Адвокаты Майорги ищут девушку, в 2005 году обвинившую Роналду в изнасиловании

Кэтрин Майорга и ее адвокаты ведут работы с целью защиты прав и чести девушки. Американка обвиняет атакующего игрока «Ювентуса» Криштиану Роналду в изнасиловании.

В частности, юристы Майорги ищут девушку, которая сообщила об аналогичном преступлении португальца в 2005 году. Адвокаты надеются объединить дела с целью большего наказания для футболиста.

Роналду, в свою очередь, также нанял адвоката с опытом защиты доброго имени спортсменов и актеров.

Роналду обвиняют в изнасиловании. Что об этом известно