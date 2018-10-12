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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    «Зенит» пока не планирует расторгать контракт с Кокориным. «Краснодар» может аннулировать соглашение с Мамаевым на следующей неделе

    Накануне полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и нападающий «Зенита» Александр Кокорин были заключены под стражу на два месяца решением суда как подозреваемые по уголовному делу о двух драках в центре Москвы 8 октября.

    Клуб из Санкт-Петербурга не собирается в ближайшее время разрывать контракт с Кокориным. В том случае, если нападающий получит реальный срок, это решение будет пересмотрено.

    Если же решение суда о мере пресечения будет обжаловано и изменено с содержания под стражей на более мягкое, а потом Кокорин получит не самое суровое наказание, то он продолжит карьеру в «Зените». Его контракт с клубом действует до конца текущего сезона.

    Что касается Павла Мамаева, то его контракт с «Краснодаром», который действует до конца 2019 года, может быть аннулирован уже на следующей неделе. Ранее клуб подал заявление в Палату РФС по разрешению споров по поводу прекращения договора с игроком.

    Их арестовали. И это не конец

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.10.2018 07:31
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    Комментарии66
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      Рейтинг: +5506

      SPACE TRUCKIN 12 октября 2018, 17:30

      условка - максимум...тем более нашли водителя кокоры,который якобы больше всех свирепствовал...на него спишут,а прославленные игроки опять пойдут мячик пинать...посмеиваясь и подмигивая...

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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 12 октября 2018, 12:34

      у мамаева в контракте есть пункт если он пропускает месяц по своей вине клуб может разорвать контракт и еще получить компенсацию 30 000 000 евро

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      Рейтинг: +69

      виталий конявялов > giluxa1963 12 октября 2018, 14:06

      Так Мамаеву и надо!

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      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 12 октября 2018, 12:28

      их надо проучить

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      Рейтинг: +6325

      порт 12 октября 2018, 12:02

      Да любой из нас дрался, просто Кокоша дал в рыло не тем людям, и не в том месте.

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      Рейтинг: +61

      Morohir > порт 12 октября 2018, 13:22

      Тоесть если бы он проломил стулом голову обычному, условно, инженеру или студенту, все норм, наказывать незачто?

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      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore > порт 12 октября 2018, 14:15

      Мне без разницы чиновнику он ударил или нет. Мог быть любой человек на месте Пака. Ты ж не будешь спрашивать у каждого вы чиновник? Нет. Тогда я вас отмудохаю. Мог быть любой повторюсь. Так что пусть суд решит, но я считаю надо посадить, перевоспитать их уже нельзя не маленькие дети!

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      Рейтинг: +6325

      порт > EcioAuditore 12 октября 2018, 14:33

      А зона значит перевоспитает? Блажен кто верует. У меня две судимости по 158, но не осуди меня первый раз, может быть и второй не было. Хотя я точно знаю, человек сам хозяин своей судьбы.

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      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore > порт 12 октября 2018, 16:43

      Есть нормы морали и некоторые принципы которые не стоит переходить.Если он такое вытворяет (пофиг с монако че было) в целом видно даже на допросе что ухмылялся, подмигивал. Извини совести у этого человека давно уже нет. Он публичный человек должен думать головой, но если в жопе детство играет-его проблемы. Любой кто совершил преступления должен понести наказание. Да есть исключения о которых мы все знаем, меня эти исключения тоже раздражают. Но никто ему не позволял бить людей. Если сейчас их оправдают, то любой из нас может тоже самое сделать, сослаться на прецедент этот и может быть не понести ничего за это.

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      Рейтинг: +738

      Ljungberg9 > порт 13 октября 2018, 03:37

      Нормально заявление: не осудили бы первый раз, второго бы не было. Ни хрена себе отмазка!
      Ответственность за свои проступки несете только вы сами.

      0
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      Рейтинг: +738

      Ljungberg9 > EcioAuditore 13 октября 2018, 03:39

      В этой стране слишком много смотрят американские фильмы и сериалы. Тут же прецедент не играет никакой роли, это в Штатах и Англии прецедентное право.

