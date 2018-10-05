Перес заверил Лопетеги, что не будет увольнять его в ближайшее время

Президент «Реала» Флорентино Перес провел встречу с главным тренером команды Хуленом Лопетеги.

В личном разговоре Перес заверил специалиста, что его работа находится в безопасности, и на данный момент президент не планирует принимать какого-либо решения относительно будущего тренера. Перес дал понять Лопетеги, что результаты «Реала» не были достаточно хорошими, но он не будет принимать поспешного решения спустя всего два месяца с начала сезона.

Также в пользу Лопетеги говорят проблемы, с которыми столкнулась в Примере и «Барселона».

В последних трех матчах во всех турнирах мадридцы не одержали ни одной победы и не забили ни одного гола. Ранее сообщалось, что Перес под давлением других членов совета директоров клуба может уволить тренера, если «Реал» не обыграет «Алавес» в матче восьмого тура чемпионата Испании.