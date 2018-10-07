РПЛ. «Зенит» победил «Краснодар» и оторвался на шесть очков

В матче десятого тура чемпионата России «Зенит» на своем поле победил «Краснодар» – 2:1. На голы Артема Дзюбы и Роберта Мака гости смогли ответить лишь забитым мячом с пенальти в исполнении Павла Мамаева.

Петербуржцы набрали 25 очков и оторвались от краснодарцев, которые идут вторыми в турнирной таблице, на шесть очков.

Чемпионат России. РПЛ. 10-й тур

Зенит (Санкт-Петербург) – Краснодар – 2:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Дзюба, 50; 2:0 – Мак, 65; 2:1 – Мамаев, 81 (с пенальти).

Зенит: Лунев, Чернов, Нету, Иванович, Смольников, Мак, Кузяев, Паредес, Ерохин (Кокорин, 46), Дриусси, Дзюба (Маммана 89).

Краснодар: Крицюк, Стоцкий, Спайич, Мартынович, Петров, Перейра (Куэва, 70), Каборе (Окриашвили, 77), Газинский, Классон, Вандерсон (Рамирес, 72), Мамаев.

Удаления: нет – Петров, 86.

Предупреждения: Кузяев, 17; Нету, 78; Иванович, 80; Паредес, 83 – Мартынович, 14; Стоцкий, 39; Газинсикй, 48; Классон, 90.

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