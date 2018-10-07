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    РПЛ. «Спартак» вырвал победу над «Енисеем», Еременко дебютировал за москвичей

    «Спартак» обыграл «Енисей» в матче 10-го тура РПЛ со счетом 3:2. На 63-й минуте встречи на поле в составе москвичей появился полузащитник Роман Еременко. Это дебютная игра хавбека за красно-белых и первая после двухлетней дисквалификации.

    Чемпионат России. РПЛ. 10-й тур

    Енисей (Красноярск) – Спартак (Москва) – 2:3 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Игнатов, 47; 1:1 – Дугалич, 51; 1:2 – Зе Луиш (с пенальти), 59; 2:2 – Кичин (с пенальти), 69; 2:3 – Тимофеев, 90+3.

    «Енисей»: Филиппов, Занев, Кичин, Дугалич, Ятченко, Зотов, Фатуллаев, Огуде, Саркисов (Гавазай, 90), Бодул, Комолов.

    «Спартак»: Максименко, Комбаров, Джикия, Боккетти, Рассказов, Игнатов (Тимофеев, 76), Фернандо, Зобнин, Ханни (Еременко, 63), Ломовицкий (Адриано, 81), Зе Луиш.

    Предупреждения: Занев, 14; Дугалич, 59; Ятченко, 61; Фатуллаев, 80 – Ломовицкий, 18; Зе Луиш, 45+1; Боккетти, 69.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Роман Еременко вернулся! Он сыграл впервые с октября 2016 года

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.10.2018 13:26
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    Комментарии86
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      Рейтинг: +434

      ramos6548 8 октября 2018, 18:08

      Команда выдала очень хороший матч... можно было конечно еще в 1 тайме снять все вопросы о победителе, но так... с надрывом и нервом нам даже лучше.
      Особенно радуют игроки из молодежки. Потихоньку выращиваем смену.

      0
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      Рейтинг: +131

      Spiridonovich 7 октября 2018, 22:12

      От Карреры требуют результата и немедленно. А ведь по существу ему приходится в ходе чемпионата создавать новую команду, притом почти половина команды это вчерашние юниоры, не имеющие никакого опыта игры в высшей лиге. И этот большой тренер и Человек справляется с этой труднейшей задачей. Недалеко то время, когда Спартак серьёзно включится в гонку за чемпионство и тогда могут померкнуть гениальные тренеры 21 века.

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      Рейтинг: +883

      Spartak №1 7 октября 2018, 19:25

      на Спартак все настраиваются. Самый самый раздражитель всех клубов это Спартак. и в гостьевых матчах Спартак собирает на трибунах больще чем другие на своем поле. Вот и Енисею захотелось. но Спартак на то и Спартак Спасибо за победу!!!

      4
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      Рейтинг: +26808

      slavutiq70 > Spartak №1 7 октября 2018, 23:01

      Такая учесть....на Спартак всегда настраивались по особому....лучше соседям по турнирной таблицы проиграю но со Спартаком будут биться из последних сил....

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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 7 октября 2018, 16:53

      Сложный получился матч.После еврокубка и перелёта было видно что парни немного не в себе,уставшие.Поэтому то и радует то,что они нашли в себе силы добороться до последней минуты и взять своё законное...Енисей оставил приятное впечатление(если бы только не грубили слишком при прессинге).Видно что сибиряки классом уступают москвичам,но за счёт самоотдачи и упорства они создали несколько неприятных моментов и сумели сравнять счёт.С такой игрой им обязательно повезёт в дальнейших матчах с лидерами.Удачи!Спартаку же не терять победного настроения.Ждём побед!Вперёд Спартак!!!

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      Рейтинг: +818

      Serjio82 7 октября 2018, 15:46

      с победой!

      4
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      Рейтинг: +8590

      vashinin 7 октября 2018, 15:33

      с победой, братва!

      5
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 7 октября 2018, 15:26

      Первй раз повезло

      4
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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 7 октября 2018, 15:19

      Без валидола мы не можем! Тяжёлая игра. Перелёт + испанцы в четверг + раннее начало. Молодцы! Чуть-чуть не повезло в концовке в Москве, зато здесь удача повернулась к нам лицом. Всех красно-белых с победой!

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      Рейтинг: +22976

      Blossiya 7 октября 2018, 15:19

      Играем через два дня, долгий перелет и побеждаем!
      Спартак, с победой! Каррера, держись!
      Рискуй, верь, наигрывай, вселяй уверенность в мальчишек из академии Спартака!

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      Рейтинг: +100912

      zigbert 7 октября 2018, 15:15

      С долгожданной победой! Молодцы проявили характер ,играли до последней минуты. Больше всего не понравились неуверенные действия в обороне. Максименко явно нервничал. Еременко оставил хорошее впечатление ,хотя провел на поле совсем мало времени. Чувствуется что все свои качества он не растерял.

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