РПЛ. ЦСКА в большинстве проиграл «Локомотиву», Хеведес забил дебютный гол

Думается, что требуется срочно вернуть эпитет гениальный и тренер 21 века Слуцкому. А Гончаренко тренер молодой, хотя и подающий надежды. Возможно, когда нибудь и выиграет чемпионат, а сейчас третий год команда на вторых ролях. Нет Слуцкого и не кому организовывать победы в чемпионате.
В матче 10-го тура РПЛ ЦСКА на «ВЭБ Арене» проиграл «Локомотиву» – 0:1. Единственный гол забил Бенедикт Хеведес, отметившийся дебютным мячом за железнодорожников.
ЦСКА расположился на шестом месте в турнирной таблице, «Локомотив» – седьмой.
Чемпионат России. РПЛ. 10-й тур
ЦСКА (Москва) – Локомотив (Москва) – 0:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция
Гол: 0:1 – Хеведес, 88.
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Бекао, Чернов, Набабкин (Ефремов, 90+1), Ахметов (Жамалетдинов, 82), Бийол (Сигурдссон, 71), Дзагоев, Влашич, Обляков, Чалов.
«Локомотив»: Гилерме, Игнатьев, Чорлука, Керквелия, Хеведес, Крыховяк, Денисов, Баринов, Ал. Миранчук (Тарасов, 90+3), Фернандеш, Эдер.
Предупреждения: Обляков, 27; Бийол, 53; Чернов, 84 – Эдер, 56; Чорлука, 66; Крыховяк, 71.
Удаление: нет – Эдер, 65.