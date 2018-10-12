Главные новости утра. «Зенит» не планирует разрывать контракт с Кокориным, неизвестный шантажирует жену Мамаева

На то, что Кокорин и Мамаев предстали перед судом, где им избрали меру пресечения в виде ареста на два месяца с содержанием под стражей, ПОЛОЖИТЕЛЬНО повлияли электронные и печатные СМИ.
Они сыграли свою БОЛЬШУЮ роль с тем, чтобы помешать уголовным ФИГУРАНТАМ возможности закрыть это дело ещё до работы правоохранительных органов.
СМИ лишили их возможности попробовать дать взятку, запугать, шантажировать, выкупить видео, "договориться" с потерпевшими деньгами и отмазаться.
Та РЕЗОНАНСНАЯ общественная огласка, которую получило это преступление, повлияла на то, что у подозреваемых нет возможности и не будет ТИХО "замять" это дело без судебного разбирательства и уйти от наказания.
Травли Кокорина и Мамаева нет и никто их не травит.
Высказанная оценка, множества людей, экспертов и политиков относительно их поступков не является травлей!
Все они и в рамках закона дали, объективную оценку поступку подозреваемых в хулиганстве.
Но следствие и суд вынесли своё решение правомерно, в соответствиии с российскими законами, а прокуратура это поддержала.
***
Все едины во мнении, что они должны понести заслуженное наказание в соответствии с тяжестью совершенного преступления.
Тверской суд Москвы арестовал в четверг 11 октября с.г. на два месяца нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина, его брата Кирилла и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева.
Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева доставили в карантинные камеры московского СИЗО "Бутырка".
Где они пройдут АРЕСТАНСКИЙ курс молодого бутырского "бойца" в течении двух месяцев с последующим расследованием вплоть до передачи их уголовного дела в суд.
А там уж суд вынесет им ВЕРДИКТ и назначит срок ОТСИДКИ в колонии строгого режима.
***
Большинство россиян приветствуют это решение следствия, прокуратуры и суда.
Есть вероятность того, что Новый 2019 год эти хулиганы будут отмечать не на Канарах с водкой, бабами, шампанским, а на НАРАХ колонии строгого режима со скудным тюремным пайком, чтоб не бесились с ЖИРУ!
Вполне себе заслужили реальный "праздничный" НОВОГОДНИЙ срок отсидки.
Чочиев – Кокорину: «Мы пройдем вместе через эту сложность. Держись, брат»
Черчесов: «Тему Кокорина и Мамаева ни секунды не обсуждали»
Гранквист – о Кокорине и Мамаеве: «Драться с незнакомцами – плохо»
«Зенит» пока не планирует расторгать контракт с Кокориным. «Краснодар» может аннулировать соглашение с Мамаевым на следующей неделе
Неизвестный шантажирует супругу Мамаева. Он требует миллион в обмен на личную информацию