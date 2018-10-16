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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Экс-диктор «Спартака»: «Меня отстранили прямо перед матчем с «Ростовом». Руководство клуба поступило не по-мужски»

    Бывший диктор стадиона «Спартака» Максим Орлов рассказал о своем уходе из московского клуба.

    – Все произошло перед игрой с «Ростовом» [30 сентября]. Мне заявили, что я не работаю на этом матче.

    – Прямо перед матчем?

    – Да, перед свистком. Стою, разбираюсь с человеком. Приехал на работу, стоит другой диктор. Ничего не понимаю, он тоже. Подходит человек, которому кажется, что он мой начальник, и начинает рассказывать про изменение формата. Пытался понять, что он имеет в виду. Как можно изменить формат? Все равно ничего не понимаю, спрашиваю: «На этом матче работает мой сменщик, на следующем – я? А может, и нет, через матч кто-то третий, так что ли?» Мне отвечают, что да. Сказал, что не хочу так работать, потому что я – основной диктор. Я не устроен официально, работаю не из-за денег, а на имя и ради болельщиков. Макс Орлов – «Спартак» Москва. А не Макс Орлов – 50-й диктор стадиона «Открытие Арена».

    На следующий день пришла СМСка, что на матче с «Вильярреалом» тоже работать не буду. После этого просил внести ясность, пытался связаться с руководством, но на мои звонки никто не отвечал. Затем – пресс-релиз.

    – Кого вы имеете в виду под словом руководство?

    – Руководство. Всех, кто стоит выше, отвечает за организацию матчей. Но у меня не было босса, я наемный рабочий. Писал, звонил – без ответа. Меня отстранили? Окей, скажите на сколько матчей. Уволили, больше не нуждаетесь в моих услугах? Объясните почему. Никакого ответа до сих пор не получил. Думал, что пройдет время, они все обсудят и донесут до меня, но нет, со мной никто не общался. Я в неведении, тишина.

    – Вы писали, что на «Спартаке» желают сделать, как на ЦСКА. Что хотели этим сказать?

    – Пытался передать брошенную мне фразу перед «Ростовом». Что конкретно тогда имелось в виду, я не понимаю. При чем здесь ЦСКА? При чем здесь «Локомотив»? Мы – «Спартак» со своей историей и стадионом. Он должен славиться так, как «Энфилд», стадионы в Неаполе и Стамбуле – своими болельщиками, атмосферой и дикторами. Нет болельщиков – нет футбола – нет ничего.

    – Вы кому-то перешли дорогу в клубе?

    – Я ни с кем не ссорился, не ругался. На мой взгляд, руководство «Спартака», точнее люди из его руководства, поступили не по-мужски, даже не поговорив со мной. Все-таки 8 лет в клубе, проделал серьезную работу. Мы действительно многое сделали, но очень многие планы так и остались нереализованными.

    Источник: «Матч ТВ»

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    16.10.2018 20:33
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 18 октября 2018, 10:30

      Одного негодования Орлова мало. Хотелось бы услышать мнения руководства.

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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 17 октября 2018, 16:48

      орлов ты чё ? разуй свои мозги это же матушка Россия тут пачками работодатели таких как ты за ворота выставляют

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      Рейтинг: +6115

      subbotaspartak 17 октября 2018, 10:48

      Питерские корни - Орлов...
      И был таков.

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      Рейтинг: +862

      Jack24 17 октября 2018, 08:36

      проделал большую работу? это орать в микрофон? тем более без договора работал, хотят поставят, хотят поменяют.... что тут такого? да и стиль "орания" в микрофон был какой то быдловатый... если бы всей этой шумихи не было, то я бы и не знал что это "великий" Макс Орлов:))))

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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 17 октября 2018, 08:15

      еще одна обиженка

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      Рейтинг: +1290

      AHTUNGBOL 16 октября 2018, 22:40

      Ну поменяли и поменяли, что теперь орать на всю округу.., там очная ставка идёт, а вы про бывшего диктора пишете..

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      Рейтинг: +600

      polozovs 16 октября 2018, 22:31

      Питерский Орлов не потерпел конкуренции )))))

      А если серьёзно, то Макс был хорошим диктором

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      Рейтинг: +7964

      Томик 16 октября 2018, 22:29

      Мне кажется нет такой должности, как "Диктор Спартака". Работал диктором на стадионе "Открытие". Вот так может быть. А теперь не работает. Всё. Не устраивают его профессиональные качества. Будет другой(или есть). Нехрен пену поднимать.

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      Рейтинг: +1126

      richi 16 октября 2018, 22:27

      А с кем нужно было разговаривать по мужски? Ты из другой касты. Для Федуна ты просто насекомое.

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      Рейтинг: +3600

      anatolich72 16 октября 2018, 22:00

      Сумбур какой ,пургу несет.

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