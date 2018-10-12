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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Черчесов: «Тему Кокорина и Мамаева ни секунды не обсуждали»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что в команде перед матчем третьего тура Лиги наций со Швецией не велось обсуждений ситуации с задержанием и арестом полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и нападающего «Зенита» Александра Кокорина.

    Матч третьего тура Лиги наций Россия – Швеция завершился со счетом 0:0. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи. После двух игр российская команда лидирует в группе 2, набрав четыре очка. Шведы замыкают тройку с одним очком.

    – Держали ли игроки в голове ситуацию с Кокориным и Мамаевым?

    – Мы эту тему ни секунды не обсуждали. Думаю, вы слишком глубоко копаете. Мы готовились к игре и говорили только о ней.

    Их арестовали. И это не конец

    Источник: Спорт-Экспресс

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    12.10.2018 09:06
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 12 октября 2018, 16:40

      Думать только об игре и глубоко копать не надо.

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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 12 октября 2018, 15:34

      Правильно Саламыч

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      Рейтинг: +187

      maxpav 12 октября 2018, 13:57

      Обсуждать пол-дня может и не надо, а провести с командой беседу об этом случае - надо ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!! А то у ГТ сборной хреновая позиция - не мои игроки и я ничего не знаю. Прямо -- я - не я и хата не моя!

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      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 12 октября 2018, 12:01

      А чёж так плохо сыграли

      0
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 12 октября 2018, 10:37

      Ну и правильно, все уже всё давно прочитали на данном сайте)

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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 12 октября 2018, 10:24

      Это правильно,хоть и врёшь.Лучше обсуждайте свою бесцветную игру с одним ударом в створ ворот.И думайте,что делать через два дня.

      1
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      Рейтинг: +6115

      subbotaspartak 12 октября 2018, 09:37

      А надо бы этот факт до остальных донесть,
      В Бутырке места свободные есть.

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      Рейтинг: +5256

      Агасфер > subbotaspartak 12 октября 2018, 10:27

      Это лозунг над входом на базе сборной : "Цирики Бутырки всегда будут рады встречи с вами!".

      1
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      Рейтинг: +13754

      Dominator777 12 октября 2018, 09:36

      Нормально ответил, так как эта тема к футболу отношения не имеет.

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      Рейтинг: +2653

      пряник929 12 октября 2018, 09:34

      Все внимание к игре сборной и победам...

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      Рейтинг: -1174

      vvv246 12 октября 2018, 09:26

      Да куда тебе. Лысая голова такую информацию переварить не способна.

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > vvv246 12 октября 2018, 20:46

      Ею только орешки колоть да гвозди в стенку забивать.

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