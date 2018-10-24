Рианчо: «Игроки «Спартака» согласились, чтобы я был главным тренером»

Что главным тренером тебе быть игроки согласились, а согласились они играть? Или теперь они получили свободу своих действий, хочу играю - хочу нет, по на строению. На троне свой человек, сами посадили. Рот откроет - снимем. Система отработана годами.
Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Рауль Рианчо сообщил, что при выборе его кандидатуры в качестве замены Массимо Карреры спрашивали мнения футболистов. Они готовы работать под руководством испанца.
– Мнение футболистов «Спартака» повлияло на ваше назначение на эту должность?
– Хочу поблагодарить ребят за то, что они дали положительный ответ. Сделаю всe возможное, чтобы им помочь. Но не более. Повторюсь, на поле выходят сами игроки.