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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Рианчо – о назначении и.о. главного тренера «Спартака»: «У меня пока даже нет никаких эмоций»

    Тренер «Спартака» Рауль Рианчо заявил, что пока не испытал никаких эмоций от назначения исполняющим обязанности главного тренера команды после ухода Массимо Карреры.

    «У меня пока даже нет никаких эмоций. Я продолжу работать с той же интенсивностью, но с еще большей ответственностью.

    Я всегда считал, что самое важное – футболисты. Мы, тренеры, здесь, чтобы помогать игрокам преодолеть сложности – физические, технические, тактические и психологические», – сказал Рианчо.

    Сегодня «Спартак» объявил об отставке Массимо Карреры с поста главного тренера. Итальянский специалист возглавлял москвичей с августа 2016 года и привел их к завоеванию чемпионства и Суперкубка России.

    Каким мы запомним Карреру в России

    Источник: Sport24

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    22.10.2018 15:25
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 22 октября 2018, 19:56

      Может внесешь что то новое Рауль. Удачи.

      2
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      Рейтинг: +3754

      Yev 22 октября 2018, 16:27

      Эмоции на втором плане, главное мысли о том как организовать игру и приодолеть кризис. Все равно остаюсь при своём мнении, что надо было оставить Карреру до зимы.
      Спартаку - удпчи!!!

      4
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      Рейтинг: +7392

      Старикан 22 октября 2018, 16:00

      По ходу и ему в Спартаке не долго осталось руками водить...

      2
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      Рейтинг: +20937

      derrik2000 22 октября 2018, 15:56

      "Я всегда считал, что самое важное – футболисты. Мы, тренеры, здесь, чтобы помогать игрокам преодолеть сложности – физические, технические, тактические и психологические», – сказал Рианчо.

      Очень ПРАВИЛЬНЫЕ слова!
      Каррера, по всей видимости, считал и считает по-другому.
      Теперь главное, чтобы эти слова не расходились с делом.

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      Рейтинг: +6867

      Антибиотик > derrik2000 22 октября 2018, 19:20

      "Мы тренеры..." Смешно звучит)) Он никто и звать его никак, а говорит так, как будто он минимум Гвардиола. А в итоги об него вытрут ноги ещё быстрее, чем об Карреру.

      1
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      Рейтинг: +20937

      derrik2000 > Persona_non_Grata 22 октября 2018, 20:34

      А я что, зарекаюсь, что ли???
      Это - БОЛЬШОЙ СПОРТ!
      Профессиональный спорт, ёпрст!
      Жалобные всхлипывания, образно говоря, при перелистывании старого семейно-свадебного альбома, в нём неуместны!
      Жёстко, я бы даже сказал, ЖЕСТОКО?
      ДА!
      Но за это ЖЕСТОКОЕ к игрокам и тренерам отношение со стороны хозяев клубов они и БАБЛО НЕМЕРЯНОЕ получают.
      Уравновешивают моральный вред с материальной выгодой, так сказать.
      И профессиональные тренеры (в данном случае - футбольные), и профессиональные спортсмены (в данном случае - футболисты) знают, НА ЧТО идут.
      Так что, не хрен жалеть уволенного Карреру за никакущую игру команды Спартак!
      Итальянец уже заработал столько, сколько он бы в течение очень многих лет не заработал, находясь на вторых-третьих ролях, "под Конте", в европейских чемпионатах.

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      derrik2000 > Persona_non_Grata 22 октября 2018, 20:52

      Так у никто это БАБЛИЩЕ и не отнимает: почти всё заработал по контракту со Спартаком в должности ГТ.
      Или я что-то упустил? )))))))))))))))

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      derrik2000 > Persona_non_Grata 22 октября 2018, 20:54

      Ты как первый день болеешь за футбол (хоккей)?
      Выигрывает - КОМАНДА
      Проигрывает - ТРЕНЕР.
      Ну, или, на худой конец, вратарь.
      Но обязательно вместе с тренером.

      Каррера, как ГТ, нёс ответственность как за психологическую обстановку в команде, за её физические кондиции, ну, и, конечно, ЗА РЕЗУЛЬТАТ.
      Очень много обязанностей у ГТ.
      Но и ДЕНЬГИ ОГРОМНЫЕ!
      Так что, не жалей его.
      Не нужно.
      Он из страны "давно загнивающего капитализма" Италии, сам в прошлом профессиональный футболист и всё прекрасно понимает.
      И о себе в Спартаке в том числе.

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      derrik2000 > Persona_non_Grata 22 октября 2018, 21:25

      "Каррера стал заложником не здоровой ситуации в Спартаке"

      Главный тренер несёт ПЕРСОНАЛЬНУЮ ответственность за морально-психологический климат в команде, поскольку от него и физической готовности футболёров зависит РЕЗУЛЬТАТ!

      Так что, никакой он не заложник обстоятельств.
      Подход к игрокам нужно находить.
      Не на первенство колхоза "Всходы не пойми чего" играют за "большое председательское спасибо" и большой торт.

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      derrik2000 > Persona_non_Grata 22 октября 2018, 21:52

      То, что Карреру давно целенаправленно сливают - это было видно из матчей Спартака в период его конфликта и после (ещё более явно) с лидерами Спартака.
      При всём моём большом уважении к ЦСКА и Гинеру с Гончаренко, ты всё таки не сравнивай АРМАДУ болельщиков и фанов Спартака и ЦСКА.
      Цыфры очень несопоставимые.
      А, значит, и скандалы внутри команды все рассматривают под микроскопом.
      Тем более, если есть большой скандал.
      ЦСКА, по моему мнению, "закрытый" клуб с точки зрения утечки информации и внутренней дисциплины в клубе.
      Это Гинер - молодец.
      В Спартаке, как ни старайся, пресечь информацию о состоянии дел в команде никак не получится.
      Очень уж привлекательные деньги платят спортивные издания за какой-нибудь "всамделишный" скандальчик внутри Спартака.

      За ЦСКА, да и за Зенит столько и близко не дадут.

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      derrik2000 > Persona_non_Grata 22 октября 2018, 22:12

      Будет ТРЕНЕР, будет и КОМАНДА.
      Гинер вовремя "выхватил" из БАТЭ Гончаренко.
      Других таких же молодых - талантливых и умеющих ладить с футболёрами я, к сожалению, на российском тренерском футбольном горизонте не вижу.
      Я имею в виду тех, кто мог бы возглавить самый популярный российский клуб - Спартак.
      Ну, не Варелика же, право слово, из Ростова возвращать?
      В Спартаке он опять будет прежним Вареликом.

      А Спартаку нужен или "умудрённый опытом Бесков" или "молодой Олег Романцев".
      А ХДЕ их сейчас взять-то?
      Мне, например, импонирует (и я неоднократно об этом писал) Пилипчук в роли ГТ, а в помощниках - Юран и Горлукович.
      Только, вот, захочет ли Федун этот триумвират, и захотят ли эти трое сами прийти в Спартак?

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      Рейтинг: +20937

      derrik2000 > Persona_non_Grata 22 октября 2018, 22:27

      Дай ещё разочек помечтать-то? ))))))))))))))))))))))

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      Рейтинг: +20937

      derrik2000 > Persona_non_Grata 22 октября 2018, 22:35

      Взаимно! ))))))))))))))))

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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 22 октября 2018, 15:32

      появятся после ближайшего матча, когда и тебя сольют

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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 > Persona_non_Grata 23 октября 2018, 08:13

      до зимы бы хватило)))

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