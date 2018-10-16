Экс-диктор «Спартака»: «Меня отстранили прямо перед матчем с «Ростовом». Руководство клуба поступило не по-мужски»

Бывший диктор стадиона «Спартака» Максим Орлов рассказал о своем уходе из московского клуба.

– Все произошло перед игрой с «Ростовом» [30 сентября]. Мне заявили, что я не работаю на этом матче.

– Прямо перед матчем?

– Да, перед свистком. Стою, разбираюсь с человеком. Приехал на работу, стоит другой диктор. Ничего не понимаю, он тоже. Подходит человек, которому кажется, что он мой начальник, и начинает рассказывать про изменение формата. Пытался понять, что он имеет в виду. Как можно изменить формат? Все равно ничего не понимаю, спрашиваю: «На этом матче работает мой сменщик, на следующем – я? А может, и нет, через матч кто-то третий, так что ли?» Мне отвечают, что да. Сказал, что не хочу так работать, потому что я – основной диктор. Я не устроен официально, работаю не из-за денег, а на имя и ради болельщиков. Макс Орлов – «Спартак» Москва. А не Макс Орлов – 50-й диктор стадиона «Открытие Арена».

На следующий день пришла СМСка, что на матче с «Вильярреалом» тоже работать не буду. После этого просил внести ясность, пытался связаться с руководством, но на мои звонки никто не отвечал. Затем – пресс-релиз.

– Кого вы имеете в виду под словом руководство?

– Руководство. Всех, кто стоит выше, отвечает за организацию матчей. Но у меня не было босса, я наемный рабочий. Писал, звонил – без ответа. Меня отстранили? Окей, скажите на сколько матчей. Уволили, больше не нуждаетесь в моих услугах? Объясните почему. Никакого ответа до сих пор не получил. Думал, что пройдет время, они все обсудят и донесут до меня, но нет, со мной никто не общался. Я в неведении, тишина.

– Вы писали, что на «Спартаке» желают сделать, как на ЦСКА. Что хотели этим сказать?

– Пытался передать брошенную мне фразу перед «Ростовом». Что конкретно тогда имелось в виду, я не понимаю. При чем здесь ЦСКА? При чем здесь «Локомотив»? Мы – «Спартак» со своей историей и стадионом. Он должен славиться так, как «Энфилд», стадионы в Неаполе и Стамбуле – своими болельщиками, атмосферой и дикторами. Нет болельщиков – нет футбола – нет ничего.

– Вы кому-то перешли дорогу в клубе?

– Я ни с кем не ссорился, не ругался. На мой взгляд, руководство «Спартака», точнее люди из его руководства, поступили не по-мужски, даже не поговорив со мной. Все-таки 8 лет в клубе, проделал серьезную работу. Мы действительно многое сделали, но очень многие планы так и остались нереализованными.