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  • Адвокаты Майорги ищут девушку, в 2005 году обвинившую Роналду в изнасиловании

Адвокаты Майорги ищут девушку, в 2005 году обвинившую Роналду в изнасиловании

6 октября 2018, 06:18
3

Кэтрин Майорга и ее адвокаты ведут работы с целью защиты прав и чести девушки. Американка обвиняет атакующего игрока «Ювентуса» Криштиану Роналду в изнасиловании.

В частности, юристы Майорги ищут девушку, которая сообщила об аналогичном преступлении португальца в 2005 году. Адвокаты надеются объединить дела с целью большего наказания для футболиста.

Роналду, в свою очередь, также нанял адвоката с опытом защиты доброго имени спортсменов и актеров.

Роналду обвиняют в изнасиловании. Что об этом известно

Источник: The Sun
Италия. Серия А Ювентус Роналду Криштиану
Комментарии (3)
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+50/-50
1538810553
Классно живут люди. Прошло сто лет и вдруг... опаньки, меня же насиловал Сам Рональдо. (Тогда у него Кубков не было, ну что с него взять).
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panmon
1538815608
Я сам видел как он это делал в 1963! Возьмите меня в свидетели Бред да и только...
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САНЁК17
1538849285
Скоро Шейк присоединится,мля меня Роналду раком изнасиловал тогда он в анал попал))))
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