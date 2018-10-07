РПЛ. ЦСКА в большинстве проиграл «Локомотиву», Хеведес забил дебютный гол

В матче 10-го тура РПЛ ЦСКА на «ВЭБ Арене» проиграл «Локомотиву» – 0:1. Единственный гол забил Бенедикт Хеведес, отметившийся дебютным мячом за железнодорожников.

ЦСКА расположился на шестом месте в турнирной таблице, «Локомотив» – седьмой.

Чемпионат России. РПЛ. 10-й тур

ЦСКА (Москва) – Локомотив (Москва) – 0:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 0:1 – Хеведес, 88.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Бекао, Чернов, Набабкин (Ефремов, 90+1), Ахметов (Жамалетдинов, 82), Бийол (Сигурдссон, 71), Дзагоев, Влашич, Обляков, Чалов.

«Локомотив»: Гилерме, Игнатьев, Чорлука, Керквелия, Хеведес, Крыховяк, Денисов, Баринов, Ал. Миранчук (Тарасов, 90+3), Фернандеш, Эдер.

Предупреждения: Обляков, 27; Бийол, 53; Чернов, 84 – Эдер, 56; Чорлука, 66; Крыховяк, 71.

Удаление: нет – Эдер, 65.

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