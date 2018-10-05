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    Какой вы футболист?

    Акции «Ювентуса» упали более чем на 5% после обвинений Роналду в изнасиловании

    Цена акций «Ювентуса» упала более чем на 5 процентов после обвинений в изнасиловании нападающего команды Криштиану Роналду.

    Стоимость акций туринцев на Borsa Italiana сегодня в 11:00 по среднеевропейскому времени упала до 1,25 евро, что на 5,77 процента меньше. При этом рынок снизился на 0,93 процента.

    Резкий спад отмечается со вторника, когда акции достигли цены 1,45 евро, что резко контрастирует с их взлетом после прихода Роналду в «Ювентус» в июле.

    Роналду обвиняют в изнасиловании. Что об этом известно

    Источник: Football Italia

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    05.10.2018 15:13
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +10

      k_p 7 октября 2018, 09:52

      «Я категорически отрицаю обвинения, выдвинутые против меня. Изнасилование является отвратительным преступлением, которое противоречит всему, во что я верю. Я твёрдо намерен очистить своё имя. Отказываюсь предоставлять СМИ зрелищные поводы, а также потакать людям, которые стремятся получить популярность за мой счёт. Чистая совесть позволит мне спокойно ожидать результатов расследования», — написал Роналду на странице в «Твиттере».

      0
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      Рейтинг: +100911

      zigbert 6 октября 2018, 15:26

      Скоро все встанет на место.

      3
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 6 октября 2018, 10:07

      Дело рук Интера)

      0
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      Рейтинг: +1364

      МВС 5 октября 2018, 20:15

      Скоро проблема будет улажена и акции снова вернутся на исходные позиции,а может,ещё и взлетят в цене.

      2
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      Рейтинг: +5604

      Mazai-NN 5 октября 2018, 16:35

      А нам похрен....

      0
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      Рейтинг: +351

      simoron81 5 октября 2018, 16:16

      да согласен решила прославиться

      0
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      Рейтинг: +55015

      MaxRnD 5 октября 2018, 15:45

      Не успела шалава от оргазма отойти, а акции Юве уже вниз пошли ))
      Боюсь предположить, что начнётся, если вдруг оголодает ?

      2
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      Рейтинг: +2509

      panmon 5 октября 2018, 15:26

      Сразу становиться понятно что будущее за домами с куклами...
      Фактически спустя 9 лет можно сказать что угодно и никаких доказательств не найти. Главное иметь фотографию где девушка рядом с парнем!
      Причем черным/транс девушкам скидки от полиции - дела рассматриваются вне очереди и +1 год к сроку

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 5 октября 2018, 15:15

      придурошную нобелевскую премию вручили борцам за сексуальные насилия. так что это дырявая американка получит от кристины бабла !

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