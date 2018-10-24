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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Рианчо: «Игроки «Спартака» согласились, чтобы я был главным тренером»

    Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Рауль Рианчо сообщил, что при выборе его кандидатуры в качестве замены Массимо Карреры спрашивали мнения футболистов. Они готовы работать под руководством испанца.

    – Мнение футболистов «Спартака» повлияло на ваше назначение на эту должность?

    – Хочу поблагодарить ребят за то, что они дали положительный ответ. Сделаю всe возможное, чтобы им помочь. Но не более. Повторюсь, на поле выходят сами игроки.

    Источник: RT

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    24.10.2018 17:23
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +5072

      Т34 25 октября 2018, 10:35

      Что главным тренером тебе быть игроки согласились, а согласились они играть? Или теперь они получили свободу своих действий, хочу играю - хочу нет, по на строению. На троне свой человек, сами посадили. Рот откроет - снимем. Система отработана годами.

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 25 октября 2018, 00:46

      Игроки «Спартака» согласились, чтобы я был главным тренером...
      Как же ты их заставлять тренироваться будешь? Они и так во втором тайме язык высовывают и бегать не могут, всем летят. А будешь заставлять, майдан устроят и выгонят тебя, что и делали всегда со своими тренерами.

      0
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 24 октября 2018, 21:01

      Значит игроки дали согласие. Теперь можно смело тренировать.

      4
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > zigbert 25 октября 2018, 01:16

      Давайте побегаем малость, а потом пивка в соседнем баре.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 24 октября 2018, 20:50

      Словесная активность этого физрука ( а он тренер по физподготовке) настораживает. К нему подходили, к нему обращались игроки, просили за лайксменов, ну не Рауль Рианчо, а прямо Н.П. Старостин...

      2
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      Рейтинг: +8093

      nik55 24 октября 2018, 20:42

      посмотрим по играм-----согласились или нет----и кто их спрашивал ?

      2
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      Рейтинг: +729

      deimos88 24 октября 2018, 20:05

      А чувак не попутал ли ничего? или уже главным себя возомнил? Дружок измайлова оччень большого самомнения о себе. Как хотелось бы, чтоб пришел тренер со своей командой и разогнал эту шоблу к херам.

      5
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      Рейтинг: +5072

      Т34 24 октября 2018, 20:03

      Блин горелый, а Федуна спросили, кто будет главным тренером? Если игроки уже решают кто будет главным, то может они могли и Карреру оставить у руля? Что за дебилизм нам приходится тут читать?

      4
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 24 октября 2018, 19:51

      "Ты у меня четвёртый.."

      2
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 24 октября 2018, 19:09

      мне кажется он из книги /ДОН КИХОТ / вылез

      3
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      Рейтинг: +23534

      Мары 24 октября 2018, 18:31

      Заранее соломку подкладывает, так как знает сволочную натуру не которых недофутболистов.

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