Рианчо – о назначении и.о. главного тренера «Спартака»: «У меня пока даже нет никаких эмоций»

Может внесешь что то новое Рауль. Удачи.
Тренер «Спартака» Рауль Рианчо заявил, что пока не испытал никаких эмоций от назначения исполняющим обязанности главного тренера команды после ухода Массимо Карреры.
«У меня пока даже нет никаких эмоций. Я продолжу работать с той же интенсивностью, но с еще большей ответственностью.
Я всегда считал, что самое важное – футболисты. Мы, тренеры, здесь, чтобы помогать игрокам преодолеть сложности – физические, технические, тактические и психологические», – сказал Рианчо.
Сегодня «Спартак» объявил об отставке Массимо Карреры с поста главного тренера. Итальянский специалист возглавлял москвичей с августа 2016 года и привел их к завоеванию чемпионства и Суперкубка России.
Каким мы запомним Карреру в России