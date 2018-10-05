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    Какой вы футболист?

    Перес заверил Лопетеги, что не будет увольнять его в ближайшее время

    Президент «Реала» Флорентино Перес провел встречу с главным тренером команды Хуленом Лопетеги.

    В личном разговоре Перес заверил специалиста, что его работа находится в безопасности, и на данный момент президент не планирует принимать какого-либо решения относительно будущего тренера. Перес дал понять Лопетеги, что результаты «Реала» не были достаточно хорошими, но он не будет принимать поспешного решения спустя всего два месяца с начала сезона.

    Также в пользу Лопетеги говорят проблемы, с которыми столкнулась в Примере и «Барселона».

    В последних трех матчах во всех турнирах мадридцы не одержали ни одной победы и не забили ни одного гола. Ранее сообщалось, что Перес под давлением других членов совета директоров клуба может уволить тренера, если «Реал» не обыграет «Алавес» в матче восьмого тура чемпионата Испании.

    Источник: Tribalfootball

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    05.10.2018 16:14
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +12395

      DeStar 5 октября 2018, 18:23

      Я надеюст «ближайшее время» это он о сегодняшнем дне ? А завтра уволит ?

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      Рейтинг: +7550

      серега кашин 5 октября 2018, 17:57

      сделал одолжение

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