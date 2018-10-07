Главные новости дня. ЦСКА проиграл «Локомотиву», «Спартак» и «Зенит» одержали победы

РПЛ. ЦСКА в большинстве проиграл «Локомотиву», Хеведес забил дебютный гол.

«Монако» не выигрывает на протяжении 10 матчей. У Головина – одно результативное действие.

АПЛ. «Ливерпуль» сыграл вничью с «Манчестер Сити», Марез не реализовал пенальти.

«Витесс» Слуцкого разгромил «Хераклес» – 4:0.

«Спартак» вырвал победу над «Енисеем», Еременко дебютировал за москвичей.

Зенит» победил «Краснодар» и оторвался на шесть очков.

Игнатов – первый игрок 2000-го года рождения, который забил за «Спартак».

У Моуринью самый высокий процент побед среди всех тренеров «МЮ».