РПЛ. «Спартак» вырвал победу над «Енисеем», Еременко дебютировал за москвичей

«Спартак» обыграл «Енисей» в матче 10-го тура РПЛ со счетом 3:2. На 63-й минуте встречи на поле в составе москвичей появился полузащитник Роман Еременко. Это дебютная игра хавбека за красно-белых и первая после двухлетней дисквалификации.

Чемпионат России. РПЛ. 10-й тур

Енисей (Красноярск) – Спартак (Москва) – 2:3 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Игнатов, 47; 1:1 – Дугалич, 51; 1:2 – Зе Луиш (с пенальти), 59; 2:2 – Кичин (с пенальти), 69; 2:3 – Тимофеев, 90+3.

«Енисей»: Филиппов, Занев, Кичин, Дугалич, Ятченко, Зотов, Фатуллаев, Огуде, Саркисов (Гавазай, 90), Бодул, Комолов.

«Спартак»: Максименко, Комбаров, Джикия, Боккетти, Рассказов, Игнатов (Тимофеев, 76), Фернандо, Зобнин, Ханни (Еременко, 63), Ломовицкий (Адриано, 81), Зе Луиш.

Предупреждения: Занев, 14; Дугалич, 59; Ятченко, 61; Фатуллаев, 80 – Ломовицкий, 18; Зе Луиш, 45+1; Боккетти, 69.

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Роман Еременко вернулся! Он сыграл впервые с октября 2016 года