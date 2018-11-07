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    Рианчо: «Я стараюсь делать все, чтобы оградить «Спартак» от критики. Если журналисты хотят меня убить, то пусть будет так»

    Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Рауль Рианчо заявил, что старается оградить клуб от критики. По словам испанца, он благодарен и верен красно-белым, и хочет, чтобы команда побеждала.

    – Слышали о том, что в футбольном сообществе вам дали несколько прозвищ? Как к этому относитесь?

    – Насчет кличек неинтересно, никогда не интересовался этим. Я не самоубийца, не безумец и не глупец. Я благодарен «Спартаку», верен ему. Мне 58 лет, я работаю в «Спартаке», «Спартак» платит мне хорошие деньги. Я считаю своим долгом сделать все от меня зависящее, чтобы оградить клуб от критики в их адрес. Если так происходит, что зависимые журналисты хотят меня убить, то пусть будет так. Я принадлежу этому клубу и хочу, чтобы этот клуб побеждал.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.11.2018 14:59
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +150

      Dimasax74 8 ноября 2018, 15:29

      Возьмите уже в Спартак нормального тренера, не издевайтесь над людьми

      0
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      Рейтинг: +750

      rammax fcsm 8 ноября 2018, 12:52

      паршивый болтун, недолго тебе языком осталось молоть, санчо-сранчо...

      0
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      Рейтинг: +29203

      JTherry 7 ноября 2018, 23:30

      кому нужен молниеотвод на даче, скоро Рианчо освободится, в очередь!!!

      0
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      Рейтинг: +298

      Алексей новый 7 ноября 2018, 19:47

      Какой-то бред несёт

      0
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      Рейтинг: +7774

      mihail200606 7 ноября 2018, 19:32

      бред несет конечно...
      но про себя думает хоть бы федун прочитал мое интервью и дал мне контракт))

      1
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      Рейтинг: +23534

      Мары 7 ноября 2018, 17:32

      Рауль, ты сам убиваешь себя своими рассказами.Не зря говорят, что молчание золото.

      3
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      Рейтинг: +5691

      Eddyson 7 ноября 2018, 17:28

      По-человечески жаль переводчика: переводить эту ахинею просто невыносимо, надо полагать.

      4
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 7 ноября 2018, 17:19

      ну зачем так сразу грубо//убить// ? ты же хороший мальчик по головке погладим если сегодня у Глазуни выиграешь с крупным счётом да и в нашем чемпе начнёшь что то показывать

      3
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      Рейтинг: +7396

      Старикан 7 ноября 2018, 16:50

      Чтобы оградить клуб от критики необходимо побеждать, а не сливать всем подряд!

      4
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      Рейтинг: +1382

      Obojaemiy 7 ноября 2018, 16:34

      Ну что ты за клоун.... Какую ересь несешь

      2
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