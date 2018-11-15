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    Конов: «Один российский футболист попросил за участие в мероприятии почти 6 миллионов»

    Главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов сообщил, что одного из российских футболистов приглашали принять участие в неком мероприятии. По словам журналиста, он запросил за это более 5,5 миллиона рублей.

    «Ну вот и настали те времена, когда на мероприятия (корпоративы и т.п.) стали приглашать не только звeзд шоу-биза и кино, но и спортсменов! Вернее, футболистов. Спасибо чемпионату мира!

    И, как говорят те, кто пробовал позвать, на мероприятия не в пиковый период (не на новогодние праздники) позвать (просто гостем, может мячом почеканить, фото/автографы) кое-кого (просили не светить имя) можно за 75 тысяч евро (5 миллионов 757 тысяч рублей). Это дороже 90% звeзд российского шоу-биза. Вот что футбол животворящий делает!» – написал Конов в телеграме.

    Источник: Телеграм-канал Василия Конова

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    15.11.2018 14:24
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +2098

      ItalianFootball 16 ноября 2018, 10:17

      Конов, не все вам, свистоплясам дудочным бабки требовать за торговлю физиономией. Провели достойно ЧМ, хотите самолюбие потешить - платите.

      0
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 15 ноября 2018, 20:01

      туктамышеву надо было пригласить на стриптиз на коньках

      3
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      Рейтинг: +7033

      sochi-2013 15 ноября 2018, 18:40

      "Имя, сестра, имя!"

      2
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      Рейтинг: +17425

      Garrincha58 > sochi-2013 15 ноября 2018, 19:23

      Конов тебе сестричка???

      0
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      Рейтинг: +7033

      sochi-2013 > Garrincha58 15 ноября 2018, 19:41

      Кавычка. Классику надо знать!

      1
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      Рейтинг: +172

      BigFanFCRV 15 ноября 2018, 17:40

      это был кокореш

      1
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      Рейтинг: +651

      andrebest4 15 ноября 2018, 17:06

      и что??? не завидуй сами до этого довели))..рынок))хочешь плати не хочешь не плати..

      2
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      Рейтинг: +3608

      Axe111 15 ноября 2018, 16:57

      Жируют с**и

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 15 ноября 2018, 16:37

      Заломил такие деньги, чтобы отстали и больше не приставали. А если вам деньги не куда девать, то детских домов у нас в стране много как и детей нуждающихся в дорогостоящих лекарствах и операциях.

      7
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      Рейтинг: +7033

      sochi-2013 > Рубик Докоян 15 ноября 2018, 18:44

      Детям можно и по ТВ собрать. У нас много неравнодушных людей. В день по 3-5 каналам просят перевести на срочные операции!!!!!! "Кто сколько может"!

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > sochi-2013 15 ноября 2018, 19:02

      И собирают, и отсылают в основном малоимущие и неравнодушные. А государство вместе с "денежными мешками" и разного рода любителями корпоративов тратят деньги на себя любимых, кормя при этом отнюдь не бедных...

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      Рейтинг: +7033

      sochi-2013 > Рубик Докоян 15 ноября 2018, 19:39

      То-то же и оно.

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      Рейтинг: +101251

      zigbert 15 ноября 2018, 15:45

      Не футболиста надо было приглашать а какого нибудь легкоатлета.

      7
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      Рейтинг: +1134

      qawzsexdr 15 ноября 2018, 15:25

      Тарасов, ему надо 15млн выплатить алиментов. Старается как может.

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      Рейтинг: +7960

      FanatSerj 15 ноября 2018, 15:10

      правильно пусть лучше тренируется, чем по передачам ходит, потом на пенсии еще успеет "экспертом" побыть. А вообще очередные сплетни бабок на скамейки, только они теперь в телеге все сидят.

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