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    Какой вы футболист?

    Пюэль – об уходе Варди с поля без замены: «Он почувствовал себя плохо. Все уже нормально»

    Главный тренер «Лестер Сити» Клод Пюэль прокомментировал эпизод в концовке встречи 9-го тура Премьер-лиги с «Арсеналом» (1:3).

    На 85-й минуте нападающий Джейми Варди убежал в подтрибунное помещение по ходу встречи, не подав сигнала бригаде арбитров. Команда провела остаток матча вдесятером.

    «Он почувствовал себя плохо (he was ill в прямом переводе «он был болен» – прим. «Бомбардира») и не смог вернуться на поле. Сейчас все уже нормально», – цитирует француза The Sun.

    31-летний игрок сборной Англии в текущем клубном сезоне забил три гола и отдал одну результативную передачу в восьми играх всех турниров. «Лисы» занимают 11-е место в турнирной таблице.

    Источник: The Sun

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    23.10.2018 01:17
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