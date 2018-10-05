Акции «Ювентуса» упали более чем на 5% после обвинений Роналду в изнасиловании

«Я категорически отрицаю обвинения, выдвинутые против меня. Изнасилование является отвратительным преступлением, которое противоречит всему, во что я верю. Я твёрдо намерен очистить своё имя. Отказываюсь предоставлять СМИ зрелищные поводы, а также потакать людям, которые стремятся получить популярность за мой счёт. Чистая совесть позволит мне спокойно ожидать результатов расследования», — написал Роналду на странице в «Твиттере».
Цена акций «Ювентуса» упала более чем на 5 процентов после обвинений в изнасиловании нападающего команды Криштиану Роналду.
Стоимость акций туринцев на Borsa Italiana сегодня в 11:00 по среднеевропейскому времени упала до 1,25 евро, что на 5,77 процента меньше. При этом рынок снизился на 0,93 процента.
Резкий спад отмечается со вторника, когда акции достигли цены 1,45 евро, что резко контрастирует с их взлетом после прихода Роналду в «Ювентус» в июле.
Роналду обвиняют в изнасиловании. Что об этом известно