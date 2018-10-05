Руководство «Крыльев Советов»: «Задача Божовича – 12-е место и выше»

Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Шляхтин рассказал, какие задачи клубное руководство поставило перед новым главным тренером Миодрагом Божовичем.

Черногорский специалист возглавил самарцев сегодня после отставки Андрея Тихонова.

«Остановились на его кандидатуре, потому что хороший специалист. Есть результат во всех российских клубах: тот же тульский «Арсенал», тот же «Ростов». Русскоговорящий тренер, хорошо адаптированный к российской реальности.

О результатах сейчас рано говорить, но цель – не стыки и не зона вылета. Задача-минимум – 12-е место и выше», – сказал Шляхтин.

В девяти турах «Крылья Советов» набрали семь очков и занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ.