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Перес заверил Лопетеги, что не будет увольнять его в ближайшее время

5 октября 2018, 16:14
2

Президент «Реала» Флорентино Перес провел встречу с главным тренером команды Хуленом Лопетеги.

В личном разговоре Перес заверил специалиста, что его работа находится в безопасности, и на данный момент президент не планирует принимать какого-либо решения относительно будущего тренера. Перес дал понять Лопетеги, что результаты «Реала» не были достаточно хорошими, но он не будет принимать поспешного решения спустя всего два месяца с начала сезона.

Также в пользу Лопетеги говорят проблемы, с которыми столкнулась в Примере и «Барселона».

В последних трех матчах во всех турнирах мадридцы не одержали ни одной победы и не забили ни одного гола. Ранее сообщалось, что Перес под давлением других членов совета директоров клуба может уволить тренера, если «Реал» не обыграет «Алавес» в матче восьмого тура чемпионата Испании.

Источник: Tribalfootball
Испания. Примера Реал Лопетеги Хулен Перес Флорентино
Комментарии (2)
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серега кашин
1538751448
сделал одолжение
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DeStar
1538753010
Я надеюст «ближайшее время» это он о сегодняшнем дне ? А завтра уволит ?
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