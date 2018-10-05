Роналду нанял бывшего адвоката Ди Каприо, Тайсона и семьи Майкла Джексона

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду обратился за помощью к известному адвокату Дэвиду Чесноффу. Этот юрист специализируется на ведении дел звездных личностей из мира спорта и шоу-бизнеса.

В разное время Чеснофф представлял интересы баскетболиста Шакила О’Нила, боксера Майка Тайсона, теннисиста Андре Агасси, певца Бруно Марса, актера Леонардо Ди Каприо, светской львицы Пэрис Хилтон, актера и певца Джейми Фокса и семьи Майкла Джексона.

Юридическая фирма Chesnoff & Schonfeld также специализируется на делах о клевете. Чеснофф известен как один из ведущих юристов в сфере экспертиз.

Ранее американка Кэтрин Майорга обвинила Роналду в изнасиловании, которому он подверг ее в Лас-Вегасе в 2009 году.

Роналду обвиняют в изнасиловании. Что об этом известно