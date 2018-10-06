Адвокаты Майорги ищут девушку, в 2005 году обвинившую Роналду в изнасиловании

Скоро Шейк присоединится,мля меня Роналду раком изнасиловал тогда он в анал попал))))
Кэтрин Майорга и ее адвокаты ведут работы с целью защиты прав и чести девушки. Американка обвиняет атакующего игрока «Ювентуса» Криштиану Роналду в изнасиловании.
В частности, юристы Майорги ищут девушку, которая сообщила об аналогичном преступлении португальца в 2005 году. Адвокаты надеются объединить дела с целью большего наказания для футболиста.
Роналду, в свою очередь, также нанял адвоката с опытом защиты доброго имени спортсменов и актеров.
Роналду обвиняют в изнасиловании. Что об этом известно