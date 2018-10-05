EA Sports – о Роналду: «Наши послы должны вести себя в соответствии с ценностям компании»

В компании EA Sports, выпускающей футбольный симулятор FIFA, следят за ситуацией с обвинением форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду в изнасиловании.

«Мы видели доклад, в котором подробно изложены обвинения в адрес Криштиану Роналду.

Внимательно следим за ситуацией, поскольку ожидаем, что спортсмены и наши послы будут вести себя в соответствии с ценностям EA», – гласит заявление EA Sports.

Роналду является лицом EA Sports. Его изображение размещено на обложке футбольного симулятора FIFA 19.

Ранее американка Кэтрин Майорга заявила, что Роналду изнасиловал ее в Лас-Вегасе в июне 2009 года. В 2010-м она подписала соглашение о неразглашении с юристами игрока, получив за молчание 375 тысяч долларов. Этой осенью Майорга снова подняла это дело.

Роналду обвиняют в изнасиловании. Что об этом известно