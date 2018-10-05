Акции «Ювентуса» упали более чем на 5% после обвинений Роналду в изнасиловании

Цена акций «Ювентуса» упала более чем на 5 процентов после обвинений в изнасиловании нападающего команды Криштиану Роналду.

Стоимость акций туринцев на Borsa Italiana сегодня в 11:00 по среднеевропейскому времени упала до 1,25 евро, что на 5,77 процента меньше. При этом рынок снизился на 0,93 процента.

Резкий спад отмечается со вторника, когда акции достигли цены 1,45 евро, что резко контрастирует с их взлетом после прихода Роналду в «Ювентус» в июле.

Роналду обвиняют в изнасиловании. Что об этом известно