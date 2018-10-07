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    РПЛ. ЦСКА в большинстве проиграл «Локомотиву», Хеведес забил дебютный гол

    В матче 10-го тура РПЛ ЦСКА на «ВЭБ Арене» проиграл «Локомотиву» – 0:1. Единственный гол забил Бенедикт Хеведес, отметившийся дебютным мячом за железнодорожников.

    ЦСКА расположился на шестом месте в турнирной таблице, «Локомотив» – седьмой.

    Чемпионат России. РПЛ. 10-й тур

    ЦСКА (Москва) – Локомотив (Москва) – 0:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Гол: 0:1 – Хеведес, 88.

    ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Бекао, Чернов, Набабкин (Ефремов, 90+1), Ахметов (Жамалетдинов, 82), Бийол (Сигурдссон, 71), Дзагоев, Влашич, Обляков, Чалов.

    «Локомотив»: Гилерме, Игнатьев, Чорлука, Керквелия, Хеведес, Крыховяк, Денисов, Баринов, Ал. Миранчук (Тарасов, 90+3), Фернандеш, Эдер.

    Предупреждения: Обляков, 27; Бийол, 53; Чернов, 84 – Эдер, 56; Чорлука, 66; Крыховяк, 71.

    Удаление: нет – Эдер, 65.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.10.2018 20:51
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    Комментарии170
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      Рейтинг: +131

      Spiridonovich 8 октября 2018, 10:39

      Думается, что требуется срочно вернуть эпитет гениальный и тренер 21 века Слуцкому. А Гончаренко тренер молодой, хотя и подающий надежды. Возможно, когда нибудь и выиграет чемпионат, а сейчас третий год команда на вторых ролях. Нет Слуцкого и не кому организовывать победы в чемпионате.

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      Рейтинг: +1290

      AHTUNGBOL 8 октября 2018, 08:41

      Тут по сути даже спорить не о чем, после еврокубков, Гончаренко сложно было перенастроить команду с Реала на Локо, зато Семину труда не составило напихать команде после поражения на победу с ЦСКА...

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      Рейтинг: +1306

      Артурка32 8 октября 2018, 08:29

      Бедаааа..

      0
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      Рейтинг: +180

      Футурист 8 октября 2018, 08:10

      Команда у армейцев молодая, состав сильно обновлен, поэтому ничего страшного, что проиграли, тем более, что играли гораздо лучше, чем ЛОКО, который выставил Автобус, словно ЦСКА против Реала о чем и говорит процент владения во втором тайме..поэтому сказать, что ЛОКО был сильнее язык не повернется..Как и спартак, за счет стандартов сделали результат..а у армейцев есть еще кубок страны, хорошие шансы в ЛЧ или как минимум в ЛЕ, поэтому все нарядно довольно таки) не стоит унывать!)

      -2
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      Рейтинг: +28706

      silver29 > Футурист 8 октября 2018, 08:17

      Какой "автобус" ? Ты матч то хоть смотрел? Тогда отчет почитай, моментов у локо было поболее коней и выиграли они по делу.

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      Рейтинг: +180

      Футурист > silver29 8 октября 2018, 08:18

      посмотри просто статистику на майскоре, процент владения второй тайм 75 на 25 ..нет не автобус..

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      Рейтинг: +180

      Футурист > silver29 8 октября 2018, 08:20

      просто убегали в контру, зарабатывали стандарт, в моменте с незасчитанным голом - угловой, в моменте с засчитанным -угловой. или ты считаешь Локо давил всю игру, цска даж из штрафной выйти не мог?? о каком преимуществе речь то?? у них мяч то не держался

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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik > Футурист 8 октября 2018, 09:19

      Ты наверное не заметил, что ЛОКО во втором тайме в меньшинстве играл! Вот и всё твоё ВЛАДЕНИЕ 75 на 25!!!

      2
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 8 октября 2018, 08:09

      Просто качели. То вверх, то вниз. Паровоз хуже всех выступил в евротуре, зато "обул" победителя Реала.
      Если вспомнить единственное поражение Зенита, и последнее поражения динамиков, то - чемпионат обещает быть "Непредсказуемым".

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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik > +50/-50 8 октября 2018, 09:23

      Справедливости ради нужно признать, что ЦСКА обыграл дубль Реала!!! На Сантьяго Бернабеу всё будет плачевно для армейцев! Ни коим образом не желаю поражения ЦСКА, но это реальность!

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      Рейтинг: +3609

      александр п > +50/-50 8 октября 2018, 09:24

      Не смотрите только на результаты,смотрите на игру.Если есть игра результат придёт.Наберут форму Смолов,Фарфан,Крыховяк и Локо прибавит в ЛЧ, а ЦСКА там ловить нечего,но в ЛЕ обязаны проходить.

      0
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      Рейтинг: +3609

      александр п > Fan Loko mik 8 октября 2018, 09:25

      Там и в Риме ничего хорошего не ждёт.

      0
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      Рейтинг: +169

      TY13R 8 октября 2018, 07:03

      Надо глянуть обзор, а то такой кипеш из-за судейства прям разошёлся)))

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      Рейтинг: +150

      Dimasax74 8 октября 2018, 06:59

      Наконец то Палычу повезло

      0
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      Рейтинг: +825

      Etiainen 8 октября 2018, 06:43

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      ЦСКА сосать!!!!))))

      -4
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 8 октября 2018, 05:47

      Кто-то помнится, недавно писал что Хёведес,как игрок ху..ня, особенно красноречивы были болельщики той команды, которой забил Бенедиктус.

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      Рейтинг: +762

      sprint5 8 октября 2018, 05:22

      у Генича в репортаже только был Семин а не игра

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