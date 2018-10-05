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  • Акции «Ювентуса» упали более чем на 5% после обвинений Роналду в изнасиловании

Акции «Ювентуса» упали более чем на 5% после обвинений Роналду в изнасиловании

5 октября 2018, 15:13
18

Цена акций «Ювентуса» упала более чем на 5 процентов после обвинений в изнасиловании нападающего команды Криштиану Роналду.

Стоимость акций туринцев на Borsa Italiana сегодня в 11:00 по среднеевропейскому времени упала до 1,25 евро, что на 5,77 процента меньше. При этом рынок снизился на 0,93 процента.

Резкий спад отмечается со вторника, когда акции достигли цены 1,45 евро, что резко контрастирует с их взлетом после прихода Роналду в «Ювентус» в июле.

Роналду обвиняют в изнасиловании. Что об этом известно

Источник: Football Italia
Италия. Серия А Ювентус Роналду Криштиану
Комментарии (18)
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dinar7777dinar
1538741744
придурошную нобелевскую премию вручили борцам за сексуальные насилия. так что это дырявая американка получит от кристины бабла !
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panmon
1538742387
Сразу становиться понятно что будущее за домами с куклами... Фактически спустя 9 лет можно сказать что угодно и никаких доказательств не найти. Главное иметь фотографию где девушка рядом с парнем! Причем черным/транс девушкам скидки от полиции - дела рассматриваются вне очереди и +1 год к сроку
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MaxRnD
1538743520
Не успела шалава от оргазма отойти, а акции Юве уже вниз пошли )) Боюсь предположить, что начнётся, если вдруг оголодает ?
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simoron81
1538745381
да согласен решила прославиться
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Mazai-NN
1538746544
А нам похрен....
Ответить
МВС
1538759706
Скоро проблема будет улажена и акции снова вернутся на исходные позиции,а может,ещё и взлетят в цене.
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ItalianFootball
1538809627
Дело рук Интера)
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zigbert
1538828789
Скоро все встанет на место.
Ответить
k_p
1538895136
«Я категорически отрицаю обвинения, выдвинутые против меня. Изнасилование является отвратительным преступлением, которое противоречит всему, во что я верю. Я твёрдо намерен очистить своё имя. Отказываюсь предоставлять СМИ зрелищные поводы, а также потакать людям, которые стремятся получить популярность за мой счёт. Чистая совесть позволит мне спокойно ожидать результатов расследования», — написал Роналду на странице в «Твиттере».
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