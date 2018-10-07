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    РПЛ. «Зенит» победил «Краснодар» и оторвался на шесть очков

    В матче десятого тура чемпионата России «Зенит» на своем поле победил «Краснодар» – 2:1. На голы Артема Дзюбы и Роберта Мака гости смогли ответить лишь забитым мячом с пенальти в исполнении Павла Мамаева.

    Петербуржцы набрали 25 очков и оторвались от краснодарцев, которые идут вторыми в турнирной таблице, на шесть очков.

    Чемпионат России. РПЛ. 10-й тур

    Зенит (Санкт-Петербург) – Краснодар – 2:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Дзюба, 50; 2:0 – Мак, 65; 2:1 – Мамаев, 81 (с пенальти).

    Зенит: Лунев, Чернов, Нету, Иванович, Смольников, Мак, Кузяев, Паредес, Ерохин (Кокорин, 46), Дриусси, Дзюба (Маммана 89).

    Краснодар: Крицюк, Стоцкий, Спайич, Мартынович, Петров, Перейра (Куэва, 70), Каборе (Окриашвили, 77), Газинский, Классон, Вандерсон (Рамирес, 72), Мамаев.

    Удаления: нет – Петров, 86.

    Предупреждения: Кузяев, 17; Нету, 78; Иванович, 80; Паредес, 83 – Мартынович, 14; Стоцкий, 39; Газинсикй, 48; Классон, 90.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.10.2018 18:24
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    Комментарии69
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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb 8 октября 2018, 12:44

      Добавить нечего.Всё по делу.С победой!

      4
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 7 октября 2018, 23:59

      Краснодар в перво тайме произвёл приятное впечатление - команда хорошего уровня, во втором Зенит сыграл сыграл наконец в свой футбол, красивый матч !

      6
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 7 октября 2018, 22:57

      Зенит с победой! При в общем то равной борьбе сумели переломить ход поединка в свою сторону.

      13
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 7 октября 2018, 22:16

      Добротная получилась игра с хорошей борьбой и голевыми моментами.Горожане не сумели воспользоваться преимуществом ,которое у них было в первом тайме.Во втором Семак угадал с заменами.Да и настрой Зенита был совершенно другой.Кокорин уверенно набирает форму.Его выход и определил начало голевой серии питерцев.Оборона Краснодара сегодня не впечатлила.Мартынович провёл откровенно слабую игру.Да и впереди во втором тайме быки сумели обостриться лишь после замен.Но времени отыграться ,увы,не хватило...Питер с заслуженной победой!Краснодару не отчаиваться.У них неплохие перспективы на призовую тройку,да и реванш у Зенита весной не мешало бы взять...Удачи!

      6
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      Рейтинг: +799

      амани 7 октября 2018, 21:53

      сегодня был хороший футбол.....Краснодар не много подсел в конце.....игра понравилась

      4
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      Рейтинг: +1230

      Grey33 7 октября 2018, 20:28

      Уф, только приехал... Это было круто!
      Семак доказал, что умеет распределять силы на дистанции, правильно расставлять приоритеты и добиваться стопроцентного результата.
      Ключевой матч в первой части сезона выигран. С Победой, Питер!

      12
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Grey33 7 октября 2018, 20:33

      Я так понял ты был на стадионе. Как там в эту погоду было приемлемо по температуре. Уже меньше времени занимает проход на матч и выход, как с транспортом ? Возможно на игру с "Бордо" приедет приятель из Таллина.

      6
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      Рейтинг: +1230

      Grey33 > Рубик Докоян 7 октября 2018, 20:58

      Офигенно было. Тепло и сухо. Где-то +16 на верхнем ярусе. Проход перед самым началом (мы поднялись в сектор на 5-й минуте) занял минут 15 в очереди. Ну и минут 15 пока обойдёшь стадион от Новокрестовской. Короче, если приехать за 45 минут, успеешь железно. На Бордо очередь будет поменьше, сегодня почти аншлаг был.

