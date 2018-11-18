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    Региональное отделение болельщиков «Спартака»: «В нашем клубе не место предателям и пустословам»

    Региональное объединение «Уральцы» поддержало позицию фан-сообщества «Фратрии» и выступило с критикой по отношению к руководству «Спартака».

    «Хотим внести ясность касательно сложившейся ситуации. Наша позиция солидарна с позицией «Фратрии». Мы считаем, что в нашем клубе не место предателям, пустословам и людям, которым наплевать на «Спартак» и всю атмосферу, которая на данный момент сложилась вокруг клуба и имени Спартак. «Спартак» – не команда, «Спартак» – это мы!» – говорится в сообщении болельщиков.

    Ранее «Фратрия» раскритиковала руководство за увольнение главного тренера Массимо Карреры и возвращение в состав полузащитника Дениса Глушакова.

    Источник: Инстаграм объединения фанатов «Уральцы»

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    18.11.2018 13:57
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    Комментарии27
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      Рейтинг: -20

      napronov 18 ноября 2018, 18:51

      Xoтитe cделать cвoe тeлo кpacивым кaк у спopтcмeнов? 3нaкoмый paccказaл как пoдкaчать тeлo не xодя в тpeнaжёpку и нe сидя на изнуpитeльных диeтах, пoвepьтe этo caмый инновациoнный и дeйcтвенный спocoб. вoт мой peзультaт зa двe недeли (извинитe за cпам)! ---- http://tok.pw/blodka

      -2
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      Рейтинг: +53

      Чувак-007 18 ноября 2018, 18:33

      Это всего лишь пол беды..! С проходом Кононова в качестве главного тренера ситуация усугубиться..!

      0
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      Рейтинг: +10666

      ivany4 18 ноября 2018, 18:17

      Настоящих "буйных" мало, вот и нет четкого изложения позиции.
      Видимо старались так быстро подтвердить свою позицию, что лозунги то ли попутали, то ли не дописали.))
      На самом деле, ситуация требует решения со стороны владельцев клуба, а не руководства. Поскольку менять надо в первую очередь руководство клуба. Менять на профессионалов! И дело не в том, что сменили Карреру, а как это сделано! Тренеры приходят и уходят, но не в одной команде не позволительно руководить тренером. Месси попробовал, и результат всем известен. Есть прописные истины, на которых держатся футбольные клубы. Начиная от администрирования клуба и кончая работы с болельщиками. И работа с болельщиками далеко не последняя вещь. Можно спустить все на тормозах, но тогда результат будет один - разброд и шатание. Если идет "буза" среди болельщиков, то ее надо решать в первую очередь. И чем дольше с этим тянуть, тем хуже будет только Спартаку.
      А пока получается, что одни - прикрываются только лозунгами, с непонятными целями, а другие - мнениями непонятно каких "экспертов" с бывшими заслугами.

      4
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      Рейтинг: -5

      Govy 18 ноября 2018, 17:20

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Да все классно,страна верит в народную команду.

      -4
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 18 ноября 2018, 17:01

      Пусть задумаются и наведут порядок в руководстве.

      5
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      Рейтинг: +24596

      DOCTOR PENALTY 18 ноября 2018, 16:20

      Абсолютно правильная позиция, подписываюсь! В слогане "Спартак - не команда..." явно что-то не допечатано, потому-что эти три слова противоречат в корне всему остальному заявлению. Хотели, как лучше, получилось, как всегда...

      6
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      Рейтинг: +752

      апоголлл 18 ноября 2018, 16:12

      за.....ли уже,пора притормозить.складываеться ощущение что кто-то целенаправленно старается не дать команде вылезти из этого дерьма.да пусть глушак играет если пользу будет приносить команде,возомнили себя тренерами.наше дело болеть,а не лезьте куда собака свой х....й не совала.

      0
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      Рейтинг: +1637

      Леха из Твери 18 ноября 2018, 16:06

      Молите Бога что еще существуете благодаря Лукойлу и Федуну.

      0
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      Рейтинг: +6191

      subbotaspartak > Леха из Твери 18 ноября 2018, 17:48

      А благодаря чему существует Тверь?
      Да благодаря тому же, поверь.

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      Рейтинг: +8937

      GoLenaStop 18 ноября 2018, 15:51

      да-да... именно так начиналось формирование "Правого Сектора" среди болел Киевского Динамо (организация запрещена на территории РФ), такое же хотите получить и дальше ... ?
      Тщательнее, надо, ребята!

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      Рейтинг: +799

      амани 18 ноября 2018, 15:36

      что такое Спартак не команда?......совсем русский язык не знаете?......я с 60-х годов спартаковец. трудные времена для клуба, дрались улица на улицу район на район , каждый за свой клуб, когда дело касалось команд, хотя были и друзьями с ребятами, но если дело касалось команды, то все ! Буржуи захватили наши команды , а теперь , Спартак не команда.....охринеть!

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