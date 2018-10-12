Черчесов: «Тему Кокорина и Мамаева ни секунды не обсуждали»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что в команде перед матчем третьего тура Лиги наций со Швецией не велось обсуждений ситуации с задержанием и арестом полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и нападающего «Зенита» Александра Кокорина.

Матч третьего тура Лиги наций Россия – Швеция завершился со счетом 0:0. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи. После двух игр российская команда лидирует в группе 2, набрав четыре очка. Шведы замыкают тройку с одним очком.

– Держали ли игроки в голове ситуацию с Кокориным и Мамаевым?

– Мы эту тему ни секунды не обсуждали. Думаю, вы слишком глубоко копаете. Мы готовились к игре и говорили только о ней.

Их арестовали. И это не конец