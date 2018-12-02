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    • Примера. «Барселона» обыграла «Вильярреал» и возглавила таблицу

    Примера. «Барселона» обыграла «Вильярреал» и возглавила таблицу

    «Барселона» обыграла «Вильярреал» в матче 14-го тура Примеры со счетом 1:0.

    Каталонцы набрали 28 очков и возглавили турнирную таблицу, обойдя «Севилью» (26 очков). Севильцы сегодня проведут свой матч 14-го тура.

    «Вильярреал» с 14-ю очками идет 17-м в таблице.

    Чемпионат Испании. Примера. 14-й тур

    Барселона – Вильярреал – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Пике, 36; 2:0 – Аленья, 87.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.12.2018 22:21
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 3 декабря 2018, 00:23

      Вильярреал сыграл безвольный матч, и даже так у Барсы были проблемы. Попади тогда игрок не в штангу, а в ворота, и привет 0-1 на Камп Ноу в начале первого тайма. Заметьте, что это уже типичное развитие событий для Барсы в этом сезоне. А так пронесло и типа всё "ок". Как и в случае Ленгле над которым витал призрак красной карточки.
      Если честно, игра была неплохая в общем, но по меркам Барсы - это дрова. В атаке всё как-то уныло, а защиты по-прежнему нет как явления. Вальверде всё пытается сделать из каталонцев второй Атлетик, но тут такая тема не прокатит, нужно что-то более обстоятельное.

      1
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      Рейтинг: +1828

      Vladarg 2 декабря 2018, 22:28

      из положительных моментов:не пропустили,впервые за долгое время,хотя соперник и не проявлял особого рвения в этом.и с почином Аленью!хочется надеяться,что у него получится закрепиться в основе.в остальном..победителей не судят.

      3
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      Рейтинг: +52

      paNYA020294 2 декабря 2018, 22:26

      Алена??? Или Аленья?

      0
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      Рейтинг: +1532

      starche 2 декабря 2018, 22:23

      Буднично, в пол-ноги..................

      0
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