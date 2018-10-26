Рианчо: «Знали, что будет тяжело. Игроки «Спартака» отлично поработали, бились»

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Рауль Рианчо подвел итоги гостевого матча 3-го тура группового этапа Лиги Европы с «Рейнджерс». Встреча закончилась вничью – 0:0. Красно-белые занимают последнее место в своей группе.

– Прежде всего я хочу поблагодарить ребят за игру. Они отлично поработали, бились. Мы знали, что здесь будет тяжело, потому что «Рейнджерс» – хорошая команда, они постоянно забивают дома.

– В начале второго тайма сделали две замены. Что хотели поменять?

– Были запрограммированы замены, чтобы два игрока вышли, потому что мы знали, как «Рейнджерс» здесь бегут, бьются. Видели, что много сил затрачено, ребята на флангах устали.

– Это ваш последний матч сейчас в роли главного тренера? Каково ваше будущее?

– Будущее такое, что у нас завтра тренировка. Думаем о «Рубине». Даже если мне позвонят и скажут, что надо собирать чемоданы, я всех поблагодарю за то, что мне выпала такая честь – работать в этой команде, тренировать ее, посетить этот стадион.

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