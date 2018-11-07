Рианчо: «Я стараюсь делать все, чтобы оградить «Спартак» от критики. Если журналисты хотят меня убить, то пусть будет так»

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Рауль Рианчо заявил, что старается оградить клуб от критики. По словам испанца, он благодарен и верен красно-белым, и хочет, чтобы команда побеждала.

– Слышали о том, что в футбольном сообществе вам дали несколько прозвищ? Как к этому относитесь?

– Насчет кличек неинтересно, никогда не интересовался этим. Я не самоубийца, не безумец и не глупец. Я благодарен «Спартаку», верен ему. Мне 58 лет, я работаю в «Спартаке», «Спартак» платит мне хорошие деньги. Я считаю своим долгом сделать все от меня зависящее, чтобы оградить клуб от критики в их адрес. Если так происходит, что зависимые журналисты хотят меня убить, то пусть будет так. Я принадлежу этому клубу и хочу, чтобы этот клуб побеждал.