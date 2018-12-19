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    Наш канал в телеграме – еще один удобный способ не пропустить важное

    Привет. У «Бомбардира» есть канал в телеграме, он очень удобный. Туда мы присылаем лучшие тексты дня, главные новости суток, интересные фото, подкасты и многое другое. Все это можно читать, смотреть и слушать в одном месте. Вы будете в курсе главных футбольных событий и ничего не пропустите.

    Стараемся вести канал просто и неформально, рассказывать то, что интересно нам самим. Чтобы подписаться на это чудо, просто кликните по ссылке.

    Еще одна ссылка на наш канал, если вы ее каким-то образом пропустили.

    Welcome!

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.12.2018 16:05
    Комментарии13
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      Рейтинг: +26

      Best_forever 18 часов назад

      зато как все не каменный век

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +26

      Best_forever 18 часов назад

      еще один отстой для социопатов, которую вживую телку стоящую снять не могут

      0
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      Рейтинг: +462

      Тони Монтана Б 12 декабря, 18:42

      В нем еще кто-то сидит?

      0
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      ...
      Рейтинг: +3369

      GoldPlayFIFARus9 > Тони Монтана Б 12 декабря, 18:55

      Ты в каменном веке живёшь или ты так угараешь? Эта одна из самых распространённых платформ в мире. Там более 300 млн пользователей, и каждый день в среднем прирост по 500.000 человек

      1
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      ...
      Рейтинг: +3396

      ilichkadr > GoldPlayFIFARus9 12 декабря, 20:37

      Да ладно тебе заливать про одну из самых. Это самый обычный мессенджер, придуманный бывшим гендиректором и основателем «ВКонтакте» П. Дуровым. По сути его выкидыш. До «ВКонтакте», а тем более до Facebook ему так далеко, как до неба пешком.

      0
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      ...
      Рейтинг: +3369

      GoldPlayFIFARus9 > ilichkadr 12 декабря, 23:10

      В смысле, заливать? Телегой пользуется в 2 раза больше народу чем ВК

      0
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      ...
      Рейтинг: +3396

      ilichkadr > GoldPlayFIFARus9 13 декабря, 09:04

      Не свисти. В России "Вконтакте" по-прежнему занимает 1-е место по количеству активных пользователей. Ежемесячно социальную сеть посещает свыше 36 млн. человек. Из них 18,8 млн. пользователей размещают уникальный материал. В мире - Facebook. Тыкнул в телегу пальцем не означает попользовался ею.

      0
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      Рейтинг: +3369

      GoldPlayFIFARus9 > ilichkadr 13 декабря, 22:38

      При чём тут Россия? Я тебе говорю что телега в разы более популярна чем ВК. Ознакомься с информацией для начала
      https://telegram-region.com/statistika-auditorii-telegram-na-yanvar-2018/

      0
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      Рейтинг: +115

      Drezden85 5 декабря, 15:12

      Сделайте приложение на андроиде!!!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2997

      violator20 29 ноября, 16:26

      Обман трудящихся!!!
      Пишет- "Неизвестный тип адреса"

      1
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      Рейтинг: +1

      orein51 > violator20 29 ноября, 18:42

      введите Бомбардир.ру

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      Рейтинг: +3099

      vladik12 > violator20 12 декабря, 18:15

      Лишь бы громкий лозунг сделать).

      2
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      Рейтинг: +371

      simoron81 20 ноября, 14:34

      интересно

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