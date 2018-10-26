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    Какой вы футболист?

    Рианчо: «Знали, что будет тяжело. Игроки «Спартака» отлично поработали, бились»

    Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Рауль Рианчо подвел итоги гостевого матча 3-го тура группового этапа Лиги Европы с «Рейнджерс». Встреча закончилась вничью – 0:0. Красно-белые занимают последнее место в своей группе.

    – Прежде всего я хочу поблагодарить ребят за игру. Они отлично поработали, бились. Мы знали, что здесь будет тяжело, потому что «Рейнджерс» – хорошая команда, они постоянно забивают дома.

    – В начале второго тайма сделали две замены. Что хотели поменять?

    – Были запрограммированы замены, чтобы два игрока вышли, потому что мы знали, как «Рейнджерс» здесь бегут, бьются. Видели, что много сил затрачено, ребята на флангах устали.

    – Это ваш последний матч сейчас в роли главного тренера? Каково ваше будущее?

    – Будущее такое, что у нас завтра тренировка. Думаем о «Рубине». Даже если мне позвонят и скажут, что надо собирать чемоданы, я всех поблагодарю за то, что мне выпала такая честь – работать в этой команде, тренировать ее, посетить этот стадион.

    «Спартак» сыграл без Карреры. Стало только хуже

    Источник: «Матч ТВ»

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    26.10.2018 00:50
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +28756

      JTherry 26 октября 2018, 13:01

      футболисты на поле выходят играть, а не биться... судя по действиям Фернандо, он все время "бился", отдавая мяч невпопад в ноги Рейнджерам и подавая угловые сразу за ворота - комментатор эту подачу "анекдотом" назвал... суета на поле не выглядела осмысленной

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      Рейтинг: +392

      A-Den 26 октября 2018, 06:15

      Странно было бы сразу выиграть.

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      Рейтинг: +47

      Slepoy71 26 октября 2018, 05:15

      И так до конца сезона- новая игра- новый тренер

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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 26 октября 2018, 04:47

      Килмарнок бы победил!

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 26 октября 2018, 01:56

      Бились, бились, и чего добились? Можно лбом о стенку биться, а толку?

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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 26 октября 2018, 01:16

      Что-что делали игроки Спартака???? Бились????
      Наверное самый скучный и бездарный матч Спартака за последние пару лет.

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > Владислав Vlad 26 октября 2018, 01:35

      Абсолютно согласен! Мне при Каррере такие игры не попадались. Впрочем, может не Рианчо в этом виноват. Он давал какую-то схему на игру, а футболисты на него плюнули с высокой колокольни! Так бы и сказал... Игры не было вообще никакой.

      4
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > cska-62 26 октября 2018, 01:56

      Были и при Карьере.

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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > prezent2017 26 октября 2018, 23:44

      Не соглашусь. При Каррере таких игр не было.
      Бывало мяч не шёл в ворота, бывало техника подводила, но что бы специально пасовать мимо игроков - такого не было. Что бы специально не отходить от пути дриблёра - не было.
      Даже когда сливали Карреру - оставались на поле те, кто старался что-то исправить.
      В этом же матче те, кто не сливал Карреру показали, что не хотят играть с теми, кто слил Карреру.
      Я ни разу не видел в матчах Спртака при Каррере, что бы игроки столько раз кричали друг на друга.

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