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      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore > Ljungberg9 15 октября 2018, 17:08

      Некоторые случае может бытовые какие то или еще какие то(я не говорю что то подобное, что совершила эта парочка) порой доходят до конституционного суда и выносят и создают прецедент, на который потом другие в похожей ситуации ссылаются. Такое есть но редко. А касаемо этой ситуации. Я высказал свое мнение.

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      Рейтинг: +628

      kanav67 12 октября 2018, 12:00

      Моральная "чистоплотность" Зенита и Газпрома как всегда на уровне. И так не самая безупречная репутация этого "проекта" из Петербурга поползет вниз. Но в Газпроме на это наплевать.

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      Рейтинг: +6325

      порт > kanav67 12 октября 2018, 12:04

      "Чистоплотный", просвети ка нас о ситуации с Ерёмой.

      2
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > порт 12 октября 2018, 20:35

      Его ЦСКА чистоплотней некуда. В смысле - некуда печати ставить.

      -1
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      Рейтинг: +30

      shipapiter 12 октября 2018, 10:54

      До решения суда нет причин разрывать трудовые отношения. Если Краснодар пойдет на это сейчас, то может попасть на неустойку.

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > shipapiter 12 октября 2018, 12:47

      То есть избиение людей в пьяном виде не причина??? А быкам помогут по закону все сделать, еще и штраф с мамая возьмут...

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      Рейтинг: +30

      shipapiter > ufos73 12 октября 2018, 13:51

      Если они виновны в избиении людей в пьяном виде - будет соответствующее решение суда. А до этого они подозреваемые. Пьяные? Должно быть освидетельствование.

      1
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      Рейтинг: +7

      volodias 12 октября 2018, 10:43

      Спартак уже сватает футболистов себе, вот откуда ноги растут такого визга в сми.

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > volodias 12 октября 2018, 11:32

      Откуда это, собственные необоснованные мысли?

      0
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      Рейтинг: +3599

      anatolich72 12 октября 2018, 10:42

      Зенит поддерживает упыря позор.

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > anatolich72 12 октября 2018, 11:48

      Зенит похоже не поддерживает Кокорина, но хочет чтобы игрок приносил
      пользу команде и не пропал как футболист. В СССР такое уже проходили,
      когда Огоньков, Татушин (из Спартака) и Стрельцов(из Торпедо) попали
      в переделку по поводу изнасилования, были осуждены и пропали как
      игроки. Только Стрельцов потом несколько лет еще смог поиграть.

      1
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      Рейтинг: +3599

      anatolich72 > vladimir-7 12 октября 2018, 13:31

      Может из Кокорина выйдет прекрасная швея, ведь не старик ещё, да и вторая профессия всегда пригодится.

      1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > anatolich72 12 октября 2018, 18:10

      Не о новой профессии идет разговор, нужно внимательно читать комментарий, на который отвечаете.

      0
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      Рейтинг: +649

      Sanches65 12 октября 2018, 10:31

      Репутация у зенита и так ниже плинтуса, поэтому им все равно.

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      Рейтинг: +7

      volodias > Sanches65 12 октября 2018, 10:58

      В одном ты прав, в умах московской шоблы репутация Зенита ниже, а вот по России наоборот, наверно далек ты от футбола, хоть бы статистику посмотрел, прежде чем хрень писать, Зенит тянет рейтинг клубов в УЕФА вверх, а московские только сливают матчи в евро.

      -2
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      Рейтинг: +3599

      anatolich72 > volodias 12 октября 2018, 11:28

      Да вся московская шобла из Питера.

      4
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      Рейтинг: +26808

      slavutiq70 > volodias 12 октября 2018, 11:51

      Вот как раз в провинции Зенит имеет плохую репутацию....благодоря огромным тратам гос денег.....

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      Рейтинг: +187

      zubr252 12 октября 2018, 10:26

      Пускай платить Зенмт уголовнику а Краснодар молодцы

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