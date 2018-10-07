У Моуринью самый высокий процент побед среди всех тренеров «МЮ»

Ну да , только МЮ САФА в ЛЧ всегда играл, а МЮ маура в лиге европы играл, как говорится почувствуйте разницу! Весь прикол в том, что сейчас появились очень много новых сильных тренеров, а маур как тренировал 10 лет тому назад так и сейчас тренерует, прогресса нет, поэтому и футбол МЮ непонятен и слаб на фоне других команд.
«Манчестер Юнайтед» в домашнем матче 8-го тура АПЛ обыграл «Ньюкасл» (3:2).
Под руководством Жозе Моуринью «МЮ» выиграл 60,3% матчей. Это лучший показатель среди всех тренеров английской команды.
Второе место занимает Алекс Фергюсон (60,1%), на третьей строчке – Эрнест Мэнгналл (54,1%).
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— Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) 6 октября 2018 г.