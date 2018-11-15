Конов: «Один российский футболист попросил за участие в мероприятии почти 6 миллионов»

Главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов сообщил, что одного из российских футболистов приглашали принять участие в неком мероприятии. По словам журналиста, он запросил за это более 5,5 миллиона рублей.

«Ну вот и настали те времена, когда на мероприятия (корпоративы и т.п.) стали приглашать не только звeзд шоу-биза и кино, но и спортсменов! Вернее, футболистов. Спасибо чемпионату мира!

И, как говорят те, кто пробовал позвать, на мероприятия не в пиковый период (не на новогодние праздники) позвать (просто гостем, может мячом почеканить, фото/автографы) кое-кого (просили не светить имя) можно за 75 тысяч евро (5 миллионов 757 тысяч рублей). Это дороже 90% звeзд российского шоу-биза. Вот что футбол животворящий делает!» – написал Конов в телеграме.