      6
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Grey33 7 октября 2018, 21:02

      Понял. Большое спасибо !

      6
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Grey33 7 октября 2018, 22:32

      Ещё к тебе вопрос по билетам, с покупкой по интернету приятель пролетел. На каких-то аферистов московских нарвались. Я дозвонился на Добролюбова и там подсказали как это сделать, но что-то там ребята не догоняют. У нас в офисе Зенита можно купить по паспорту или просто за деньги два билета без проблем как раньше. Билеты ещё где-то можно купить по ближе ? Я у метро Московская живу.

      3
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      Рейтинг: +1230

      Grey33 > Рубик Докоян 7 октября 2018, 22:35

      Слушай, у меня сын покупает в инете без проблем. Только принтер нужен хороший, что бы штрих-код считывался. А ещё по-моему, перед матчем можно купить в кассах перед стадионом, но лучше уточни, я сам там не покупал.

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Grey33 7 октября 2018, 22:38

      Да в том-то и дело, что у меня нет принтера, да и в интернете я чайник. Напишу ему, чтобы его сын там подсуетился, он в этом деле шарит.

      4
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      Рейтинг: +1230

      Grey33 > Рубик Докоян 7 октября 2018, 22:45

      Да, так проще будет.

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Grey33 7 октября 2018, 22:48

      Спасибо тебе за помощь.

      5
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      Рейтинг: +12

      Кирилл75 > Рубик Докоян 8 октября 2018, 10:46

      Печатать необязательно. Я прохожу по штрих-коду со смартфона.

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Кирилл75 8 октября 2018, 10:50

      Да я в этих делах чайник и у меня телефон-раскладушка. Не знаю как у приятеля в Таллине. Тем более не пользуюсь карточками у меня их просто нет. Пусть его сын там всё сделает, он в этих делах дока. Там первоначально ребята тупить начали, об этом тут не напишешь.

      2
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      Рейтинг: +2087

      upiter622 7 октября 2018, 19:56

      Счет по игре!
      Краснодар первый тайм неплохо играл,я даже разволновался за Зенит!

      5
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 7 октября 2018, 19:29

      Игра за 6 очков удалась, обыгран ближайший преследователь, но по отдельным игрокам, особенно крайним защитникам вопросы есть, как и по командным действия в концовке матча. Даже в большинстве играя, мяч не держим, теряем или обрезы делаем, пытаясь обвести нескольких игроков индивидуально, а не отыгравшись в пас с партнёром. На разборе тренерский штаб с этим разберётся и про анализирует игру. Молодцы, что после блеклой игры с " Анжи" и "Славией" уже было на что смотреть в матче с " Краснодаром".

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 7 октября 2018, 18:59

      Как можно было давать пенальти, если рука у Ивановича была прижата к полю? Он на нее опирался и не мог убрать. Такие пенальти даже начинающие свистуны не дают, поскольку есть рекомендации ФИФА.

      5
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      Рейтинг: +11239

      knikos > prezent2017 7 октября 2018, 19:10

      Странность тут в чём ? От руки Ивановича мяч пошёл в сторону ворот , Лунёв отбил и тут же кто-то из быков ударил по воротам через себя , но выше ворот , т.е. "потерпевшая" сторона продолжила атаку !!! И имела момент забить гол , а судья свистнул пеналь ... ??? В мире после таких продолжений атаки , как правило уже не свистят , но ... только не у нас ...

      9
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > knikos 7 октября 2018, 21:11

      Думаешь судье за его "художества" перепадет? Вряд-ли, скорее премию выпишут сверх той, что уже обеспечил торгаш.

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      Рейтинг: +4900

      neveldomha > knikos 8 октября 2018, 13:15

      Можно даже больше сказать, судя по траектории мяча и силе паса никто из набегающих краснодарцев к мячу не успевал. По сути рука Ивановича оказалась спасением для Краснодара.

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      Рейтинг: +18968

      zico2205 7 октября 2018, 18:58

      Семак чемпионство не упустит....

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