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    Руководство «Крыльев Советов»: «Задача Божовича – 12-е место и выше»

    Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Шляхтин рассказал, какие задачи клубное руководство поставило перед новым главным тренером Миодрагом Божовичем.

    Черногорский специалист возглавил самарцев сегодня после отставки Андрея Тихонова.

    «Остановились на его кандидатуре, потому что хороший специалист. Есть результат во всех российских клубах: тот же тульский «Арсенал», тот же «Ростов». Русскоговорящий тренер, хорошо адаптированный к российской реальности.

    О результатах сейчас рано говорить, но цель – не стыки и не зона вылета. Задача-минимум – 12-е место и выше», – сказал Шляхтин.

    В девяти турах «Крылья Советов» набрали семь очков и занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ.

    Источник: Р-Спорт

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    05.10.2018 15:31
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100911

      zigbert 6 октября 2018, 15:30

      Задача озвучена ,теперь ее придется выполнять.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 5 октября 2018, 19:58

      Состав есть у "КС" для того, чтобы Божович смог с ними закрепиться в РПЛ.

      2
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      Рейтинг: +1236

      омск55 5 октября 2018, 17:13

      Только не в этот раз ФНЛ вас ждёт

      -1
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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k > омск55 5 октября 2018, 19:47

      в твоих мечтах друг!

      1
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      Рейтинг: +761

      martin gore 5 октября 2018, 16:10

      Не не... Божович - тренер. Тихонов - футболист, хоть и хороший, но...

      0
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 5 октября 2018, 15:39

      Не думаю, что он лучше Тихонова

      0
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