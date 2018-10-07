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    Главные новости дня. ЦСКА проиграл «Локомотиву», «Спартак» и «Зенит» одержали победы

    РПЛ. ЦСКА в большинстве проиграл «Локомотиву», Хеведес забил дебютный гол.

    «Монако» не выигрывает на протяжении 10 матчей. У Головина – одно результативное действие.

    АПЛ. «Ливерпуль» сыграл вничью с «Манчестер Сити», Марез не реализовал пенальти.

    «Витесс» Слуцкого разгромил «Хераклес» – 4:0.

    «Спартак» вырвал победу над «Енисеем», Еременко дебютировал за москвичей.

    Зенит» победил «Краснодар» и оторвался на шесть очков.

    Игнатов – первый игрок 2000-го года рождения, который забил за «Спартак».

    У Моуринью самый высокий процент побед среди всех тренеров «МЮ».

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.10.2018 22:37
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