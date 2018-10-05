Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Роналду нанял бывшего адвоката Ди Каприо, Тайсона и семьи Майкла Джексона

    Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду обратился за помощью к известному адвокату Дэвиду Чесноффу. Этот юрист специализируется на ведении дел звездных личностей из мира спорта и шоу-бизнеса.

    В разное время Чеснофф представлял интересы баскетболиста Шакила О’Нила, боксера Майка Тайсона, теннисиста Андре Агасси, певца Бруно Марса, актера Леонардо Ди Каприо, светской львицы Пэрис Хилтон, актера и певца Джейми Фокса и семьи Майкла Джексона.

    Юридическая фирма Chesnoff & Schonfeld также специализируется на делах о клевете. Чеснофф известен как один из ведущих юристов в сфере экспертиз.

    Ранее американка Кэтрин Майорга обвинила Роналду в изнасиловании, которому он подверг ее в Лас-Вегасе в 2009 году.

    Роналду обвиняют в изнасиловании. Что об этом известно

    Источник: AS

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.10.2018 18:59
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +382

      Усы Газаева 5 октября 2018, 20:26

      Походу будет серьезный судебный процесс . Помнится когда Шарапову обвинили в допинге , то с ней быстро разорвали контракты и дисквалифицировали , а тут то дело посерьезней будет .

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1307

      21082014 5 октября 2018, 19:43

      удачи Рону в этом нелегком,но праведном деле!

      5
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11