«Зенит» пока не планирует расторгать контракт с Кокориным. «Краснодар» может аннулировать соглашение с Мамаевым на следующей неделе

Накануне полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и нападающий «Зенита» Александр Кокорин были заключены под стражу на два месяца решением суда как подозреваемые по уголовному делу о двух драках в центре Москвы 8 октября.

Клуб из Санкт-Петербурга не собирается в ближайшее время разрывать контракт с Кокориным. В том случае, если нападающий получит реальный срок, это решение будет пересмотрено.

Если же решение суда о мере пресечения будет обжаловано и изменено с содержания под стражей на более мягкое, а потом Кокорин получит не самое суровое наказание, то он продолжит карьеру в «Зените». Его контракт с клубом действует до конца текущего сезона.

Что касается Павла Мамаева, то его контракт с «Краснодаром», который действует до конца 2019 года, может быть аннулирован уже на следующей неделе. Ранее клуб подал заявление в Палату РФС по разрешению споров по поводу прекращения договора с игроком.

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