Региональное отделение болельщиков «Спартака»: «В нашем клубе не место предателям и пустословам»

Региональное объединение «Уральцы» поддержало позицию фан-сообщества «Фратрии» и выступило с критикой по отношению к руководству «Спартака».

«Хотим внести ясность касательно сложившейся ситуации. Наша позиция солидарна с позицией «Фратрии». Мы считаем, что в нашем клубе не место предателям, пустословам и людям, которым наплевать на «Спартак» и всю атмосферу, которая на данный момент сложилась вокруг клуба и имени Спартак. «Спартак» – не команда, «Спартак» – это мы!» – говорится в сообщении болельщиков.

Ранее «Фратрия» раскритиковала руководство за увольнение главного тренера Массимо Карреры и возвращение в состав полузащитника Дениса Глушакова.