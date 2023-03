Пюэль – об уходе Варди с поля без замены: «Он почувствовал себя плохо. Все уже нормально»

Главный тренер «Лестер Сити» Клод Пюэль прокомментировал эпизод в концовке встречи 9-го тура Премьер-лиги с «Арсеналом» (1:3).

На 85-й минуте нападающий Джейми Варди убежал в подтрибунное помещение по ходу встречи, не подав сигнала бригаде арбитров. Команда провела остаток матча вдесятером.

«Он почувствовал себя плохо (he was ill в прямом переводе «он был болен» – прим. «Бомбардира») и не смог вернуться на поле. Сейчас все уже нормально», – цитирует француза The Sun.

31-летний игрок сборной Англии в текущем клубном сезоне забил три гола и отдал одну результативную передачу в восьми играх всех турниров. «Лисы» занимают 11-е место в турнирной таблице.