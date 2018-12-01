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    • Рахимов: «В такую погоду и мяч, и действия некоторых игроков были деревянными. Даже нет претензий к футболистам»

    Рахимов: «В такую погоду и мяч, и действия некоторых игроков были деревянными. Даже нет претензий к футболистам»

    Главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов подвел итог ничьей в матче 16-го тура чемпионата России против «Енисея».

    «Пока не знаю, всe ли нормально с игроками «Ахмата» с точки зрения здоровья. Наверное, нужно ещe подождать. Насколько я увидел в раздевалке, у многих состояние такое… Наверное, игрокам надо сначала отогреться, а там уже посмотрим. Обычно в таких ситуациях последствия проявляются чуть позже. Как видите, я и сам замeрз.

    Я не думаю, что при такой погоде есть смысл говорить об игре, потому что это не футбол, а лотерея. Наверное, те, кто принимали решение о проведении матча, хотели провести игру независимо от того, что будет дальше. Остаюсь при своeм мнение. Сегодняшнюю игру называть футболом нельзя.

    Комментарий по матчу? Ещe раз: это лотерея. Вы видели, как залетел мяч, сколько было брака, какие действия были у игроков на поле. В такую погоду и мяч, и действия некоторых игроков были деревянными. У меня даже нет претензий к футболистам. Вышли, старались, бились и играли, если это можно назвать игрой. Не поменял бы этого мнения, даже если бы нам удалось удержать победный результат», — «Чемпионат» приводит слова тренера в эфире «Матч Премьер».

    Напомним, встреча в Красноярске началась при 14 градусах мороза – в допустимых по регламенту РПЛ условиях.

    Источник: Чемпионат

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    01.12.2018 16:36
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    Комментарии6
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      Рейтинг: -13

      gnatovroma 1 декабря 2018, 18:07


      Нeдавнo наткнулся на блoг чувaка который нaкачал тeло домa с помощью пояса миостимулятора, в нaчалe не поверили, нo решили с жeной пoпробовaть. Через неделю были в шоке от результaта: помeленьку уходит пузo, вырисoвываются кубики, подкачaл спину, а женa убрала в тaлии пару сaнтимeтров.Да и прикол чтo нe надо ничeго делaть простo надел и включил, да и по времени всего 20 минут в дeнь. Этo рeальнo самый лeнивый и быстрый спосoб пoхудeть и подкачаться, вoт тот блoг ---- http://tok.pw/blodka

      -1
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      Рейтинг: +3609

      александр п 1 декабря 2018, 17:31

      А кто вас хитрожопых заставлял? Кругами поменяться не захотели,в манеже играть то же.

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      Рейтинг: +1506

      balam 1 декабря 2018, 17:23

      отмучились...на фига это надо?

      0
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      Рейтинг: +339

      babenko1977 1 декабря 2018, 16:54

      Такой футбол нам не нужен

      0
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      Рейтинг: +16

      byniki 1 декабря 2018, 16:51

      тут только посочувствуешь футболистам....

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      Рейтинг: +6979

      1bear 1 декабря 2018, 16:41

      ...какие могут быть претензии к футболистам - только к функционерам...

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