Рахимов: «В такую погоду и мяч, и действия некоторых игроков были деревянными. Даже нет претензий к футболистам»

Главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов подвел итог ничьей в матче 16-го тура чемпионата России против «Енисея».

«Пока не знаю, всe ли нормально с игроками «Ахмата» с точки зрения здоровья. Наверное, нужно ещe подождать. Насколько я увидел в раздевалке, у многих состояние такое… Наверное, игрокам надо сначала отогреться, а там уже посмотрим. Обычно в таких ситуациях последствия проявляются чуть позже. Как видите, я и сам замeрз.

Я не думаю, что при такой погоде есть смысл говорить об игре, потому что это не футбол, а лотерея. Наверное, те, кто принимали решение о проведении матча, хотели провести игру независимо от того, что будет дальше. Остаюсь при своeм мнение. Сегодняшнюю игру называть футболом нельзя.

Комментарий по матчу? Ещe раз: это лотерея. Вы видели, как залетел мяч, сколько было брака, какие действия были у игроков на поле. В такую погоду и мяч, и действия некоторых игроков были деревянными. У меня даже нет претензий к футболистам. Вышли, старались, бились и играли, если это можно назвать игрой. Не поменял бы этого мнения, даже если бы нам удалось удержать победный результат», — «Чемпионат» приводит слова тренера в эфире «Матч Премьер».

Напомним, встреча в Красноярске началась при 14 градусах мороза – в допустимых по регламенту РПЛ условиях.