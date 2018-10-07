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    Какой вы футболист?

    У Моуринью самый высокий процент побед среди всех тренеров «МЮ»

    «Манчестер Юнайтед» в домашнем матче 8-го тура АПЛ обыграл «Ньюкасл» (3:2).

    Под руководством Жозе Моуринью «МЮ» выиграл 60,3% матчей. Это лучший показатель среди всех тренеров английской команды.

    Второе место занимает Алекс Фергюсон (60,1%), на третьей строчке – Эрнест Мэнгналл (54,1%).

    Источник: Skysports

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    07.10.2018 12:52
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 7 октября 2018, 17:40

      Ну да , только МЮ САФА в ЛЧ всегда играл, а МЮ маура в лиге европы играл, как говорится почувствуйте разницу! Весь прикол в том, что сейчас появились очень много новых сильных тренеров, а маур как тренировал 10 лет тому назад так и сейчас тренерует, прогресса нет, поэтому и футбол МЮ непонятен и слаб на фоне других команд.

      0
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      Рейтинг: +415

      uS_Number oNe 7 октября 2018, 15:19

      Особенный ))))

      -1
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      Рейтинг: +34

      kotwoodman 7 октября 2018, 14:02

      да.он такой.но лучше увольте.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 7 октября 2018, 13:48

      У САФ 1500 матчей у Маура 150 даже нет ! О каких процентах речь идет ?Эрнеста почти 4 сотни матчей , до этого показателя у Маура хорошо бы 50% осталось !

      1
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      Рейтинг: +551

      Denis SPb > XaXatyn 8 октября 2018, 14:36

      Поддерживаю!!! Бессмысленная статистика без указания общего числа матчей!!!

      0
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      Рейтинг: +2509

      panmon 7 октября 2018, 13:43

      Пора увольнять чтобы коэффициент не портил

      2
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 7 октября 2018, 13:10

      Даааааа

      0
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      Рейтинг: +260

      XoVoS 7 октября 2018, 13:10

      Алекс Фергюсон №1 в МЮ

      1
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