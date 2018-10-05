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    Какой вы футболист?

    EA Sports – о Роналду: «Наши послы должны вести себя в соответствии с ценностям компании»

    В компании EA Sports, выпускающей футбольный симулятор FIFA, следят за ситуацией с обвинением форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду в изнасиловании.

    «Мы видели доклад, в котором подробно изложены обвинения в адрес Криштиану Роналду.

    Внимательно следим за ситуацией, поскольку ожидаем, что спортсмены и наши послы будут вести себя в соответствии с ценностям EA», – гласит заявление EA Sports.

    Роналду является лицом EA Sports. Его изображение размещено на обложке футбольного симулятора FIFA 19.

    Ранее американка Кэтрин Майорга заявила, что Роналду изнасиловал ее в Лас-Вегасе в июне 2009 года. В 2010-м она подписала соглашение о неразглашении с юристами игрока, получив за молчание 375 тысяч долларов. Этой осенью Майорга снова подняла это дело.

    Роналду обвиняют в изнасиловании. Что об этом известно

    Источник: Associated Press

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    05.10.2018 08:18
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +155

      ТИНКИ-ВИНКИ 5 октября 2018, 12:32

      Сто баллов Перес тему замутил, в связи с его уходом из Реала

      0
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      Рейтинг: +3490

      acor94 5 октября 2018, 09:44

      Во дураки. Сами подумайте, зачем роналду кого то насиловать если итак половина женщин Земли еиу отдадутся.

      0
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball > acor94 5 октября 2018, 10:00

      Суд в Лас-Вегасе, а в США не суды, в США театры. Там зачастую жертва виновна, насильнику компенсацию выплачивают, собакам к церкви запрещают подходить.

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