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  • Руководство «Крыльев Советов»: «Задача Божовича – 12-е место и выше»

Руководство «Крыльев Советов»: «Задача Божовича – 12-е место и выше»

5 октября 2018, 15:31
6

Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Шляхтин рассказал, какие задачи клубное руководство поставило перед новым главным тренером Миодрагом Божовичем.

Черногорский специалист возглавил самарцев сегодня после отставки Андрея Тихонова.

«Остановились на его кандидатуре, потому что хороший специалист. Есть результат во всех российских клубах: тот же тульский «Арсенал», тот же «Ростов». Русскоговорящий тренер, хорошо адаптированный к российской реальности.

О результатах сейчас рано говорить, но цель – не стыки и не зона вылета. Задача-минимум – 12-е место и выше», – сказал Шляхтин.

В девяти турах «Крылья Советов» набрали семь очков и занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Божович Миодраг
Комментарии (6)
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APchelov
1538743164
Не думаю, что он лучше Тихонова
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Britan
1538745036
Не не... Божович - тренер. Тихонов - футболист, хоть и хороший, но...
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омск55
1538748827
Только не в этот раз ФНЛ вас ждёт
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Рубик Докоян
1538758685
Состав есть у "КС" для того, чтобы Божович смог с ними закрепиться в РПЛ.
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zigbert
1538829040
Задача озвучена ,теперь ее придется выполнять.
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