайма. Заметьте, что это уже типичное развитие событий для Барсы в этом сезоне. А так пронесло и типа всё "ок". Как и в случае Ленгле над которым витал призрак красной карточки.
Если честно, игра была неплохая в общем, но по меркам Барсы - это дрова. В атаке всё как-то уныло, а защиты по-прежнему нет как явления. Вальверде всё пытается сделать из каталонцев второй Атлетик, но тут такая тема не прокатит, нужно что-то более обстоятельное.
«Барселона» обыграла «Вильярреал» в матче 14-го тура Примеры со счетом 1:0.
Каталонцы набрали 28 очков и возглавили турнирную таблицу, обойдя «Севилью» (26 очков). Севильцы сегодня проведут свой матч 14-го тура.
«Вильярреал» с 14-ю очками идет 17-м в таблице.
Чемпионат Испании. Примера. 14-й тур
Барселона – Вильярреал – 2:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Пике, 36; 2:0 – Аленья, 87.