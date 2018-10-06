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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Адвокаты Майорги ищут девушку, в 2005 году обвинившую Роналду в изнасиловании

    Кэтрин Майорга и ее адвокаты ведут работы с целью защиты прав и чести девушки. Американка обвиняет атакующего игрока «Ювентуса» Криштиану Роналду в изнасиловании.

    В частности, юристы Майорги ищут девушку, которая сообщила об аналогичном преступлении португальца в 2005 году. Адвокаты надеются объединить дела с целью большего наказания для футболиста.

    Роналду, в свою очередь, также нанял адвоката с опытом защиты доброго имени спортсменов и актеров.

    Роналду обвиняют в изнасиловании. Что об этом известно

    Источник: The Sun

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    06.10.2018 06:18
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1338

      САНЁК17 6 октября 2018, 21:08

      Скоро Шейк присоединится,мля меня Роналду раком изнасиловал тогда он в анал попал))))

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      Рейтинг: +2509

      panmon 6 октября 2018, 11:46

      Я сам видел как он это делал в 1963! Возьмите меня в свидетели
      Бред да и только...

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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 6 октября 2018, 10:22

      Классно живут люди. Прошло сто лет и вдруг... опаньки, меня же насиловал Сам Рональдо. (Тогда у него Кубков не было, ну что с него взять).

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