Главные новости утра. «Зенит» не планирует разрывать контракт с Кокориным, неизвестный шантажирует жену Мамаева

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    Источник: «Бомбардир»

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    12.10.2018 11:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +854

      amazonaws 12 октября 2018, 12:12

      На то, что Кокорин и Мамаев предстали перед судом, где им избрали меру пресечения в виде ареста на два месяца с содержанием под стражей, ПОЛОЖИТЕЛЬНО повлияли электронные и печатные СМИ.
      Они сыграли свою БОЛЬШУЮ роль с тем, чтобы помешать уголовным ФИГУРАНТАМ возможности закрыть это дело ещё до работы правоохранительных органов.
      СМИ лишили их возможности попробовать дать взятку, запугать, шантажировать, выкупить видео, "договориться" с потерпевшими деньгами и отмазаться.
      Та РЕЗОНАНСНАЯ общественная огласка, которую получило это преступление, повлияла на то, что у подозреваемых нет возможности и не будет ТИХО "замять" это дело без судебного разбирательства и уйти от наказания.
      Травли Кокорина и Мамаева нет и никто их не травит.
      Высказанная оценка, множества людей, экспертов и политиков относительно их поступков не является травлей!
      Все они и в рамках закона дали, объективную оценку поступку подозреваемых в хулиганстве.
      Но следствие и суд вынесли своё решение правомерно, в соответствиии с российскими законами, а прокуратура это поддержала.
      ***
      Все едины во мнении, что они должны понести заслуженное наказание в соответствии с тяжестью совершенного преступления.
      Тверской суд Москвы арестовал в четверг 11 октября с.г. на два месяца нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина, его брата Кирилла и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева.
      Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева доставили в карантинные камеры московского СИЗО "Бутырка".
      Где они пройдут АРЕСТАНСКИЙ курс молодого бутырского "бойца" в течении двух месяцев с последующим расследованием вплоть до передачи их уголовного дела в суд.
      А там уж суд вынесет им ВЕРДИКТ и назначит срок ОТСИДКИ в колонии строгого режима.
      ***
      Большинство россиян приветствуют это решение следствия, прокуратуры и суда.
      Есть вероятность того, что Новый 2019 год эти хулиганы будут отмечать не на Канарах с водкой, бабами, шампанским, а на НАРАХ колонии строгого режима со скудным тюремным пайком, чтоб не бесились с ЖИРУ!
      Вполне себе заслужили реальный "праздничный" НОВОГОДНИЙ срок отсидки.

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